Как в Венгрии возрождают древнейшие игры кочевников
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
С нетерпением ожидая V Всемирных игр кочевников, восемь венгерских спортсменов активно готовятся к участию в этом значимом событии, которое пройдёт в Казахстане уже в следующем месяце. Ими были выбраны такие традиционные казахские игры, как "Тогыз кумалак" и "Асык ату". Эти игры не только отражают уникальную культуру и историю казахского народа, но и вновь объединяют людей в стремлении сохранить и развивать национальные традиции. Подробнее о том, как мадьяры готовятся к соревнованиям и что ждут от визита в Казахстан, в материале BaigeNews.kz.
Жанаргуль Бактыгерейкызы, давно переехавшая в Венгрию и ставшая ярким символом дружбы между двумя культурами, рассказывает о своих усилиях по формированию благоприятного образа Казахстана за рубежом. Год назад она открыла Венгеро-Казахский культурный центр в Будапеште, где можно изучать казахский язык и традиционные игры. С момента открытия центра она пожинает плоды своих усилий: интерес к казахским традициям среди венгров только растёт.
"Когда я открыла центр, к нам пришла Тимия, которая была полна решимости выучить казахский язык и погрузиться в наши традиции. Она быстро втянулась в игры "Тогыз кумалак" и "Асык ату" и даже привела своего друга Балажа", - делится Жанаргуль.
Эти простые, но сердечные моменты показывают, как культурные мосты могут соединять людей, независимо от расстояний и различий в языке.
Что удивительно, в команде Жанаргуль нет профессиональных спортсменов. Все они студенты и докторанты, есть инженер и менеджер. Азам этих видов спорта их научила сама Жанаргуль, а уже к Всемирным играм готовили профессиональные тренера.
Каждый участник команды готов к своему первому серьёзному испытанию на Играх кочевников. Для венгерских спортсменов это возможность не только продемонстрировать свои навыки, но и погрузиться в богатую культуру Казахстана.
"Мы волнуемся, но в то же время полны надежд. Хочется, чтобы венгры узнали больше о казахских обычаях и традициях. Это будет удивительный опыт", - говорит Жанаргуль.
Она планирует показать спортсменам местные музеи и культурные центры, чтобы они могли узнать о музыкальных инструментах и исторических экспонатах, которые хранят в себе дух казахской культуры.
И хотя венгерская команда впервые участвует в Играх кочевников, они настроены на успех и открыты для новых впечатлений. По возвращению домой Жанаргуль и её команда планируют создать Федерацию тогыз кумалака и асыка в Венгрии, чтобы продолжать популяризировать эти важные аспекты казахской культурной идентичности.
По словам Жанаргуль Бактыгерейкызы, казахская национальная игра "Тогыз кумалак" сегодня активно развивается во всём мире. В неё охотно играют в Америке, Европе, Шри-Ланке, Колумбии. А всё благодаря мудрой политике казахстанских властей, уверена Жанаргуль.
"Спасибо нашему правительству. Потому что они делают огромную работу по развитию наших национальных ценностей. Проведение масштабного фестиваля стало доступным благодаря слаженной работе государственного аппарата. Например, 70 лет назад у венгров была игра похожая на асык. Правила такие же, но играли камнями. Но она забылась. Современные венгры о ней не знают. Я изучаю это вопрос. Нашла только двух людей, которые помнят, как в детстве играли в эту игру", - рассказала Жанаргуль.
Самое читаемое
- Автобус насмерть сбил женщину в Астане
- В Усть-Каменогорске водитель уснул за рулем и столкнулся с четырьмя автомобилями
- У нас есть специалисты по строительству и эксплуатации АЭС - глава минэнерго
- "Начинается новая глава" – певица Алсу о своём новом статусе
- Организатора крупного подпольного производства вейпов задержали в Астане