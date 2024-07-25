Как столицу украшают к предстоящим Всемирным играм кочевников
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С 8 по 13 сентября 2024 года в Астане пройдут 5-е Всемирные игры кочевников, передаёт BaigeNews. В соревнованиях примут участие более 2 тысяч участников из 89 стран мира. Во всех районах Астаны идет активная подготовка к предстоящим Всемирным играм кочевников, сообщает официальный сайт столичного акимата.
В рамках подготовки столица украшена малыми архитектурными формами, которые подчеркнут уникальность и колорит этого масштабного мероприятия.
Малые архитектурные формы, включающие скульптуры, декоративные конструкции и инсталляции установлены в различных частях города. Эти элементы отражают богатое культурное наследие кочевых народов, их традиции и обычаи. Особое внимание уделено символике, характерной для кочевой культуры, такой как юрты, лошади, а также исторические и мифологические образы.
Различные инсталляции размещены в районе Нура в Центральном парке, Парке влюбленных, возле ТРЦ "Азия парк", на территории ипподрома "Казанат", где будут проводиться ряд состязаний.
В районе "Сарыарка" установлены тематические малые архитектурные формы на Железнодорожном вокзале, у сквера "Театральный" и рядом с отелем "Radisson".
В районе Алматы установлена инсталляция на территории вокзала "Нурлы жол".
В районе Есиль МАФы размещены у монумента "Астана-Байтерек", у Триумфальной арки, в Ботаническом саду, Водно-зеленом бульваре и в международном аэропорту.
В район Байконур появились пять малых архитектурных форм, планируется установка еще двух.
Ожидается, что спортивные соревнования и культурные мероприятия посетят более 100 тысяч туристов.
Подробную информацию можно получить по ссылке: https://worldnomadgames.kz/ru.
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