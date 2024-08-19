  • 19 Августа, 22:35
  • BAIGENEWS

Как связаться со студенческим омбудсменом рассказали в Миннауки и высшего образования

Сегодня, 20:33
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Миннауки и высшего образования РК Сегодня, 20:33
Сегодня, 20:33
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Фото: Миннауки и высшего образования РК

Студенческие омбудсмены работают в регионах. По каким вопросам к ним можно обратиться, и как их найти, сообщили в министерстве науки и высшего образования, передаёт BaigeNews.kz.

"Если у вас возникли проблемы в процессе обучения, есть вопросы или вы сталкиваетесь с различными ситуациями, вы можете обратиться к нашим омбудсменам. Они готовы оказать вам поддержку и ответить на все ваши вопросы. Также у них вы можете получить актуальную информацию о дополнительных грантах, которые выделают акиматы, фонды и университеты", - сообщили в ведомстве.

Телефоны и электронные адреса студенческих омбудсменов указаны на фото ниже.

 

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