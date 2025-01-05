Матчи "Финала четырех" Кубка Германии по настольному теннису прошли в городе Ной-Ульм, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный Олимпийский комитет РК.

За титул бились "Либхерр" (Оксенхаузен), "ТТ" (Саарбрюккен), "ТТС" (Бад-Хомбург) и "Вердер" (Бремен), за который выступает казахстанец Кирилл Герасименко.

Полуфиналы:

"Либхерр" - "ТТС" - 3:1;

"Вердер" - "ТТ" - 1:3;

Маттиас Фальк - Патрик Франциска 0:3;

Марсело Агирре - Дарко Йоргич 1:3;

Кирилл Герасименко - Юто Мурамацу 3:0;

Маттиас Фальк - Дарко Йоргич 0:3.

Финал

"Либхерр" - "ТТ" - 3:1.

Напомним, ранее казахстанская команда по теннису уступила в полуфинале турнира United Cup.