Как столичный дом стал примером успешного участия в госпрограмме
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С 2011 года в Казахстане реализуется государственная программа модернизации жилищно-коммунального хозяйства, в рамках которой предоставляются беспроцентные займы на капитальный ремонт многоквартирных домов. Средства выделяются из местного бюджета, а жильцы возвращают их постепенно — в рассрочку, без дополнительных кредитных обязательств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.
В Астане одним из первых домов, прошедших все этапы этой программы по новой модели, стал жилой комплекс "Степной-2" по адресу ул. Кудайбердыулы, 29/1. Он стал пилотным объектом, где успешно отработан механизм финансирования с минимальной нагрузкой на жильцов — без индивидуальных квитанций и с сохранением прозрачности процесса.
Капитальный ремонт по госпрограмме предполагает восстановление ключевых элементов общего имущества дома: кровли, инженерных сетей, лифтов, фасада, подъездов и систем электроснабжения. Финансирование возможно по трём направлениям:
- Целевые сборы, утверждённые на собрании жильцов;
- Накопительные средства со сберегательных счетов ОСИ или ПТ;
- Государственный беспроцентный заём, который жильцы возвращают частями с сберегательного счёта дома.
В 2023–2024 годах в столице был реализован пилотный проект, в рамках которого объединили все три источника финансирования. Это позволило повысить доверие жителей к программе и обеспечить своевременный возврат государственных средств без долгов.
Ерлан Карбаев, председатель ОСИ ЖК "Степной-2", рассказывает, что успех проекта был достигнут благодаря активному участию жильцов:
"Мы всё обсудили на собрании, объяснили людям, что это — возможность обновить. Договорились, проголосовали, утвердили сметы, подрядчиков, и теперь дом полностью отремонтирован. Возврат займа ведём единым платежом со счета ОСИ — без задержек".
Жильцы получили обновлённую кровлю и инженерные сети. Частично за свой счёт уже произвели косметический ремонт холлов. По словам председателя, главное — дисциплина и прозрачность. Все данные о расходах и возврате отображаются в ежемесячных отчётах.
"Ключевым достижением стало то, что возврат займа осуществляется напрямую со счёта ОСИ — без дополнительных квитанций для каждого собственника. Всё прозрачно: жильцы оплачивают только привычные строки в платёжке — текущий и сберегательный счета", — поясняет Гульвира Абетова, руководитель данного проекта.
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