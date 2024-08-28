Как в Венгрии возрождают древнейшие игры кочевников

С нетерпением ожидая V Всемирных игр кочевников, восемь венгерских спортсменов активно готовятся к участию в этом значимом событии, которое пройдёт в Казахстане уже в следующем месяце. Ими были выбраны такие традиционные казахские игры, как "Тогыз кумалак" и "Асык ату". Эти игры не только отражают уникальную культуру и историю казахского народа, но и вновь объединяют людей в стремлении сохранить и развивать национальные традиции. Подробнее о том, как мадьяры готовятся к соревнованиям и что ждут от визита в Казахстан, в материале BaigeNews.kz.

Жанаргуль Бактыгерейкызы, давно переехавшая в Венгрию и ставшая ярким символом дружбы между двумя культурами, рассказывает о своих усилиях по формированию благоприятного образа Казахстана за рубежом. Год назад она открыла Венгеро-Казахский культурный центр в Будапеште, где можно изучать казахский язык и традиционные игры. С момента открытия центра она пожинает плоды своих усилий: интерес к казахским традициям среди венгров только растёт.

"Когда я открыла центр, к нам пришла Тимия, которая была полна решимости выучить казахский язык и погрузиться в наши традиции. Она быстро втянулась в игры "Тогыз кумалак" и "Асык ату" и даже привела своего друга Балажа", - делится Жанаргуль.

Эти простые, но сердечные моменты показывают, как культурные мосты могут соединять людей, независимо от расстояний и различий в языке.

Что удивительно, в команде Жанаргуль нет профессиональных спортсменов. Все они студенты и докторанты, есть инженер и менеджер. Азам этих видов спорта их научила сама Жанаргуль, а уже к Всемирным играм готовили профессиональные тренера.

Каждый участник команды готов к своему первому серьёзному испытанию на Играх кочевников. Для венгерских спортсменов это возможность не только продемонстрировать свои навыки, но и погрузиться в богатую культуру Казахстана.

"Мы волнуемся, но в то же время полны надежд. Хочется, чтобы венгры узнали больше о казахских обычаях и традициях. Это будет удивительный опыт", - говорит Жанаргуль.

Она планирует показать спортсменам местные музеи и культурные центры, чтобы они могли узнать о музыкальных инструментах и исторических экспонатах, которые хранят в себе дух казахской культуры.

И хотя венгерская команда впервые участвует в Играх кочевников, они настроены на успех и открыты для новых впечатлений. По возвращению домой Жанаргуль и её команда планируют создать Федерацию тогыз кумалака и асыка в Венгрии, чтобы продолжать популяризировать эти важные аспекты казахской культурной идентичности.

По словам Жанаргуль Бактыгерейкызы, казахская национальная игра "Тогыз кумалак" сегодня активно развивается во всём мире. В неё охотно играют в Америке, Европе, Шри-Ланке, Колумбии. А всё благодаря мудрой политике казахстанских властей, уверена Жанаргуль.