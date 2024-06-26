Как строится самый длинный мост в Казахстане

О строительстве самого длинного моста в стране через Бухтарминское водохранилище, рассказали в Минтрансе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.

Общая длина двухполосного автомобильного моста через Бухтарминское водохранилище у села Куйган в Восточно-Казахстанской области составит 1316 метров.

Как отметили в Минтрансе, мост через Бухтарминское водохранилище необходим для круглогодичного бесперебойного движения транспортных средств между Жарминским, Катон-Карагайским, Курчумским, Кокпектинским, Зайсанским и районом Алтай Восточно-Казахстанской области.

“Говоря о технических параметрах объекта, стоит отметить, что общая протяженность строящегося мостового перехода с автодорожными подходами составляет порядка 20 километров. По основному мосту завершены работы по возведению 18 опор из 21, продолжаются работы по возведению конструкций на 3 опорах. На объекте функционирует причал, временные строительные площадки для изготовления комплектующих деталей, подведены инженерные сети. В целях ускорения работ возведение моста ведется одновременно с двух сторон, как с левого, так и с правого берегов”, - говорится в сообщении.

На данный момент полностью завершено строительство временного технологического моста, который обеспечивает необходимые площадки для выполнения работ.