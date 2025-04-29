С 2011 года в Казахстане реализуется государственная программа модернизации жилищно-коммунального хозяйства, в рамках которой предоставляются беспроцентные займы на капитальный ремонт многоквартирных домов. Средства выделяются из местного бюджета, а жильцы возвращают их постепенно — в рассрочку, без дополнительных кредитных обязательств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.

В Астане одним из первых домов, прошедших все этапы этой программы по новой модели, стал жилой комплекс "Степной-2" по адресу ул. Кудайбердыулы, 29/1. Он стал пилотным объектом, где успешно отработан механизм финансирования с минимальной нагрузкой на жильцов — без индивидуальных квитанций и с сохранением прозрачности процесса.

Капитальный ремонт по госпрограмме предполагает восстановление ключевых элементов общего имущества дома: кровли, инженерных сетей, лифтов, фасада, подъездов и систем электроснабжения. Финансирование возможно по трём направлениям:

Целевые сборы, утверждённые на собрании жильцов;

Накопительные средства со сберегательных счетов ОСИ или ПТ;

Государственный беспроцентный заём, который жильцы возвращают частями с сберегательного счёта дома.

В 2023–2024 годах в столице был реализован пилотный проект, в рамках которого объединили все три источника финансирования. Это позволило повысить доверие жителей к программе и обеспечить своевременный возврат государственных средств без долгов.

Ерлан Карбаев, председатель ОСИ ЖК "Степной-2", рассказывает, что успех проекта был достигнут благодаря активному участию жильцов:

"Мы всё обсудили на собрании, объяснили людям, что это — возможность обновить. Договорились, проголосовали, утвердили сметы, подрядчиков, и теперь дом полностью отремонтирован. Возврат займа ведём единым платежом со счета ОСИ — без задержек".

Жильцы получили обновлённую кровлю и инженерные сети. Частично за свой счёт уже произвели косметический ремонт холлов. По словам председателя, главное — дисциплина и прозрачность. Все данные о расходах и возврате отображаются в ежемесячных отчётах.