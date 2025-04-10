Как теперь лечат игорную зависимость рассказали в Минздраве
Лудоманию диагностировали лишь у 15 человек.
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Вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев на брифинге в Сенате сообщил, что с момента принятия официального протокола по диагностике и лечению игровой зависимости в Казахстане зафиксировано всего 15 случаев, когда пациентам был поставлен диагноз "лудомания", передает BaigeNews.kz.
При этом представитель Минздрава пояснил, что столь низкие показатели не означают отсутствие проблемы в обществе. По его словам, тысячи казахстанцев увлекаются азартными играми и ставками, но не обращаются за медицинской помощью.
"Люди с лудоманией, как правило, не считают себя больными. Кроме того, до прошлого года действовала система динамического наблюдения: как только человека признавали зависимым, он автоматически ставился на учёт в Центре психического здоровья, и это фиксировалось в медицинской истории. Естественно, многие избегали обращения, чтобы избежать подобной отметки", — пояснил он.
Султангазиев добавил, что после принятия закона о лудомании в 2023 году был внедрён новый подход — консультативное наблюдение. Это позволяет пациентам получить помощь у психиатра, не опасаясь постановки на учёт.
"Теперь у человека появилась возможность обратиться в поликлинику, проконсультироваться у психиатра и при необходимости начать лечение — без постановки на жёсткий учёт. Это даёт больше мотивации для тех, кто действительно хочет получить помощь", — заключил вице-министр.
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