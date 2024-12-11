Морозы начались в регионах Казахстана с календарной зимой. А вместе с ними прибавилось работы у спасателей. Готовы ли службы МЧС к холодам и разным непредвиденным ситуациям, узнавал корреспондент BaigeNews.kz.

В конце ноября и первые дни декабря в Карагандинской области уже произошло несколько крупных ЧП. 25 ноября в Караганде загорелась обрешётка кровли и перекрытия частной котельной. Пожарные ликвидировали возгорание на площади 50 квадратных метров, не дав ему распространиться на здания складов и офисов. Обошлось без пострадавших.

3 числа загорелся утеплитель на стройке в центре Караганды. Люди не пострадали.

10 декабря спасателям пришлось экстренно выехать в сторону Сарышагана, чтобы эвакуировать 53 иностранцев из сломавшегося на республиканской трассе "Алматы-Екатеринбург" автобуса. Людей вывезли в ближайший пункт обогрева.

В департаменте по ЧС Карагандинской области сообщили, что готовы противостоять разным вызовам зимы. Для ликвидации различного рода происшествий могут быть задействованы 5 056 сотрудников и 1 773 технических средства.

В регионе имеются более 330 пунктов обогрева, из них 177 стационарных и 161 передвижной. Создана карта снегозаносимых участков трасс республиканского и областного значения, а также возможных ЧС. 590 отрезков дорог протяжённостью 513 километров, которые чаще всего заносит снегом в непогоду, спасатели взяли на усиленный контроль.

Дорожные службы подготовили 772 единицы машин для расчистки покрытия, борьбы с заносами, эвакуации.

В экстренных ситуациях использовать для помощи пострадавшим в непогоду на дорогах будут также объекты бизнеса, расположенные у трасс - кемпинги, кафе и прочее.

На балансе ДЧС есть 74 автомобиля высокой проходимости - вездеходы, вахтовки.

Специалисты отметили, что проанализирован опыт прошлых лет, в результате МИО и организациям, отвечающим за содержание дорог, рекомендовали на какие направления следует обратить особое внимание. Это трассы Караганда – Темиртау – Осакаровка, между Балхашом и Карагандой, Северо-Восточный обход Караганды, район Спасского подъема, посёлка Молодёжного в Осакаровском районе и другие.

Под Новый год в Караганде обещают новую волну морозов, ночами столбики термометров опустятся до минус 28-30 градусов, а до этого возможны снегопады и метели. Спасатели призывают жителей региона сверяться с прогнозом погоды, прежде чем отправляться в дорогу, следить за сообщениями службы 112, если это возможно, то в непогоду выбирать передвижение железнодорожным транспортом.

Хоть у сотрудников экстренных служб и есть обязанности приходить на помощь в любой ситуации, но все же они тоже люди и их возможности не безграничны.