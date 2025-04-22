В патрульной полиции рассказали, как мотовзвод Астаны охраняет первых лиц и следит за порядком на дорогах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В специализированном батальоне патрульной полиции Астаны действует взвод, в который входят 16 высококвалифицированных мотоциклистов. Это элитное подразделение выполняет одну из самых ответственных задач — обеспечивает сопровождение первых лиц государства, охраняемых персон и почётных гостей. Ни один государственный визит не обходится без участия мотовзвода.

Основные задачи взвода при сопровождении колонн — удержание маршрута, оперативное реагирование на дорожную обстановку и обеспечение безопасности движения.

Отличительными чертами сотрудников являются высокая профессиональная подготовка, слаженность действий и железная дисциплина.

"Каждое сопровождение требует кропотливой подготовки — более месяца тренировок и отработки маршрутов. Это большая ответственность и ежедневный труд, который требует собранности, силы духа и абсолютного профессионализма", — подчеркнул глава мотовзвода Ринат Салимгереев.

В повседневной службе сотрудники активно участвуют в охране общественного порядка, патрулировании улиц и обеспечении безопасности на дорогах. Их мобильность и скорость позволяют быстро реагировать на инциденты и оперативно оказывать помощь гражданам.

Экипировка мотоциклистов отличается от стандартной формы — они оснащены усиленными мотошлемами и кожаной защитной формой, подходящей для интенсивной и динамичной службы.