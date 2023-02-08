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Как стать наблюдателем на выборах, рассказала эксперт
19 марта в Казахстане пройдут внеочередные выборы в мажилис и маслихат. Они завершат избирательный цикл, начавшийся в прошлом году с выборов президента. Кандидаты уже начали подготовку к избирательному процессу, знакомя население со своей предвыборной программой. За законностью, честностью и справедливостью процесса будут следить независимые наблюдатели. Подробнее о роли наблюдателя и проблемных зонах в организации выборов корреспондент BaigeNews.kz поговорил с руководителем попечительского совета "Молодёжной информационной службы Казахстана" (МИСК) Ириной Медниковой.
— Как стать наблюдателем? Какие у него права и ответственность?
— Физические лица не могут проводить наблюдение за выборами — наблюдатель всегда от какой-то общественной организации, от сети, и подчиняется её правилам. Зарегистрироваться для наблюдения можно, например, на сайте vibory.watch или в любой общественной организации. Требования на выходе обычно такие: гражданство Казахстана, возможность обучаться и подтвердить свою квалификацию, желание и возможность наблюдать целый день с семи утра и до полуночи. Права и обязанности наблюдателей описаны в статье 20-1 Закона "О выборах".
— В чём заключается важность наблюдателя за выборами?
— Выборы — это единственная точка прямого участия граждан в управлении делами государства. Важность наблюдения заключается в том, что мы мониторим, контролируем процесс того, кто приходит на ключевые позиции принятия решений в государстве, и как эти люди приходят к власти. Совершенно очевидно и доказано многолетней практикой, что участки, на которых ведётся независимое наблюдение, не допускают фальсификаций. Ведь это сложно делать, когда независимый наблюдатель фиксирует каждый шаг комиссии. И напротив, на участках, где нет независимого наблюдения, может происходить всё что угодно. Поэтому, важно, чтобы независимые наблюдатели покрывали как можно больше участков. В Казахстане их больше 10 тысяч. Если бы мы могли охватить их все, то получили бы честные и прозрачные выборы.
— Как наблюдатели готовятся к выборам?
— Всё начинается с рекрутирования наблюдателей. Каждая сеть объявляет набор наблюдателей, затем обучает их, проводит детальный инструктаж, выдает различные документы, аккредитации, инструкции, бумаги, которые могут потребоваться, как на участке для стороны комиссии, так и просто самому наблюдателю в течение дня.
Второе, что делает независимая сеть наблюдения – это составляет карту участков, которую она охватит. Делает предварительный осмотр этих участков, составляет карту наблюдения, готовит работу штаба, координаторов, питание для наблюдателей, оплату мобильной связи, логистику, работу транспорта, юристов, которые будут подавать заявления в суд, если будут встречаться нарушения. В день выборов в шесть утра наша сеть Лиги молодых избирателей находится в штабе, и к семи утра наблюдатели направляются на участки.
— Много ли заявок поступает от желающих стать наблюдателем?
— Всплеск интереса к выборам произошёл в 2019 году, когда не только молодые люди, которых мы обычно рекрутируем, но и всё гражданское общество и просто общество, обыватели, которые никогда не интересовались политикой, захотели наблюдать за выборами. К сожалению, с того времени этот интерес падает, так как выборы не продемонстрировали настоящей прозрачности. Последние президентские выборы не показали настоящей соревновательности среди кандидатов. Видя это, люди теряют доверие. В следующий раз им уже неинтересно наблюдать за избирательным процессом, так как они понимают, что результаты известны наперёд.
Например, у Лиги молодых избирателей в базе больше тысячи наблюдателей. Половина из них обучена и имеет опыт наблюдения.
— По вашим прогнозам, какова будет явка избирателей на эти выборы по сравнению с президентскими выборами?
— По прошлым данным Лиги молодых избирателей явка составляли примерно 40%. На референдуме, например, явка была 25%, то есть в разы ниже обычной. Явка на президентские выборы в 2021 году составила 44%.
Прогнозировать тут что-то довольно сложно, так как мы не охватываем даже половины участков по стране, а лишь 100-200 участков, большая часть из которых в Алматы.
— Какие вы видите проблемные зоны в организации выборов?
— Первая проблема — политическая, неспособность системы быть открытой. То есть открыться для свободной регистрации кандидатов, честной конкуренции, настоящего демократического процесса. Пока же процесс выборов всегда управляется, к этому элитному виду политического участия допускаются лишь некоторые кандидаты. И затем мы наблюдаем неконкурентный, хорошо срежиссированный, скучный процесс. Мне кажется, что стране нужно переступить через страх быть открытой системой. Наше общество способно участвовать в политических процессах и где-то уже даже требует этого. Его необходимо включать в процессы управления государством.
Вторая проблема — слабая подготовка участковых комиссий к процессу выборов. В частности, участковые комиссии часто агрессивно относятся к независимым наблюдателям, ущемляют их права, оказывают на них моральное давление, иногда даже допускают физическое воздействие: хватают за руки, пытаются отобрать телефон, замахиваются, угрожают, обзывают, оскорбляют. Это недопустимое и непрофессиональное поведение. В межвыборный период участковые комиссии необходимо обучать и воспитывать. Под последним мы понимаем привитие им ценностей прозрачных и честных выборов. Иногда они противятся даже тому, что написано в конституционном законе, и становится понятно, что они его не открывали.
Тогда как молодые наблюдатели способны за неделю-месяц изучить закон о выборах и тщательно отслеживать его соблюдение на участке. Это большой пример для участковых комиссий — и по букве, и по духу закона.
— Какие сейчас существуют препятствия для наблюдателей?
— Часть из них я описала выше. Обычно, на каждом наблюдении мы фиксируем какое-то количество нарушений. Самая большая часть из них – это нарушение прав самого наблюдателя. Бывает, что в не большом количестве их не допускают на участки. Но самое большое количество нарушений прав наблюдателей случается в день выборов, в процессе наблюдения. Это ограничение их передвижения по участку, давление различного характера. Когда участок закрывается и начинается подсчет голосов, независимых наблюдателей могут безосновательно удалить с участка или пугать разными способами. Могут не предоставить протоколы или отказать в повторном подсчёте голосов. Главная проблема – давление на участках и непонимание комиссиями, что такое независимое наблюдение, в чём его полезность для них в частности и для страны в целом.
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