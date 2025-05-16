История Гульмиры Пармышевой — путь от личного вызова к масштабным изменениям. Все началось с желания помочь своему ребенку и инклюзивной мастерской игрушек Kishkentai. А сегодня она возглавляет Ассоциацию социальных инноваторов и продвигает идеи устойчивого и успешного социального бизнеса на уровне страны. BaigeNews.kz она рассказала о системных барьерах и решениях, которые могут изменить жизни тысяч людей.

- Гульмира, расскажите, пожалуйста, с чего начался ваш путь как социального предпринимателя?

- Семь лет назад моему сыну поставили диагноз — аутизм. Момент, когда все вокруг стало другим: не было ни подходящих пособий, ни доступных специалистов, ни поддержки для родителей. И мы с мужем учились с нуля.

И вот так на кухне нашей однокомнатной квартиры появился первый набор среди карточек, вырезок. С этого и началась история бренда игрушек Kishkentai. Со временем появилась инклюзивная мастерская, где вместе с нами работали ребята с инвалидностью.

Фото из личного архива Гульмиры Пармышевой.

Сейчас мы на новом этапе: Global Kishkentai проходит трансформацию. Запускаем digital-сервис Kishkent.AI. Цель та же: помочь детям с особыми потребностями развиваться и быть в безопасности.

- Вы возглавляете Ассоциацию социальных инноваторов. Какие планы на ближайшее будущее?

- Наша задача — усилить позиции социального предпринимательства как полноценного сектора экономики. Мы строим диалог с госорганами, чтобы социальное предпринимательство стало частью государственной повестки: не просто статус, но и реальные инструменты - от субсидий и налоговых преференций до участия в бизнес-акселераторах.

Планируем запуск аналитического центра и платформу IMPACT LAB с упором на устойчивость и цифровизацию. Параллельно будет работать Школа социального лидера и ТоТ для тренеров по социальному предпринимательству. В планах - реализовать проекты поддержки региональных социальных предпринимателей, включая активную информационную работу и выездные мероприятия.

Огромный потенциал мы видим в Центральной Азии. Планируем партнерства с ассоциациями в Кыргызстане, Узбекистане, Таджикистане. Не менее важны инновации: технологические стартапы в Greentech, EdTech и HealthTech, в основе которых лежит социальная миссия.

Фото из личного архива Гульмиры Пармышевой.

- Возможно ли в принципе сделать соцпредпринимательство прибыльным?

- Любое социальное предпринимательство, должно быть устойчивым. Чем больше мы продаем, тем больше можем помогать.

Меры поддержки — это старт, они важны. Но на каком-то этапе я поняла: мы начинаем зависеть, тормозим рост, ждем "нового конкурса". Я приняла решение строить устойчивую бизнес-модель — с продажами, клиентами. Это дало свободу и толчок для масштабирования. Но надо признать период был долгим и болезненным.

Сейчас, когда встает вопрос: "Взять грант или заработать?" — я выбираю второе. Потому что устойчивость дает независимость. И да, с гордостью могу сказать: среди наших коллег всё больше тех, кто выходит на устойчивый доход, есть примеры среднего бизнеса.

Например, GARBAR group создает мебель и рабочие места для людей с инвалидностью. Кафе KUNDE в одном только городе трудоустраивает более 20 человек с ментальными особенностями. Это доказывает: социальный бизнес — не про "помогать несмотря на", а про "помогать благодаря" сильной, устойчивой модели.

- Какие реальные меры нужны сейчас социальным предпринимателям, помимо тех, что уже есть?

- Давайте начнем с реальности. Из девяти заявленных в законе преференций реально работают только две. Гранты — запустились недавно, льготные кредиты — крайне сложно получить. Налоговая льгота на имущество — формальна: большинство арендует помещения.

В Казахстане проживает более 737 тысяч людей с инвалидностью, из них 379 тысяч — трудоспособные. Но официально трудоустроены лишь около 111 тысяч. Сегодня в стране зарегистрировано 1 045 социальных предпринимателей, часть из которых создают такие рабочие места. Но при этом в Налоговом кодексе они приравнены к обычным субъектам бизнеса, что сдерживает рост и создает барьеры.

Мы предлагаем внести изменения в Налоговый кодекс, ввести реальные налоговые послабления на зарплату, соцотчисления.

Фото из личного архива Гульмиры Пармышевой.

- Правда ли, что в социальное предпринимательство люди чаще всего приходят через свою боль?

- Да, очень часто путь начинается с личного опыта — болезни ребёнка, потери близкого, дискриминации, бедности. Но при этом я знаю многих, кто пришел в социальное предпринимательство через большое сердце. Всех нас объединяет одно: мы неравнодушны.

- Благодарим за беседу!