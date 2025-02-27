В Казахстане обсуждают снижение порога по налогу на добавленную стоимость. Сейчас он составляет 80 миллионов тенге (20 тысяч МРП), а предлагается уменьшить его до 15 миллионов тенге (3800 МРП). Это эквивалентно обороту в 1,25 миллиона тенге в месяц. Как снижение порога по НДС скажется на малом бизнесе, рассказал первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

По словам первого вице-министра национальной экономики Азамата Амрина, в рамках нового порога работает около 80% малого и среднего бизнеса.

Снижение порога в МНЭ РК объясняют борьбой с недобросовестными предпринимателями, которые искусственно дробят бизнес, чтобы избежать уплаты НДС.

"Мы анализировали ситуацию: в этих отраслях идет максимальное дробление бизнеса. Де-факто средний бизнес есть, но де-юре он остается малым из-за разделения на несколько юридических лиц. Если порог снизится, эти компании будут вынуждены объединиться и платить налоги в соответствии с их реальными доходами", - отметил Амрин.

Основными отраслями, где это изменение окажет наибольшее влияние, являются строительство, торговля и сфера услуг.