Как стимулируют операторов для проведения интернета в сёла?

Сотовым операторам предоставляют льготы для проведения скоростного интернета в сёлах. В частности, снижены ставки за использование радиочастот на 90%. Об этом сообщил руководитель управления мониторинга и развития проектов беспроводной связи МЦРИАП Олжас Кабенов.

Как отметил представитель МЦРИАП, всего в Казахстане 6290 сёл. Больше 50% — это сёла с населением до двух тысяч человек. Есть сёла, где проживает 20-30 человек. Сотовые операторы строят инфраструктуру в сёлах за свой счёт и предоставляют услуги. Согласно закону о связи, операторы самостоятельно планируют и развивают свои сети.

"Для того, чтобы заинтересовать оператора, в разрешительных документах мы им выставляем лицензионные обязательства, что они должны сделать при выдаче соответствующих частот. Мы их периодически пересматриваем, включаем новые обязательства, например, покрытие новых сёл, модернизация в действующих сёлах для улучшения качества. Мы понимаем, что экономически это невыгодно. Законодательно какие-то изменения делаем для упрощения процедур строительства. Мы в контакте с операторами для того, чтобы закрыть это всё", - сказал Кабенов.

МЦРИАП выставляет для каждого оператора конкретный перечень сёл, в которых необходимо провести интернет, а также список обязательных работ. А чтобы заинтересовать операторов, им предоставляется скидка на налог.