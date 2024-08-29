Как требование о согласии супруга на получение кредита отразится на бизнесе Казахстана

Председатель Национального банка Тимур Сулейменов прокомментировал вопрос о том, как требование о согласии супруга на займы отразится на малом и среднем бизнесе, передаёт BaigeNews.kz.

Журналисты попросили рассказать, действительно ли теперь каждому бизнесмену нужно будет спрашивать согласие супруга на кредит для развития своего дела.

"Это постановление сугубо АРРФР, поэтому мне трудно комментировать. Но если бизнесмен берет на развитие дела – это другой займ. Во-вторых, получить согласие супруга для ведения бизнеса – это не является проблемой для предпринимателей. Такая постановка вопроса чересчур резкая. Если бы не было регресса на супруга, можно было бы сказать: "Да, у нас все отдельно, семейный бюджет отдельно, но мы знаем, что и в законодательстве взятые одним из супругов обязательства потом могут быть переложены на всю семью. Значит при получении займа надо совместно принимать решение", - заявил глава Нацбанка.

Ранее он рассказал, как долго будут в обороте старые купюры номиналом в 5 и 10 тыс. тенге.