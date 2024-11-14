Как Трамп и его решения могут повлиять на экономику Казахстана

Победа Дональда Трампа на выборах в США и его возвращение на пост президента, безусловно, окажет значительное влияние на мировую политику и выстраивание отношений администрации Белого дома с конкретными странами. Своими прогнозами о том, как на Казахстане отразится приход к власти нового президента Америки, с корреспондентом BaigeNews.kz поделились отечественные политологи и экономисты.

Политолог, доктор PhD Мурад Шамилов считает, что победа Дональда Трампа на президентских выборах может оказать влияние на Казахстан в нескольких аспектах.

"Во-первых, решения Трампа по внешней политики могут быть неожиданными и ориентированными на, прежде всего, национальные интересы страны. Это может определённо повлиять и на взаимодействие США со странами Центральной Азии, включая Казахстан. Возможное изменение политики США в отношении России и Китая, двух ключевых соседей Казахстана, также может создать новый баланс сил в регионе и повлиять на экономические и политические интересы страны", – говорит Мурад Шамилов.

Во-вторых, по мнению политолога, президентство Трампа может отразиться на глобальных рынках, а это, в свою очередь, безусловно затронет Казахстан как экспортёра нефти и других ресурсов.

Как отмечает политолог, Трамп часто подчёркивал важность именно двусторонних соглашений. Казахстан, стремящийся привлекать иностранные инвестиции и расширять экономическое сотрудничество с США, может ожидать изменений подходов к таким соглашениям и потенциальное увеличение интереса к проектам в разных сферах, в том числе в энергетическом и промышленном секторах.

"Дональд Трамп склонен к сближению с некоторыми государствами, которые не поддерживают международные санкции против России, что может выгодно отразиться на Казахстане, учитывая наши близкие связи с Россией. Уменьшение давления США на Москву может смягчить санкционные риски и для Казахстана. Вдобавок, возможный акцент на экономическую стабильность и сокращение участия США в глобальных конфликтах может предоставить Казахстану новые возможности на международной арене в роли средней державы, при этом не попадая в центр внимания крупных мировых конфликтов", – отмечает Мурад Шамилов.

По его мнению, при Трампе, если он продолжит следовать прежним приоритетам во внешней политике, Казахстан может рассчитывать на поддержку США в международных организациях, на укрепление своего положения в регионе и на мировой арене.

"Укрепив свои связи с США, в том числе посредством развития отношений в формате C5+1, Казахстан может занять более активную роль в Центральной Азии, улучшая взаимодействие с соседними странами и одновременно получая поддержку для реализации своих инициатив на международной арене. Поддержка США может помочь Казахстану укрепить свою роль как посредника между Востоком и Западом", – полагает политолог.

Финансист Расул Рысмамбетов считает, что победа Трампа на выборах может повлиять на экономическое сотрудничество между странами. Для Казахстана, как страны с развивающейся экономикой, отношения с США играют важную роль с точки зрения привлечения инвестиций, развития двусторонней торговли и технологического сотрудничества.

Политика Трампа в области торговли, включая введение тарифов и торговые соглашения, может изменить рамки взаимодействия Казахстана с США. Экспорт казахстанских товаров, особенно энергоресурсов, может столкнуться с новыми вызовами и возможностями. Также США является одним из лидеров в области инноваций и технологий, и сотрудничество между Казахстаном и Америкой в этой области имеет большой потенциал. Поэтому, по мнению финансиста, победа Трампа может привести к новым инициативам и партнёрствам в сфере науки, образования и развития высоких технологий.

"В прошлый выборный срок у Трампа было много обещаний, многое было сделано, здесь тоже можно ожидать, что он что-то сделает. В первую очередь, это повышение импортных тарифов, пошлин для защиты американского производителя. Возможно, он это сделает, что косвенно ударит по Китаю, а там самые большие производства мира, поэтому, вероятнее всего, в КНР замедлится экономический рост из-за ограничений, барьеров, во-первых, со стороны США, потому что там самый мощный потребитель. Тогда можно ожидать лёгкого охлаждения американской экономики, это автоматически бьёт по глобальному спросу, экономическому росту и замедляет казахстанскую экономику, в том числе из-за низкого спроса на нефть", – считает Расул Рысмамбетов.

Во-вторых, сказал финансист, у Трампа есть идея увеличить добычу нефти в США, тем самым уронить цены на "чёрное золото". Если это случится, то это негативно отразится на экономике Казахстана.

Если новый американский лидер в течение полугода завершит горячую фазу войны в Украине и договорится о снятии ряда санкций в обмен на договорённости, это положительно скажется на транзитных потоках из Казахстана в Европу.

"Сейчас наш транзит достаточно сложный из-за того, что в России не хватает транзитных вагонов и так далее. Мы же в Прибалтику везём, через Россию и Беларусь отправляем в Европу. Сейчас транзит для нас ограничен", – поясняет Расул Рысмамбетов.

По его мнению, ещё одним положительным эффектом президентства Трампа может стать увеличение инвестиций США в Казахстан. Финансист отметил, что, несмотря на то, что США вложили немало средств в Казахстан, учитывая размеры отечественной экономики, это недостаточно.

"Американцы достаточно точечно в нас вкладывались. Мало проектов со стороны DFC – американской корпорации по финансированию международного развития. Это фонд прямых инвестиций госдепартамента США, он активно вкладывается в страны ЦА, а в Казахстан, соразмерно нашей экономике, маловато. А хотелось бы определённой конкурентности между американскими и китайскими инвесторами. Несмотря на то, что китайские инвесторы могут зайти быстрее и дешевле, надо признать, что нынешний китайский технологический прорыв сильно зависел от европейских и американских технологий, которые он позаимствовал в ходе производства американских и европейских товаров. Поэтому хотелось бы, чтобы американцы сюда заходили не столько деньгами, сколько инфраструктурным строительством, потому что в отличии от России и Китая, они будут нанимать отечественных специалистов – инженеров, строителей и так далее", – говорит Расул Рысмамбетов.

Он надеется, что Трамп посмотрит на Казахстан как на центр для инвестиций в ЦА, который готов осваивать вложения не в одиночку, а вместе с другими странами региона. По мнению финансиста, в Туркестане или Шымкенте для этой цели можно было открыть центр поддержки американских инвестиций.

По мнению заместителя председателя ОСДП "Азат" и политолога Петра Своика, прямого влияния результаты американских выборов на Казахстан не оказывают.

"Нам в данной ситуации неважно, кто занимает пост президента в Америке, на наше положение в мировом разделении труда и мировой политике это никак не влияет. Произошедшие в США серьёзные изменения в политике окажут на нас отсроченное и, можно сказать, судьбоносное влияние в 2025 году, но непосредственно, а через развязку украинской войны", – говорит Пётр Своик.

Он разъяснил ситуацию более подробно.

"При начале украинской войны противостояние было не только между Москвой и Киевом, а между Москвой и Брюсселем и Москвой и Вашингтоном. Противоборствующие стороны с самого начала поставили вопросы так: для Путина результатом войны должна стать денационализация и милитаризация Украины. То есть Украина должна была потерять возможность стать частью НАТО, хотя бы даже в перспективе, должна быть потеряна для Запада и войти в зону влияния России. Это результат войны для Путина. Для Запада результатом войны должно стать поражение Путина на поле боя и экономическая дестабилизация России из-за санкций. Такова была политика Байдена, которая окончилась полной неудачей. Сейчас о поражении России в санкционной войне и военном противостоянии с Украиной речи уже нет. Запад сам отменил эту свою первичную постановку запроса и теперь вполне официально предлагает договориться с Путиным, что России достаются территории, а Западу – остальная урезанная Украина, на что Путин, разумеется, не пойдёт, война будет продолжаться. От результатов этого противостояния будет зависеть судьба Казахстана", – считает Своик.

Он предполагает, что война будет продолжаться по правилам Путина. И только он примет окончательное решение, какой итог его устраивает, после которого он будет согласен на прекращение военных действий и подписание мирного договора.

"Приход Трампа означает, что у Америки есть возможность изменить свою политику и, конечно, США будут её менять в двух возможных вариантах. Первый вариант – Трамп повысит ставки, дав Украине дальнобойные ракеты и профинансировав её, чтобы заставить Путина согласиться на условия Запада (заранее понятно, что Путин не согласится, поэтому война продолжится). Второй вариант, который я считаю наиболее вероятным, – Трамп сразу начнёт договариваться с Путиным, и тогда война в 2025 году может закончиться на тех условиях, которые устроят Путина", – объясняет политолог.

Почему это так важно для Казахстана в перспективе? Тут тоже, по мнению политолога, два варианта. Или Казахстан остаётся в нынешнем экономическом и политическом качестве, или после того, как Украина перейдёт в зону ответственности России, Казахстан становится объектом реализации интересов форватора.

"Казахстан сейчас переживает кризис вывозной экономической модели (её можно назвать экспортно-сырьевой, когда идёт вывоз сырья и доходов от внешнего финансирования), которая была создана четверть века назад и теперь она естественным образом выдыхается. Это проявляется через бюджетный и инфраструктурный кризис, то есть отсутствие у правительства иных средств для обновления и расширения инфраструктуры, кроме как "тариф в обмен на инвестиции". А это при оценочном расчёте говорит о том, что тарифы надо утраивать, что совершенно невозможно из-за социального возмущения, недовольства бизнеса, да и таких денег в этой модели просто нет. У правительства нет возможности решить бюджетный кризис, он будет только усугубляться, и нет возможности решить инфраструктурную проблему. Поэтому наши проблемы будут только усугубляться совершенно независимо от того, кто в Америке президент, просто потому что вывозная экономическая модель вошла в пору дряхлости. Поэтому, если разборки России с Западом в Украине затянутся на несколько лет, то нам светит усугубление кризиса: сокращение бюджетных платежей, повышение тарифов", – объясняет Пётр Своик.

Если развязка на Украине наступит быстрее, то, по мнению политолога, зависание вывозной экономики продолжится, но форсируется процесс создания в ЕАЭС общего рынка энергоресурсов.

Что значит общий нефтегазовый и электроэнергетический рынок в ЕАЭС? Это, как отмечает политолог, означает восстановление бывшей союзной инфраструктуры.

"Сейчас электроэнергия практически не экспортируется за пределы бывшего СССР, а нефть и газ экспортируются. Путин буквально через несколько дней после начала СВО предложил недружественным европейским странам покупать русский газ за русские рубли, и они почти все отказались. Почему? Для Европы по арифметике ничего не меняется, но меняется политическая суть этого экономического торгового процесса, а именно, расчёты производились бы не в брюссельских и голландских банках, а в российском. И недружественные государства правильно отказались от этого, потому что все платёжные потоки на этом рынке стали бы подконтрольными продавцу. На сегодня весь мировой рынок энергоресурсов построен таким образом, что его контролирует не продавец, а покупатель, потому что покупки производятся на территории покупателя. А итогом украинской войны станет принципиальное изменение – покупки начнут производиться на территории продавца. Это революционное изменение, которое произойдёт в 2027-2029 годах, но это точно неизбежно", – считает Пётр Своик.

Он полагает, что если военное противостояние на Украине затянется, то в Казахстане затянется прокисание нынешней вывозной экономической модели, будет ухудшаться ситуация с бюджетом, инфраструктурой и ростом цен.

"Если будем цепляться за свою так называемую независимость, то в этой новой ситуации так и останемся сырьевым придатком, каким являемся сейчас. В новом варианте наша сырьевая придаточность в отношении Европы отменяется полностью, Москва будет устанавливать правила, по которым мы будем торговать с Европой. А наша сырьевая придаточность по отношению к Китаю сохранится, потому что Москва с Пекином не будут ссориться из-за Казахстана и как-то этот рынок поделят", – предполагает Пётр Своик.

Поэтому убедительная победа Трампа в выборах, по мнению политолога, говорит о том, что США из центра глобального мира должны превратиться в одну из глобальных экономических держав.

"Политика Байдена была притормаживать этот процесс, политика Трампа – его ускорять. Разницы между ними нет, потому что обе силы в Америке понимают, что деваться некуда и надо переходить от роли глобального гегемона к роли глобального игрока. И то, что глубинные элиты США сообразили, что нужно дать Трампу вожжи в руки, – показатель того, что Америка быстрее будет избавляться от Украины как совершенно ненужного балласта и сольёт весь Евросоюз. Уже начавшаяся деиндустриализация Германии будет превращать Евросоюз в пустую оболочку. Поэтому мы можем уверенно говорить, что Казахстану светит не растянутый процесс закисания вывозной модели, а форсированный процесс восстановления союзной инфраструктуры, и к этому вызову мы должны готовиться прежде всего", – уверен политолог.

Подводя итог, можно сказать, что победа Трампа на выборах в США может принести Казахстану новые вызовы и в тоже время открыть новые возможности.