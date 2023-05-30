Как создаются мультфильмы, рассказал молодой казахстанский режиссёр

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Кто создаёт казахстанские мультфильмы? Нужно ли для этого специальное образование? Как развивается анимация в нашей стране? О тонкостях мультипликацонного искусства корреспонденту BaigeNews.kz рассказал молодой режиссёр мультфильмов Мейржан Сандыбай.

- Мейржан, расскажите о себе. Как вы пришли в эту интересную профессию?

- Я родом из Южно-Казахстанской области, окончил Казахский национальный университет искусств в Астане по специальности "режиссёр-аниматор". Далее там же окончил магистратуру. Сейчас я режиссёр и руководитель анимационной студии.

Снимать анимационные фильмы – это моя детская мечта. Но я не сразу к этому пришёл. Занимался другими вещами. Однако призвание не давало мне покоя, и я пришел в анимацию.

- С чего начинался ваш творческий путь?

- Мой творческий путь начался в стенах университета. На 3-4 курсе я снял короткометражный анимационный фильм по произведению Мухтара Ауэзова "Көксерек". В конце своего обучения мы также сняли фильм "The Dog". После этого на последнем курсе я принял участие в проекте "Казахфильма" "Мұзбалақ" - это был мой первый полнометражный фильм в технике 2D. Я выступил в качестве главного аниматора. Потом был познавательный 20-серийный мультфильм "Дара тұлга". Дальше мы сняли два сезона мультсериала "Сәби". Самый новый наш проект – это "Шырақ".

- Сколько лет вашей студии? Как вы собрали команду?

- Если говорить о нашей творческой команде, студия официально работает с 2018 года. Мы создали её с моим коллегой Бахытжаном Шабдыкаримовым. Сначала нас было около пяти-шести человек. Сейчас наша команда состоит из более чем 20 профессионалов анимационной отрасли. Все они очень талантливые молодые ребята.

- Расскажите о новом мультфильме. О чём он? Когда выйдет в кинотеатрах?

- В конце года или начале следующего на экраны должен выйти наш фильм "Шырақ". Это короткометражный анимационный 3D-фильм. Он учит уважать семейные ценности. Сюжет его я вам рассказывать не буду, это будет спойлер.

- С какими трудностями вы столкнулись при его создании?

- Самая главная трудность – это нехватка квалифицированных кадров на казахстанском рынке. Многих специалистов мы обучали сами. На это ушло много времени. В целом работа над проектом заняла более двух лет. Сам фильм длится всего 25 минут, но, тем не менее, создание анимационного фильма – это долгий процесс.

Почему для меня важен этот проект? Потому что мы делали его своими силами, без всякой поддержки со стороны государства или кого-то ещё. Это всё труд нашей молодой талантливой творческой команды, которая дружно работала над ним, прилагая все усилия, чтобы создать качественный продукт.

У нас было два сильных покровителя: во-первых, это Всевышний, во-вторых, наши родители, семьи. Поддержка, молитвы близких очень нам помогали.

Сейчас "Шырақ" участвует в нескольких международных фестивалях. Результаты будут известны примерно в конце лета.

- Как родилась идея создания фильма "The Dog"? Я его посмотрела, сюжет не оставляет равнодушным, очень трогательная история.

- Если помните, в 2017 году часто в новостях сообщали о брошенных младенцах. Их находили в мусорных баках, в туалетах. Эти новости болью отзывались в моём сердце. И тогда родилась идея фильма "The Dog". Он о ценности жизни. По сюжету молодая мать оставляет своего ребёнка на улице, и собака всячески пытается его спасти. Получается, что собака оказывается лучше, добрее человека. С этим фильмом я занял гран-при на международном кинофестивале "Евразия 2017".

- Как происходит "магия" создания мультипликационного мира?

- Сначала рождается идея. Потом по ней пишется сценарий. Арт-директор, режиссер, technical artist, animation direct обсуждают визуал фильма. Тогда решается, это будет 2D, 3D или пластилиновый мультфильм. Если это 3D, дальше делается раскадровка. Потом специалисты под названием concept artists выполняют дизайн персонажей. Художники рисуют окружающий мир. Когда всё готово, отдается 3D-художникам. Они создают модели персонажей, окружающей среды в технике 3D. Потом дело доходит до риггер-специалистов, которые "вставляют" кости всем движущимся объектам. И далее – аниматоры, которые прорабатывают движения. Потом специалисты по освещению ставят свет и создают нужную атмосферу для фильма. Composer всё это объединяет. Потом монтажёр собирает весь фильм. Далее дело за звуковыми эффектами и композитором. Потом финальный монтаж. Так получается первый вариант фильма. Это я очень коротко рассказал. На самом деле, каждый этап подразделяется ещё на несколько этапов.

- Как стать аниматором? Нужно ли для этого обязательно оканчивать университет?

- Чтобы стать аниматором, нужно изучать это дело, нужна практика. Аниматоры делятся на разные виды: 2D-аниматоры рисуют от руки, 3D – с помощью компьютера. Сначала нужно определиться, какая техника тебе ближе. Потом найти себе учителя, ходить рядом с ним, впитать все его знания и опыт. У нас не так много учителей, но в интернете сейчас очень много курсов. Хорошие курсы - российские, американские, французские. Можно записаться и обучиться онлайн. Для этого не нужно учиться на аниматора пять лет. Это слишком долго. За год-полтора можно всему научиться.

- Ваша заветная мечта?

- Моя заветная мечта, а точнее цель – снять полнометражный анимационный фильм. Мы к этому идём. Хотим выйти на уровень, когда будем каждые два-три года выпускать новый полнометражный анимационный фильм.

Ещё одна цель – обучить как можно больше специалистов. Мы создали youtube-канал специально для детей, которые хотят изучить наше ремесло. Мы будем давать там подробную информацию, раскрывать все тонкости анимационного искусства. Я надеюсь, что с этими молодыми специалистами мы в будущем будем работать над масштабными проектами.