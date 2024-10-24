Как столб оказался посреди проезжей части в Талдыкоргане объяснили в акимате

Электрическая опора установлена посреди дороги в Талдыкоргане. Чудо инженерной мысли удивило туристов. Как столб оказался на проезжей части, пояснили в ГУ “Отдел жилищно-коммунального хозяйства", передаёт BaigeNews.kz.

"Данная электрическая опора линий 0,4 кВТ введена в эксплуатацию в 2012-2013 годах в рамках проекта "Строительство сетей электроснабжения в д/о Красный камень" подрядной организацией ТОО "ЭнергоКуат". Организована выездная комиссия на место в составе представителей ОЖКХ, НАО и Талдыкорганского РЭС. Установлено, что справой стороны от данной опоры находится территория дачного земельного участка, не имеющего ограждения. В июне после проведения водоснабжения ТОО "АБЗ Карьер" произведена засыпка улиц ПГС. В том числе засыпана территория дачи, в результате чего проезжая часть расширена. Поэтому создаётся видимость, что данная опора установлена по середине улицы", - сообщили в отделе ЖКХ.