Как связаться со студенческим омбудсменом рассказали в Миннауки и высшего образования

Студенческие омбудсмены работают в регионах. По каким вопросам к ним можно обратиться, и как их найти, сообщили в министерстве науки и высшего образования, передаёт BaigeNews.kz.

"Если у вас возникли проблемы в процессе обучения, есть вопросы или вы сталкиваетесь с различными ситуациями, вы можете обратиться к нашим омбудсменам. Они готовы оказать вам поддержку и ответить на все ваши вопросы. Также у них вы можете получить актуальную информацию о дополнительных грантах, которые выделают акиматы, фонды и университеты", - сообщили в ведомстве.

Телефоны и электронные адреса студенческих омбудсменов указаны на фото ниже.