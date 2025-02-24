На днях возобновила работу Комиссия по мониторингу расходования средств, выделенных из Национального фонда. Редакция BaigeNews.kz уточнила в Высшей аудиторской палате, чем конкретно будет заниматься этот орган.

В ВАП отметили, что на заседании Комиссии, состоявшемся 21 февраля, её председатель Алихан Смаилов поручил создать специальную рабочую группу, основной задачей которой станет анализ использования средств Национального фонда.

В состав группы войдут представители министерства финансов, министерства национальной экономики, холдингов "Самрук-Казына" и "Байтерек", Высшей аудиторской палаты и Национального банка.

Анализ охватит два периода: до 2023 года и 2023-2024 годы.

"Поставлены конкретные сроки: до конца года провести аналитическую работу. Результаты будут представлены на очередном заседании Комиссии. Ожидается, что оно пройдет не ранее конца 2025 года, учитывая большой объём предстоящей работы", - сказала директор департамента анализа и отчетности ВАП РК Гульмира Ешкеева.

Напомним, после длительного перерыва 21 февраля в Высшей аудиторской палате состоялось очное заседание Комиссии по мониторингу расходования средств, выделенных из Национального фонда, под председательством Алихана Смаилова.