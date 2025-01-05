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Как сыграл Герасименко в полуфинале Кубка Германии по настольному теннису

За титул бились "Либхерр" (Оксенхаузен), "ТТ" (Саарбрюккен), "ТТС" (Бад-Хомбург) и "Вердер" (Бремен).

Сегодня, 09:12
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НОК РК Сегодня, 09:12
Сегодня, 09:12
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Фото: НОК РК

Матчи "Финала четырех" Кубка Германии по настольному теннису прошли в городе Ной-Ульм, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный Олимпийский комитет РК.

За титул бились "Либхерр" (Оксенхаузен), "ТТ" (Саарбрюккен), "ТТС" (Бад-Хомбург) и "Вердер" (Бремен), за который выступает казахстанец Кирилл Герасименко. 

Полуфиналы:

  • "Либхерр" - "ТТС" - 3:1;
  • "Вердер" - "ТТ" - 1:3;
  • Маттиас Фальк - Патрик Франциска 0:3;
  • Марсело Агирре - Дарко Йоргич 1:3;
  • Кирилл Герасименко - Юто Мурамацу 3:0;
  • Маттиас Фальк - Дарко Йоргич 0:3. 

Финал

  • "Либхерр" - "ТТ" - 3:1.

Напомним, ранее казахстанская команда по теннису уступила в полуфинале турнира United Cup.

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