Как старые шахты, скотомогильники и золоотвал отравляют экологию Кентау

Кентау наконец-то хотят признать зоной чрезвычайной экологической ситуации. Об этом недавно сообщил аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды. Какие изменения окружающей среды происходят в городе горняков, и что угрожает здоровью населения, выясняла корреспондент BaigeNews.kz.

Предыстория

В 1992 году был принят закон о Приаралье для социальной защиты граждан, пострадавших от экологической катастрофы Арала. Зона экологической катастрофы включает Аральский и Казалинский районы Кызылординской области и Челкарский район Актюбинской области.

В зону экологического кризиса входят и территории районов Кызылординской области, Кызылорда и Байконыр, включая населенные пункты, входящие в его административно-территориальное подчинение.

В предкризисную зону вошли районы Актюбинской, Туркестанской и Карагандинской областей, включая несколько сельских округов около Кентау.

Исследования Минздрава и Минэкологии подтвердили экологическое влияние на жителей Кентау, и аким области объявил о решении отнести город к предкризисной зоне Приаралья. Это потребует выделения средств на дополнительные надбавки к зарплатам бюджетников.

То, что с экологией Кентау, да и всей Туркестанской области, что-то не так, свидетельствуют медицинские показатели. К примеру, по смертности Туркестанская область входит в тройку антилидеров. Растут показатели материнской и младенческой смертности. Сами жильцы города говорят, что участились случаи рака, выкидышей, сердечных заболеваний.

Наследие Миргалимсайского рудника

На известном в Советское время Миргалимсайском руднике добывали почти всю таблицу Менделеева. В том число золото и серебро. За 50 лет эксплуатации здесь было добыто около 80 килограммов золота. С переходом к рыночной экономике ценность рудника резко упала, что привело к свертыванию разработок в 1991 году.

Рудник, представляющий собой сеть подземных шахт под городом Кентау, требовал значительных затрат на откачку воды даже после закрытия. Республиканский бюджет выделял до 200 миллионов тенге ежегодно на водоотлив. В 2002 году было принято решение о затоплении рудника, проект которого прошел одобрение необходимых министерств, но встретил критику от научных институтов и областной санэпидстанции.

С ликвидацией рудника, все прежние родники вновь проснулись и подтопили несколько жилых домов, жителей которых пришлось эвакуировать.

Вода из шахты

Первое, что волнует жителей Кентау, - состояние водоснабжения. Общественный активист Бахтияр Гафуров уже много лет пытается обратить внимание властей на эту проблему. Он утверждает, что шахтная вода Миргалимсайского месторождения, которая идет в дома кентаусцев, является опасной для здоровья. В ней содержится большое количество токсичных металлов и других вредных материалов.

"В затопленных выработках осталось много продуктов после взрывных работ, горюче-смазочных материалов, медных траллей, кабелей со свинцовой и иной оплеткой, рельс, органики. Горняки на смене, более 4 тысяч человек "ходили" по естественным надобностям. Сборщики цветного лома сжигали многокилометровые кабели с пластиковой оплёткой, оставляя сажу на стенках выработок, который не выводится из организма и передаётся по наследству. Специалисты комбината предупреждали также о наличии отходов переработки руды обогатительной фабрики, применявшихся как закладочный материал в образованных пустотах шахты", - сказал Гафуров.

Ситуация осложняется тем, что над скважиной расположился скотомогильник для мёртвых больных животных, а рядом с речкой Хантаги – скотомогильник сибирской язвы.

Бахтияр Гафуров настаивает на остановке водоснабжения города с Миргалимсайского месторождения. Он утверждает, что есть альтернативные источники - Биресек-кантагинский скважинный водозабор и Баялдырский с родником, с возможностью нарастить объёмы. Однако местные власти не хотят рассматривать эти варианты.

Обеспечением питьевой водой города Кентау и прилегающих к нему сел занимается ГКП "Ащысай Су". На наш запрос в предприятии ответили, что СЭС ежеквартально проверяет источник воды на Миргалимсайском месторождении.

По их словам, концентрации, выявленные в ходе исследования образцов питьевой воды, не имеют отклонений от нормативных показателей и в составе воды не выявлено микробов и бактерий.

Хранение отходов

Экологи Кентау выражают тревогу по поводу Баялдырского хвостохранилища, в котором хранится около 250 миллионов тонн отходов. Ранее хвостохранилище поддерживалось во влажной концентрации, что предотвращало выветривание токсинов. После ликвидации Миргалимсайского рудника эта практика была остановлена, и сейчас ветер поднимает токсичную пыль, загрязняя не только Кентау, но и соседние поселки.

Эколог Кайрат Батеев считает, что проблему хвостохранилища можно решить, если перевести его в разряд отходов и извлекать ценную продукцию в виде металла.

"В виде отходов можно было бы быстрее и дешевле переработать их. На это могли бы согласиться вкладываться отечественные или иностранные инвесторы. Оттуда можно было бы извлекать металл. А так как он сейчас находится в разряде недропользования, на это уходит очень много времени и средств. Потому что сначала нужно будет сделать разведку на недропользование. Потом еще получить лицензию на добычу. Инвесторы не хотят решать эти проблемы. Хотя если бы это было отходом, можно было бы переработать. Любой инвестор согласился бы", - поделился своим мнением эколог.

Еще одна угроза для экологии Кентау - это золототвал ТЭЦ-5. Как утверждает Батеев, этот золотоотвал находится на берегу реки Хантаги и загрязняет воздух и воду. Более того, есть вероятность, что емкости золототвала уже переполнены.

Беспокойство экологов вызывает переполненный полигон твердобытовых отходов. Он постоянно горит, загрязняет воздух и подземные воды.

"Можно было бы произвести рекультивацию полигона, закрыть полигон, построить на его месте парк, открыть новый полигон. Потому что это уже старый, из советских времен полигон", - говорит Кайрат Батеев.

Ещё одна проблема - устаревшие очистные сооружения. Они эксплуатируются с 50-х годов. Эколог считают, что необходимо перенести полифильтрационные исправители на новое место, построить новое очистное сооружение.