Вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев на брифинге в Сенате сообщил, что с момента принятия официального протокола по диагностике и лечению игровой зависимости в Казахстане зафиксировано всего 15 случаев, когда пациентам был поставлен диагноз "лудомания", передает BaigeNews.kz.

При этом представитель Минздрава пояснил, что столь низкие показатели не означают отсутствие проблемы в обществе. По его словам, тысячи казахстанцев увлекаются азартными играми и ставками, но не обращаются за медицинской помощью.

"Люди с лудоманией, как правило, не считают себя больными. Кроме того, до прошлого года действовала система динамического наблюдения: как только человека признавали зависимым, он автоматически ставился на учёт в Центре психического здоровья, и это фиксировалось в медицинской истории. Естественно, многие избегали обращения, чтобы избежать подобной отметки", — пояснил он.

Султангазиев добавил, что после принятия закона о лудомании в 2023 году был внедрён новый подход — консультативное наблюдение. Это позволяет пациентам получить помощь у психиатра, не опасаясь постановки на учёт.