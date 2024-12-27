25 декабря вблизи Актау произошло крушение самолёта. Одними из первых на место происшествия прибыли сотрудники Центра медицины катастроф. В числе тех, кто проявил самоотверженность, был водитель-санитар бригады ЦМК Кожабек Аллабергенов. Он рассказал о том, что происходило на месте трагедии, передаёт BaigeNews.kz.

"Как только я увидел дым, попытался опередить всех и первым добраться до места аварии, так как моя машина была быстрее. Мы с врачом первыми приступили к оказанию помощи. Вытащили женщину, зажатую в кресле. Затем врач дал указание нам продолжать выносить людей, и сам зашёл внутрь салона, убедиться нет ли там беременных и детей, которым нужна помощь. В этот же момент прибыли пожарные, которые вместе с нами оказывали помощь пострадавшим", - сообщил мужчина.

Этот случай ещё раз подчеркнул важность оперативности и слаженности действий спасателей и медиков в экстренных ситуациях, что позволило минимизировать последствия трагедии и спасти множество жизней.

Трагедия унесла жизни 38 человек, в том числе шести казахстанцев.

Согласно данным авиакомпании Azerbaijan Airlines, на борту находилось 67 человек, включая 5 членов экипажа. Среди пассажиров: 6 граждан Казахстана, 42 граждан Азербайджана, 3 гражданина Кыргызстана, 16 граждан России, гражданство одного человека уточняется. Все члены экипажа — граждане Азербайджана.

В результате происшествия госпитализированы 29 человек.

Президент Казахстана выразил соболезнования главе Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Спасатели поделились видео с места трагедии. В Сети также появились кадры из салона падающего самолёта.

В авиакомпании, которой принадлежал самолёт, выразили соболезнования семьям погибших.

Правительственная комиссия начала работу на месте крушения самолёта в Актау.

На месте крушения самолёта в Актау найдены два бортовых самописца. Стало известно, что на борту взорвался кислородный баллон.

В авиакомпании назвали суммы компенсаций пострадавшим и заявили, что с 28 декабря приостановят полёты из Баку в несколько городов России.

В Росавиации выступили с заявлением.