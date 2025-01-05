Как сыграл Герасименко в полуфинале Кубка Германии по настольному теннису
За титул бились "Либхерр" (Оксенхаузен), "ТТ" (Саарбрюккен), "ТТС" (Бад-Хомбург) и "Вердер" (Бремен).
Сегодня, 09:12
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Сегодня, 09:12Сегодня, 09:12
137Фото: НОК РК
Матчи "Финала четырех" Кубка Германии по настольному теннису прошли в городе Ной-Ульм, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный Олимпийский комитет РК.
За титул бились "Либхерр" (Оксенхаузен), "ТТ" (Саарбрюккен), "ТТС" (Бад-Хомбург) и "Вердер" (Бремен), за который выступает казахстанец Кирилл Герасименко.
Полуфиналы:
- "Либхерр" - "ТТС" - 3:1;
- "Вердер" - "ТТ" - 1:3;
- Маттиас Фальк - Патрик Франциска 0:3;
- Марсело Агирре - Дарко Йоргич 1:3;
- Кирилл Герасименко - Юто Мурамацу 3:0;
- Маттиас Фальк - Дарко Йоргич 0:3.
Финал
- "Либхерр" - "ТТ" - 3:1.
Напомним, ранее казахстанская команда по теннису уступила в полуфинале турнира United Cup.