Как статистика приписывала Минсельхозу несуществующих коров и выдуманные надои

Сегодня, разберём нашу молочную промышленность! Всё-таки 5% от всей нашей с вами продуктовой корзины занимают именно молоко и молочная продукция, которая даже входит в ТОП-5 продуктов питания, определяющих высокие расходы населения. То есть, когда грустно шутят про то, что мы работаем, чтобы есть, имеют в виду и цены на молоко тоже! Так в чём же причина того, что этим летом стали, вдруг, один за одним закрываться молочные производства.

Цена закупа сырого молока не позволяет нашим фермерам укладываться даже в себестоимость, вот и отдаём молчаливо наши рынки россиянам, белорусам и украинцам. Импорт молочной продукции в страну вырос с 580-ти тысяч тонн в 22-м году до 800 тысяч тонн в 23-м. В этом году пока не считали, но результат, судя по тому, как всё складывается, будет очевиден. Вопрос уже подняли на уровне Парламента, где было заявлено, что правила игры, судя по всему, нам уже навязаны извне, а потому продолжать отсиживаться без серьёзной поддержки казахстанского фермерства уже не получится.

Слишком далеко всё зашло… Молочные производства уже сейчас нуждаются, ни в какой-то там абстрактной финансовой помощи, а открыто просят, прямых субсидий и кредитов, и чтобы они обязательно были долгосрочными, лет до 7-ми лучше, да при этом ещё никаких задержек быть не должно… Только так можно медленно, но верно реанимировать отечественную молочную отрасль. Этим выпуском попробуем найти ответ, на один, казалось бы, простой, но в тоже время такой сложный вопрос: почему в аграрной, сельскохозяйственной стране, многие наши базовые продукты питания, даже то же молоко, нам поставляют соседи?