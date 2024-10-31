Как создаются деньги: автор дизайна казахстанских монет показал свои лучшие работы

Деньги стали вещью, без которой никто из нас уже не сможет представить свою жизнь. Мы расплачиваемся ими в магазинах, откладываем на путешествия, дарим друг другу на праздники. Но многие ли из вас задумывались, кто подарил денежным средствам их внешний вид? В преддверии Дня национальной валюты журналист BaigeNews.kz поговорил с дизайнером монет Национального банка Алматом Басеновым. Он рассказал, что чувствует человек создаший для нас современные деньги. Выделил несколько наиболее значимых для себя проектов, заслуживших международное признание, а также поделился уникальными эскизами.

По образованию Алмат Басенов архитектор, но карьеру начинал преподавателем. В начале девяностых его коллеги решили сменить сферу деятельности и устроились в Национальный банк, чтобы попробовать свои силы в создании первой казахстанской валюты.

"В 1999 году я получил от них приглашение прийти и заняться как раз дизайном монет: коллекционных, циркуляционных и инвестиционных. С тем пор я и занимают этим делом", - рассказал дизайнер.

(фото из личного архива Алмата Басенова)

За двадцать пять лет Алмат Басенов поучаствовал в создании практически всех монет, которые выпускал в обращение Национальный банк. Именно поэтому мастеру сложно выделить свои самые любимые работы. Однако он все же попытался составить для нас небольшой список.

"Конечно, запомнились такие монеты, которые завоевали громкие и престижные призы на международных конкурсах. Ну, например, "Тигр" - монета с бриллиантовыми вставками. Она у нас выиграла в австралийской Канберре на конференции директоров монетных дворов. Причем сразу в двух категориях. Это "самая красивая монета года в мире" и "самая технологически сложная". Определение победителя происходило путем тайного голосования. Право голоса имели только директора монетных дворов со всего мира. Из 50 представленных монетных дворов – 48 голосов было отдано именно нашему "Тигру". Но вообще у нас номинаций на сегодняшний день выигранных уже, по-моему, двадцать восемь в разных международных конкурсах", - вспоминает Алмат Басенов.

(фото из личного архива Алмата Басенова)

В первую очередь, предназначение коллекционных монет заключается в экспорте отечественной культуры за пределы страны, отмечает дизайнер. А для местного населения – это раскрытие не всегда знакомых вещей.

"Зачем, собственно, нужны эти монеты коллекционные. Ну, во-первых, надо сказать, что даже многие страны, не имеющие своего монетного двора, тем не менее, такие монеты выпускают. Потому, что здесь каждая страна затрагивает темы, которые ей свойственны и типичны, являются ее брендами. Это знакомство с историей и культурой того или иного народа. Поэтому очень часто и идеи приходят совершенно из, казалось бы, не родственных, так скажем, тем. То есть, например, вид из иллюминатора самолета на цветные лоскуты полей может навеять некую композицию. Или строение крыла бабочки, например, какой-то рельеф предложить", - говорит дизайнер.

Мастера максимально постарались отразить культуру, традиции и природу Казахстана в металле. Свыше тридцати серий монет вышедших в нашей стране охватывают прошлое, настоящее и будущее. Казахстан, вообще, сегодня является одним из мировых лидеров монетного производства. По сравнению с монетными дворами Британии, Франции или Чехии, насчитывающими многовековую историю, войти в этот топ у нас получилось быстро, резюмирует Алмат Басенов. Дело не только в дизайне, но и в технологиях, что применяют в республике. Такого Proof качества, отличительного зеркальной поверхностью, достигнуть получается не у каждого двора. Ну, а вставки из тантала присущи только нашим мастерам. Это уже как почерк.

Тантал – это редкоземельный металл, который активно используется в аэрокосмической промышленности, поскольку обладает такими свойствами, как исключительная тугоплавкость. То есть, его температура плавления превышает 3000 градусов. На основе этого металла делают сопла ракет. Поэтому первые монеты с применением этого материала вышли в серии "Космос".

"Очень много и других технологий, ну, например, в прошлом году мы выпустили монету "Балхашский окунь", посвященную, казалось бы, такой маленькой рыбке. Но, хотелось привлечь внимание именно к проблемам экологического плана, поскольку это эндемик. Подвид обитает только у нас. Когда-то рыба была промысловой, но сейчас, к сожалению, в связи с тем, что в наши водоемы были запущены несвойственные для региона хищники, такие как судак, жерех и прочие, ее популяция сократилась. Выпуском этой монеты мы как раз хотели привлечь внимание к тому, что нужно аккуратно, не нарушая сложившиеся экологические цепочки, относиться к своей природе. Еще эта монета была отличительна тем, что мы ее сделали со сверхвысоким рельефом – 17 миллиметров. Причем монета была отчеканена традиционным методом", - делится секретами производства Алмат Басенов.

На недавнем конкурсе "Монетное созвездие" в Москве, эта монета получила главный приз в номинации за лучшую оригинальную технологию. Еще одна монета, заслуживающего отдельного упоминания, считает дизайнер, это "Тумар". Она реально выполняет свои функции, так как представляет собой трехгранный футляр, в который можно вложить амулет.

(фото из личного архива Алмата Басенова)

"У нас много монет самых разных с вставками и бриллиантами, с использованием эмали. Вот, в этом году выйдет очень интересная. В новой серии "Недра Казахстана" будет представлена монета, посвященная меди. Там в этой серебряной монете предусмотрена реальная сквозная вставка из этого металла. Довольно интересно, дальше мы продолжим серию уже монетой "Цинк". Все, что можно использовать в производстве, эти образцы полезных ископаемых, в том числе даже нефть, мы будем как раз отражать в этой серии", - сказал дизайнер.

Процесс работы над каждой монетой индивидуален. Обычно все начинается с темы, рассказывает дизайнер. В последнее время ее принимают сразу на два следующих года. В процесс мастера погружаются с головой так, что в определенные моменты не могут думать ни о чем, кроме концепции будущих денег. Будь ты дома или за рулем автомобиля, успеха можно достичь только таким способом.

Саму цепочку работы над обликом монет Алмат Басенов описал так. После согласования тематики с руководством Национального банка, вместе с монетным двором прорабатываются возможные технологии производства, вес, диаметр и другие параметры монеты. Над самим дизайном обычно трудятся трое. Если тема близка, то процесс идет очень легко и быстро. Бывает за день или два даже рождается новая идея. Иногда, конечно, все проходит гораздо сложнее, если даже не сказать мучительно долго.

"Поэтому как отмечают зарубежные критики, казахстанские монеты очень необычные и разные в своем наполнении. Коллекционер или любой потребитель наших монет всегда получает достаточно неожиданный результат. Тем мы и отличаемся от других производителей. В тематике мы учитываем помимо исторических и культурных факторов, пожелания граждан, заявки государственных и общественных организаций. Обязательно отслеживаем мировые тренды, проводим мониторинг, что делается в мире. Мода меняется и ничего стабильного, в том числе на нашем рынке, нет", - рассказывает Алмат Басенов.

А уже после утверждения эскизов утверждаются тиражи и дальнейшая работа. Ежегодно в Казахстане выпускается до 30 монет разной тематики и стилей. Поэтому, признается автор, на создание вида каждой из них отводится не больше месяца.

"Недавно вышла монета "Мир вашему дому". В наше сложное с точки зрения геополитических событий время, мы посчитали, что нужно выпустить именно эту монету. Она бы озвучивала тот посыл, что заложен в названии. Образ мы выбрали тоже интересный: это спящий на подоконнике дома котенок, за окном бабочки. Они блестят за счет интерференционного радужного покрытия", - говорит дизайнер.

Мастер считает, что этой монетой их команда отразила желания всех людей. Она пользовалась огромной популярностью и была раскуплена буквально за несколько дней.

Алмат Басенов рассказывает, что ему, как дизайнеру, очень повезло. Ведь ничто в мире не тиражируется так же как деньги. Когда специалист пытается представить эти масштабы, у него захватывает дух. И, разумеется, автор внешнего вида металлической наличности пользуется своими монетами в повседневной жизни. Они, по его мнению, не теряют актуальности и более безопасны в хранении, нежели электронные, которые могут украсть со счетов в любую минуту.