В Актюбинском региональном университете имени Жубанова прошла встреча, посвящённая популяризации принципа "Закон и Порядок". В мероприятии приняли участие представители областного департамента юстиции, судебный исполнитель, адвокаты и юристы. Более 700 студентов получили возможность глубже узнать о юридической науке и правопорядке и обменяться мнениями, передаёт BaigeNews.kz.

Основая цель мероприятия - ознакомление студентов с практикой применения законодательства в Казахстане, разъяснение взаимодействия институтов правосудия и повышение правовой грамотности.

Также обсуждены вопросы профилактики правонарушений, требований закона и порядка, даны конкретные практические советы.

Руководитель отдела права интеллектуальной собственности департамента юстиции Актюбинской области Тимур Убишев, поделился опытом профилактики правонарушений и методами борьбы с ними. Он также подчеркнул важность культуры и воспитания в установлении закона и порядка.

Особое внимание уделено роли правосознания молодёжи, которое, по словам Тимура Убишева, играет ключевую роль в укреплении правовой системы страны.

Представитель уполномоченного по правам человека по Актюбинской области Акқалка Байдуллина подчеркнула актуальность обсуждаемой темы. По её мнению, закон и порядок являются основой для обеспечения безопасности и справедливости в обществе.

"Право — это совокупность правил, и наше сосуществование тесно связано с этими правилами. Соблюдение этих норм является основой правопорядка. Законы возникают из необходимости и регулируют каждую сферу нашей жизни. Очень важно, чтобы студенты, которые являются будущими лидерами и специалистами, осознавали ценность правопорядка и понимали влияние законодательства на их жизнь", — отметила Акқалка Байдуллина.

В мероприятии приняли участие член Нотариальной палаты Актюбинской области Лиза Андакулова, член Региональной палаты частных судебных исполнителей Динара Хамзина и член Коллегии адвокатов Даурен Алданиясов. Они подробно разъяснили участникам важность правопорядка, гражданской ответственности и законопослушания, подчеркнув их роль в укреплении правовой культуры и стабильности в обществе. В ходе встречи студенты задавали вопросы и принимали активное участие в обсуждении актуальных вопросов в области права.