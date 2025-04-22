Как сопровождают первых лиц государств рассказали в полиции Астаны
Это элитное подразделение выполняет одну из самых ответственных задач.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В патрульной полиции рассказали, как мотовзвод Астаны охраняет первых лиц и следит за порядком на дорогах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В специализированном батальоне патрульной полиции Астаны действует взвод, в который входят 16 высококвалифицированных мотоциклистов. Это элитное подразделение выполняет одну из самых ответственных задач — обеспечивает сопровождение первых лиц государства, охраняемых персон и почётных гостей. Ни один государственный визит не обходится без участия мотовзвода.
Основные задачи взвода при сопровождении колонн — удержание маршрута, оперативное реагирование на дорожную обстановку и обеспечение безопасности движения.
Отличительными чертами сотрудников являются высокая профессиональная подготовка, слаженность действий и железная дисциплина.
"Каждое сопровождение требует кропотливой подготовки — более месяца тренировок и отработки маршрутов. Это большая ответственность и ежедневный труд, который требует собранности, силы духа и абсолютного профессионализма", — подчеркнул глава мотовзвода Ринат Салимгереев.
В повседневной службе сотрудники активно участвуют в охране общественного порядка, патрулировании улиц и обеспечении безопасности на дорогах. Их мобильность и скорость позволяют быстро реагировать на инциденты и оперативно оказывать помощь гражданам.
Экипировка мотоциклистов отличается от стандартной формы — они оснащены усиленными мотошлемами и кожаной защитной формой, подходящей для интенсивной и динамичной службы.
Самое читаемое
- 690 тысяч тенге недостаточно: сотрудники "Астана-Зеленстрой" продолжают выражать недовольство
- В Жамбылской области университет подал в суд на отчисленного студента-должника
- Сладкий хаос: раздача торта в Таразе обернулась массовой давкой
- Экс-сотрудники "Семей орманы" похитили саженцы на полмиллиарда тенге
- В Актау школьницы удушили девочку ради кратковременного удовольствия