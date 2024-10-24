"Как-то так случилось": экс-супруга Бишимбаева решила написать мемуары

Экс-супруга Куандыка Бишимбаева, убившего Салтанат Нукенову, рассказала, что напишет книгу о своем браке с экс-министром нацэкономики, передаёт BaigeNews.kz.

"На самом деле книга обо мне, о моем первом браке, о том, как я разводилась и как-то так случилось, то некоторые персонажи там тоже есть", - написала Назым Кахарман в Instagram.

Напомним, 13 мая текущего года суд присяжных вынес свой вердикт в отношении Куандыка Бишимбаева, согласно которому он признан виновным в совершении убийства, противоправного умышленного причинения смерти другому человеку, совершённого с особой жестокостью и в причинении физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершённое в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного. Ему назначили 24 года лишения свободы.

Его родственника Бакытжана Байжанова суд признал виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 432 Уголовного Кодекса РК и назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы. Отбывание лишения свободы Байжанова назначено в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.