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Как сопровождали Папу Римского, рассказали полицейские мотоциклисты
Мотополицейские делятся впечатлениями о своей работе, в том числе и недавнем визите Папы Римского Фрациска в Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В столичном взводе 16 профессиональных мотоциклистов, и чтобы попасть в их число сотрудникам необходимо иметь безупречную репутацию, особые навыки вождения и пройти специальные курсы.
Только после жесткого отбора, стражи порядка получают заветные мотоциклетные шлемы, соответствующее обмундирование и своих железных двухколесных коней.
Полицейский эскорт – так называют сотрудников, сопровождающих на мотоциклах особо охраняемых лиц. Мотовзвод относится к спецбатальону.
Форма сотрудников эскортной полиции значительно отличается от обычной – тяжелые мотошлемы с полицейской символикой, кожаная полицейская форма и сапоги.
Арыстан Смаилбеков – старший инспектор эскортного взвода, больше десяти лет служит в специализированном батальоне. Водит тяжелое двухколесное авто уже девять лет.
"В первые минуты начала движения, когда выезжаем на сопровождение, чувствуется волнение. А дальше все происходит на автомате, опыт берет свое. На этот раз мы сопровождали Папу Римского. На кортеж выезжаю уже в пятый раз. За эти годы сопровождал много президентов различных стран и охраняемых лиц", – рассказывает полицейский.
По его словам, каждый раз перед государственным визитом они заранее "отрабатывают" маршруты передвижения охраняемых людей, их место проживания, посещения и так далее.
"Перед приездом гостей мы проводим тренировки. Обычно репетируем на плацу, бывает, выезжаем в город. Командир взвода распределяет нас. На тренировки может уйти месяц, а может и два. Перед встречей Папы Римского мы репетировали почти месяц. Все прошло на высшем уровне. Он даже остановился и поблагодарил нас. Для нас это большая честь", – делится Арыстан.
Езда на полицейских мотоциклах – мечта Алексея Ногая, которую он осуществил в этом году. Офицер начал службу семь лет назад в Полке полиции по охране дипломатических представительств, также у него есть опыт в спецслужбе охраны и спецбатальоне патрульной полиции ДП города Нур-Султана.
"Самое волнительное и опасное – держать расстояние спереди и по бокам. Ведь при сопровождении сотрудники передвигаются в колонне. Для них важная часть сопровождения – не сойти с маршрута и держать равновесие, при этом следить за безопасностью охраняемого. Сопровождение первых лиц – дело напряженное и ответственное. Главное – не упасть лицом в грязь. Со стороны кажется, что легко, а на самом деле не все так просто. Как говорится мотоцикл — это не машина, и управление мотоциклом имеет свои особенности. При маневрах особенно чувствуется, ведь у него два колеса. Безусловно нас этому обучают, и не один день. Когда Папа Римский обратился к нам, у нас захватило дух, потому что по протоколу такого не было. Затем он нам вручил памятные медали", – говорит капитан полиции.
В столичный полицейский кортеж входит 16 мотоциклистов, двое – в резерве.
При сопровождении если произойдет какое-то ЧП, на замену выезжают резервные мотополицейские. Стоит отметить, что мотопатрулирование производится только в теплое время года.
А в будние дни полицейские спецбата занимаются основной деятельностью – патрулируют улицы, регулируют на закрепленных участках.
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