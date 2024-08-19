Как связаться со студенческим омбудсменом рассказали в Миннауки и высшего образования
Сегодня, 20:33
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 20:33Сегодня, 20:33
139Фото: Миннауки и высшего образования РК
Студенческие омбудсмены работают в регионах. По каким вопросам к ним можно обратиться, и как их найти, сообщили в министерстве науки и высшего образования, передаёт BaigeNews.kz.
"Если у вас возникли проблемы в процессе обучения, есть вопросы или вы сталкиваетесь с различными ситуациями, вы можете обратиться к нашим омбудсменам. Они готовы оказать вам поддержку и ответить на все ваши вопросы. Также у них вы можете получить актуальную информацию о дополнительных грантах, которые выделают акиматы, фонды и университеты", - сообщили в ведомстве.
Телефоны и электронные адреса студенческих омбудсменов указаны на фото ниже.
Самое читаемое
- Казахстанцев обяжут платить за свои же счетчики в 2025 году
- Казахстанские пожарные стали чемпионами мира по боевому развёртыванию
- Впавший в кому в армии казахстанец вернулся домой
- Гражданин Японии, из-за которого экстренно посадили самолёт в Астане, находится в реанимации
- С погибшими в страшной аварии полицейскими простились в Жамбылской области