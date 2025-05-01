В Северо-казахстанской области удалось снизить угрозу подтопления жилых домов в селе Долматово. Спасатели, полицейские и сотрудники акимата сработали оперативно — угроза со стороны паводковых вод реки Есиль отступает, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

С первых дней здесь развернуты масштабные противопаводковые работы. На месте трудятся 172 человека, в распоряжении групп — 22 единицы спецтехники. За это время спасатели успели уложить свыше 29 тысяч мешков с инертным материалом и построить более 3,5 километров защитных дамб.

Работы координирует лично министр по ЧС генерал-майор Чингис Аринов. К ликвидации последствий паводка привлечены и силы из Карагандинской области. Их бойцы сейчас активно работают в сёлах Долматово и Вагулино: укрепляют берега, наращивают защитные сооружения, круглосуточно следят за уровнем воды.

"Главное — защитить людей и их дома. Работаем на опережение, пока паводок не набрал новые силы", — отмечают спасатели.

По информации МЧС, на данный момент ситуация остаётся под контролем. Техника и люди остаются на месте — чтобы в случае резкого подъёма воды снова встать на защиту жителей.

Напомним, в Северо-Казахстанской области продолжается активная борьба с паводком: в сёлах Кызылжарского района и на окраинах Петропавловска днём и ночью укрепляют защитные сооружения и откачивают воду. Параллельно специалисты следят за уровнем воды в Есиле — он начал снижаться.