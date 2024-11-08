Президент Касым-Жомарт Токаев в Послании-2024 поставил задачу усилить достигнутые результаты в сфере цифровизации. Казахстан должен стать страной, где широко применяется искусственный интеллект и развиваются цифровые технологии, отметил глава государства. Выступая на Национальном курултае в этом году Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что в этой сфере в силу потенциала, менталитета и таланта нашей молодежи, есть реальные шансы на "казахстанский прорыв". О том, как цифровизация и технологии меняют сферу образования в Казахстане корреспондент BaigeNews.kz поговорил с Асель Абдилдаевой, PhD, ассоциированным профессором и руководителем IT-компании.

- Президент Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении на Национальном курултае в 2024 году обозначил стратегическую задачу - Казахстан должен стать территорией тотальной цифровизации и ускоренного развития искусственного интеллекта. Как вы оцениваете нынешний уровень цифровизации образовательной системы Казахстана? Какие ключевые изменения произошли за последние годы?

- На мой взгляд, высшее образование Казахстана достигло значительного прогресса в цифровизации, особенно за последние несколько лет. Университеты активно внедряют онлайн-обучение и гибридные модели, что особенно заметно с началом пандемии. Многие вузы, такие как КазНУ им. аль-Фараби, ЕНУ им. Гумилева и др., успешно адаптировали платформы вроде Microsoft Teams, Moodle и отечественные системы для дистанционного обучения, что сделало образование более гибким и доступным. Также образовательные учреждения активно интегрируют курсы Coursera в учебный процесс, что открывает доступ к современным знаниям и навыкам. Студенты могут проходить курсы по востребованным направлениям — от искусственного интеллекта и аналитики данных до кибербезопасности и устойчивого развития. Успешное завершение курсов сопровождается выдачей международных сертификатов, которые имеют высокую ценность на рынке труда и подтверждают квалификацию студентов.

Такие курсы помогают университетам расширить учебные программы и дают студентам возможность учиться у ведущих мировых экспертов. В некоторых университетах Казахстана курсы Coursera уже включены в образовательные программы, и это позволяет студентам получать актуальные знания и навыки, не выезжая за пределы страны.

Более того, у студентов и преподавателей есть доступ к международным базам данных Web of Science и Scopus, что значительно расширяет их возможности для исследований и работы с актуальными научными данными, это в свою очередь укрепляет академическое сообщество страны.

В административной части также наблюдаются изменения: университеты используют такие системы управления, как Univer и Platonus, которые помогают управлять процессами — от регистрации на курсы до подачи заявок на документы. Это автоматизирует многие процессы, снижает бумажную нагрузку и делает взаимодействие студентов и администрации более удобным.

Тем не менее, проблем у нас еще достаточно, необходимо улучшать инфраструктуру, повышать доступность интернета в регионах и уделять больше внимания подготовке преподавателей к цифровым изменениям. Выполнение стратегической задачи, обозначенной президентом Касым-Жомартом Токаевым о превращении Казахстана в центр передовой цифровизации и искусственного интеллекта, требует дальнейших инвестиций и системного подхода. Если это удастся, Казахстан сможет существенно укрепить позиции в сфере цифрового образования и готовить востребованных специалистов для будущей инновационной экономики.

- Какие инструменты и платформы уже активно используются в школах и университетах Казахстана?

- В целом, в образовательной системе уже активно используются различные платформы и инструменты, как отечественные, так и международные. В школах, например, одной из самых популярных систем является Kundelik.kz — это электронный дневник, который позволяет ученикам, родителям и учителям взаимодействовать, отслеживать успеваемость и получать актуальные уведомления. Кроме того, платформы BilimLand и Online Mektep предоставляют интерактивный контент, включая видеоуроки и тесты, что делает обучение более доступным и интересным.

Для дистанционного обучения в школах активно используются Microsoft Teams и Google Classroom, где учителя могут организовывать уроки, загружать задания и отслеживать прогресс. Эти инструменты также позволяют ученикам и учителям поддерживать связь и обмениваться учебными материалами.

Что касается университетов, здесь широко используются такие системы управления академическим процессом, как Platonus и Univer, об этом я уже говорила. Эти платформы позволяют студентам регистрироваться на курсы, контролировать свою успеваемость и даже подавать заявки на различные документы. Для дистанционного обучения многие вузы применяют Moodle, который поддерживает размещение учебных материалов, проведение тестов и других мероприятий, делая обучение доступным из любой точки.

Кроме того, университеты часто используют Zoom, Microsoft Teams и Google Meet для проведения онлайн-лекций и семинаров, особенно в формате гибридного обучения. Важную роль также играют электронные библиотеки и доступ к международным базам данных.

Эти инструменты и платформы продолжают развиваться и, безусловно, играют ключевую роль в повышении качества и доступности образования в Казахстане.

- Какие технологические тенденции, такие как искусственный интеллект, VR и AR, могут изменить будущее образования в Казахстане? Что из них уже начали применять в нашей стране и как это работает?

- Сегодня в образовании Казахстана появляется все больше инновационных технологий, таких как искусственный интеллект (ИИ), виртуальная (VR) и дополненная реальность (AR). Эти технологии имеют потенциал кардинально изменить подход к обучению, делая его более интерактивным, персонализированным и доступным.

Искусственный интеллект уже активно внедряется в образовательный процесс. Например, с помощью ИИ некоторые платформы могут предлагать персонализированные образовательные программы и адаптировать их к уровню знаний и потребностям каждого ученика. Это позволяет ускорить процесс обучения и помогает учащимся лучше усваивать материал. В некоторых вузах Казахстана уже разрабатываются исследовательские проекты по применению ИИ в обучении, а также создаются лаборатории, где студенты могут изучать основы ИИ и машинного обучения. Такие разработки помогают не только улучшить процесс обучения, но и готовят студентов к работе с передовыми технологиями.

Виртуальная реальность (VR) также находит применение в образовательных учреждениях. Например, VR-технологии уже используют для проведения виртуальных лабораторных работ в университетах, позволяя студентам изучать сложные процессы и проводить эксперименты в безопасной цифровой среде. Это особенно полезно для студентов, обучающихся на технических и естественно-научных специальностях, где требуются дорогостоящие лаборатории и оборудование. VR помогает студентам лучше понять абстрактные концепции и улучшает практические навыки.

Дополненная реальность (AR) применяется в школах и университетах для создания интерактивных учебных пособий и материалов. С помощью AR ученики могут "оживлять" изображения в учебниках и наблюдать трехмерные модели, что особенно полезно при изучении анатомии, географии и истории.

Эти технологии пока только набирают популярность, но их потенциал очевиден. Они делают процесс обучения более интерактивным, индивидуализированным и визуально насыщенным, что особенно важно для новых поколений учащихся, привыкших к цифровой среде. С их развитием можно ожидать, что в ближайшие годы они станут неотъемлемой частью образовательной системы Казахстана, помогая стране идти в ногу с глобальными трендами в образовании.

- Какие вызовы и трудности вы видите в процессе цифровизации сферы образования в Казахстане?

- Цифровизация образования в Казахстане — это важный и прогрессивный шаг, но на этом пути также существуют значительные вызовы и трудности. Один из основных вызовов — неравномерность доступа к цифровым ресурсам. Особенно в сельских регионах наблюдается нехватка качественной интернет-связи и доступных устройств, что затрудняет реализацию полноценных онлайн-программ и ограничивает возможности для учащихся из отдаленных местностей.

Еще одна сложность — недостаток цифровой грамотности среди преподавателей и учащихся. Несмотря на развитие цифровой инфраструктуры, навыки работы с новыми технологиями у многих учителей пока ограничены, что может мешать эффективному использованию этих технологий. Без дополнительных программ по обучению и поддержке педагогов цифровизация будет менее продуктивной.

Финансирование также является важным вопросом. Полноценная цифровизация требует значительных инвестиций не только в инфраструктуру, но и в поддержку, адаптацию и обновление используемых платформ и оборудования. Поддержка инфраструктуры в долгосрочной перспективе, включая регулярное обновление оборудования и программного обеспечения, является дорогостоящим, но необходимым аспектом.

Кроме того, возникают вопросы, связанные с безопасностью данных. С ростом цифровизации возрастает объем персональных данных, которые собираются и обрабатываются образовательными учреждениями. Важно обеспечить защиту этих данных и конфиденциальность информации, особенно учитывая, что многие учебные заведения еще не обладают должными мерами безопасности.

Наконец, мотивация и адаптация обучаемых также могут представлять вызов. Хотя цифровые технологии предлагают множество преимуществ, их использование требует серьезной перестройки образовательного процесса, и не всем учащимся легко адаптироваться к новым форматам. Важно сохранить баланс между традиционным и цифровым обучением, чтобы учащиеся получали пользу от обоих подходов.

Для успешной цифровизации потребуется системная поддержка на всех уровнях, начиная с улучшения доступа к инфраструктуре и заканчивая обучением и мотивацией педагогов. Только так Казахстан сможет преодолеть эти вызовы и создать эффективную и доступную образовательную систему, отвечающую потребностям сегодняшнего дня.

- В Послании-2024 глава государства высказался о необходимости подготовки специалистов по профессиям будущего. Как вы считаете, какие из них будут востребованы у нас? Что делают в Казахстане, чтобы готовить таких специалистов?

- Я думаю, что у нас в Казахстане, как и во всем мире, возрастают требования к специалистам с навыками в таких областях, как искусственный интеллект, кибербезопасность, аналитика данных, биотехнологии и устойчивое развитие. Эти направления определяют будущее рынка труда, и уже сейчас очевидно, что специалисты в этих областях будут крайне востребованы.

Искусственный интеллект и аналитика данных станут ключевыми направлениями, поскольку компании будут нуждаться в экспертах, способных анализировать данные и использовать алгоритмы машинного обучения для улучшения процессов и повышения эффективности бизнеса. Казахстан уже делает шаги в этом направлении: многие университеты, такие как Назарбаев Университет, КБТУ и КазНУ, внедрили курсы по ИИ и аналитике данных, а также открыли специализированные лаборатории, где студенты могут проводить исследования и развивать свои навыки в области высоких технологий.

Кибербезопасность — еще одно перспективное направление. С ростом цифровизации и усилением киберугроз спрос на специалистов в области безопасности данных будет только увеличиваться. В Казахстане появились специализированные программы и курсы по кибербезопасности, а также сотрудничество с международными организациями для улучшения стандартов защиты данных. Университеты и колледжи начали вводить программы, направленные на подготовку специалистов по защите информации, что очень важно для развития безопасной цифровой инфраструктуры в стране. На эту специальность выделяется большое количество грантов.

Биотехнологии и экология также обретают важность. В связи с экологическими вызовами и необходимостью устойчивого развития возрастает спрос на специалистов по "зеленым" технологиям, аграрной биотехнологии и устойчивым методам ведения сельского хозяйства. Казахстанские вузы предлагают программы по биотехнологии и экологии, а некоторые даже включили курсы по управлению ресурсами и устойчивому развитию. Это позволит Казахстану не только подготовить специалистов, но и внедрять решения, которые помогут сохранить экосистему страны.

Профессии в сфере возобновляемой энергетики также набирают популярность, поскольку Казахстан ставит амбициозные цели по развитию альтернативных источников энергии. Университеты начали готовить специалистов, которые могут разрабатывать и внедрять технологии солнечной и ветровой энергии, что важно для перехода страны на более экологичное энергопотребление.

В ответ на потребность в профессиях будущего Казахстан также запускает национальные образовательные инициативы и программы переподготовки кадров. Одним из важных шагов в этом направлении является стажировка преподавателей казахстанских вузов по программе "Болашак". Эта программа позволяет преподавателям обучаться за рубежом, где они получают опыт работы с передовыми методами и технологиями, которые затем внедряют в образовательные процессы у себя на родине.

Сочетание международного опыта, полученного преподавателями через "Болашак", и внедрение курсов от ведущих мировых образовательных платформ позволяет Казахстану готовить квалифицированных специалистов, соответствующих современным требованиям и потребностям рынка.

Подготовка к профессиям будущего требует системного подхода, и в этом направлении Казахстан уже делает важные шаги. С поддержкой государства и внедрением передовых образовательных программ страна сможет подготовить специалистов, востребованных как на внутреннем, так и на глобальном уровне.