Как столб оказался посреди проезжей части в Талдыкоргане объяснили в акимате
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Электрическая опора установлена посреди дороги в Талдыкоргане. Чудо инженерной мысли удивило туристов. Как столб оказался на проезжей части, пояснили в ГУ “Отдел жилищно-коммунального хозяйства", передаёт BaigeNews.kz.
"Данная электрическая опора линий 0,4 кВТ введена в эксплуатацию в 2012-2013 годах в рамках проекта "Строительство сетей электроснабжения в д/о Красный камень" подрядной организацией ТОО "ЭнергоКуат". Организована выездная комиссия на место в составе представителей ОЖКХ, НАО и Талдыкорганского РЭС. Установлено, что справой стороны от данной опоры находится территория дачного земельного участка, не имеющего ограждения. В июне после проведения водоснабжения ТОО "АБЗ Карьер" произведена засыпка улиц ПГС. В том числе засыпана территория дачи, в результате чего проезжая часть расширена. Поэтому создаётся видимость, что данная опора установлена по середине улицы", - сообщили в отделе ЖКХ.
По данным специалистов ведомства, рассматривается возможность переноса данной опоры электроснабжения. О результатах и принятых решениях обещают сообщить дополнительно.
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