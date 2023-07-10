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Как состояние мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи оценили в ЮНЕСКО
В ЮНЕСКО прокомментировали состояние мавзолея Ходжа Ахмеда Яссауи в ответе на официальный запрос BaigeNews.kz. Напомним, корреспонденты редакции не раз писали о его аварийном состоянии. Месяц назад святыню посетил глава государства, поручив сохранить её исторический облик. Следом на экскурсию древнего памятника приехала и генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле. Как в Организации объединённых наций оценивают состояние мавзолея на сегодняшний день, рассказал исполняющий обязанности директора Кластерного Бюро ЮНЕСКО в Алматы Амир Пирич.
Как ЮНЕСКО следит за состоянием объекта?
По словам представителя ЮНЕСКО, с технической точки зрения, мониторинг состояния любых объектов Всемирного наследия - это обязанность государства-участника.
"Это сформулировано в статье 4 Конвенции о Всемирном наследии, которая определяет это следующим образом: “Каждое государство - участник настоящей Конвенции признает, что обязанность обеспечивать идентификацию, защиту, консервацию, презентацию и передачу будущим поколениям культурного и природного наследия, упомянутого в статьях 1 и 2 и расположенного на его территории, принадлежит, в первую очередь, этому государству. Он сделает всё, что в его силах, с этой целью, в меру своих собственных ресурсов и, где это уместно, при любой международной помощи и сотрудничестве, в частности, финансовом, художественном, научном и техническом, которые он сможет получить", - отметил Амир Пирич.
Однако ЮНЕСКО может оказывать "техническую помощь, содействие в наращивании потенциала, а также международную помощь" государству - участнику Конвенции через Фонд охраны Всемирного культурного и природного наследия или за счёт внебюджетных ресурсов при их наличии.
"Эта помощь предоставляется только при условии получения запроса от государства-участника. ЮНЕСКО и её консультативные органы, такие как Международный совет по памятникам и достопримечательным местам, Международный центр по изучению сохранения и реставрации культурных ценностей и Международный союз охраны природы располагают резервом опытных международных экспертов, которые являются профессионалами в вопросах охраны окружающей среды и управления ею", - добавил представитель организации.
В ЮНЕСКО сообщили, что с 2019 года проводят мониторинг мавзолея из-за опасений, связанных с состоянием здания.
Как ЮНЕСКО оценивает сохранность мавзолея?
На вопрос, как глава ЮНЕСКО Одре Азуле воочию оценила состояние святыни, нам ответили, что её визит "был визитом вежливости, а не оценочным".
А тезисы, касающиеся состояния мавзолея, представлены в отчёте Международного института центральноазиатских исследований (IICAS), который следит за состоянием древнего памятника и его буферной зоны с марта 2019 года.
С августа 2020 года по апрель 2021 институт провёл шесть мониторинговых миссий. Сотрудники IICAS также посетили объект в январе-феврале 2022 года вместе с международными и местными экспертами.
"Отчёт заключает, что мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи в Туркестане находится в хорошем состоянии, и за ним ухаживают администрация музея-заповедника Азрет Султан и "КазРеставрация" при Министерстве культуры. В период с 2019 по конец 2021 года завершено несколько проектов по сохранению и мониторингу. В 2020 году технический мониторинг был проведён совместно SRE "Kazrestoration" и Казахской академией архитектуры и строительных наук (KAACS)", - говорится в документе.
Тем не менее, учёные отметили трещины внутри куполов и смещение гипсовых сталактитов. А также влажность.
"Некоторые электрические системы были модернизированы, но всё ещё есть незащищенная проводка и незавершённые работы по освещению. Некоторые улучшения были внесены в непосредственное окружение, включая новые элементы ландшафтного дизайна и системы управления посетителями. Проекты в буферной зоне также продолжаются, и оценка их воздействия на мавзолей будет представлена после завершения", - сообщается в отчёте.
Как мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи признали объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО?
По словам представителя ЮНЕСКО, в целом, Казахстан внёс пять объектов в список Всемирного наследия, три культурных и два природных объекта. Мавзолей Яссауи является одним из трёх культурных объектов, и в этом году отмечается 20-летие включения его в список Всемирного наследия. Все эти объекты отбирались на основе определённых критериев.
Мавзолей был вписан в список по трём следующим критериям:
1. Представлять шедевр человеческого творческого гения. Мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи является выдающимся достижением архитектуры Тимуридов и внёс значительный вклад в развитие исламской религиозной архитектуры.
2. Нести уникальное или исключительное свидетельство культурной традиции или цивилизации. Мавзолей и его имущество представляют собой исключительное свидетельство культуры Центральноазиатского региона и развития строительных технологий.
3. Быть выдающимся примером типа здания, архитектурного или технологического ландшафта, который иллюстрирует значительный этап в истории человечества. Мавзолей стал прототипом для развития крупного типа зданий в период Тимуридов, став важным ориентиром в истории тимуридской архитектуры.
"Процесс регистрации любых объектов инициируется государством-участником. А внесённые в список объекты регулируются Конвенцией ЮНЕСКО 1972 года об охране всемирного культурного и природного наследия. Первоначальный выбор критериев, а также описание подлинности (только для объектов культуры), целостности и условий управления объектом также осуществляется государством-участником", - сказал Амир Пирич.
Окончательное решение о включении объектов в список Всемирного наследия ЮНЕСКО принимает Межправительственный комитет по охране Всемирного культурного и природного наследия. Он состоит из 21 государства-участника, избираемого на основе ротации и при условии “справедливого представительства из различных регионов и культур мира”.
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