Как спортсменов будут обеспечивать питанием в период спортивных мероприятий

Согласно аудиторскому заключению Высшей Аудиторской палаты от 13 декабря 2021 года об итогах проведенного государственного аудита эффективности использования средств, выделенных на подготовку к Олимпийским играм 2020 года в Токио Министерству совместно с Национальным олимпийским комитетом Республики Казахстан поручено принять меры по пересмотру и актуализации действующих нормативов питания и фармакологического обеспечения, передаёт BaigeNews.



Согласно приказу Министра туризма и спорта Республики Казахстан от 28.05.2024 г. № 111 в приказ Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 22 ноября 2014 года № 107 в нормах питания спортсменов, участвующих на учебно-тренировочных сборах и спортивных мероприятиях внесены следующие изменения:



1) из норм расходов на 1 человека в сутки, в тенге исключен текст "до" для республиканских организации;



2) пересмотрены энергозатраты по некоторым видам спорта (тяжелая атлетика и спортивная гимнастика до 7000 каллорий, спортивное скалолазание, практическая стрельба, пулевая стрельба, стендовая стрельба, стрельба из лука, стрельба по движущйся мишени и фехтование до 5700 каллорий).



Однако в указанных изменениях не проведен пересмотр и актуализация перечня норматива питания и фармакологического обеспечения. С 2014 года, с момента их принятия, их актуализация не проводилась.



В целях анализа и исследования актуальности набора нормативов питания и фармакологического обеспечения для повышения результативности физической подготовки спортсменов и их спортивных достижений Министерством в 2025 году планируется проведение социального исследования.