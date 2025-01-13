В Казахстане смягчили наказание для закладчиков, осуждённых за наркопреступления. Теперь они имеют право на условно-досрочное освобождение. В настоящее время в стране наказание за наркопреступления отбывают около четырёх тысяч человек, среди которых порядка 1200 — закладчики и курьеры. Корреспондент BaigeNews.kz узнала, каким образом послабления для закладчиков отразятся на уровне наркопреступности в Казахстане.

Что изменилось в законодательстве?

Депутат Мажилиса Дмитрий Колода объяснил, что новые изменения в законе приведут к тому, что преступления, связанные с покупкой, хранением, перевозкой и продажей наркотиков, будут переведены из категории особо тяжких в категорию тяжких преступлений.

"Президент Касым-Жомарт Токаев поручил разработать дифференцированный подход к ответственности всех участников наркопреступлений. Это предполагает двухвекторную политику в борьбе с наркопреступностью, при которой ответственность разграничивается между производством наркотиков, их сбытом и участием "закладчиков", — отметил депутат.

По его словам, это изменение позволит осуждённым претендовать на условно-досрочное освобождение после того, как отбудут половину срока, а также откроет возможность для замены наказания на более мягкие меры.

Почему было принято решение о смягчении наказания для закладчиков?

Дмитрий Колода пояснил, что смягчение наказаний объясняется тем, что большинство закладчиков — это подростки и молодёжь. Как правило, они не изготавливают наркотики и не занимаются их переработкой.

"Зачастую их просто используют в преступных целях. Однако в случае многократных закладок наркотиков виновным может грозить срок от семи до 12 лет с конфискацией имущества", — поделился он.

Таким образом, изменения в Уголовном кодексе Казахстана вводят новую статью 297-1, которая предусматривает самое жёсткое наказание — от 15 до 20 лет тюрьмы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Кроме того, за незаконное приобретение, хранение и перевозку наркотиков с целью продажи или пересылки теперь предусмотрено наказание в виде лишения свободы от пяти до восьми лет, что ранее составляло от пяти до десяти лет.

Если эти преступления совершены в крупном размере, то срок предусматривает наказание от шести до 10 лет (до этого было от шести до 12 лет).

При этом для должностных лиц, использующих своё служебное положение для совершения аналогичных преступлений, наказание ужесточается и теперь составляет от 15 до 20 лет (раньше — от десяти до пятнадцати лет).

Дмитрий Колода уверен, что борьба с наркопреступностью не должна сводиться только к изменениям в законодательстве. Он подчеркнул необходимость комплексного подхода.

"В конце прошлого года при Министерстве внутренних дел был создан Комитет по противодействию наркопреступности. Этот комитет должен реализовать государственную политику в области наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, а также активно бороться с незаконным оборотом наркотиков", — рассказал он.

Комитет должен координировать действия различных государственных органов и организаций, помогая в расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Что включает в себя комплексный план борьбы с наркоманией?

Колода также отметил, что правительство утвердило Комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом на 2023-2025 годы. Этот план учитывает современные мировые тенденции, такие как рост новых видов психоактивных веществ и новые методы производства, перевозки и распространения наркотиков.

"Особое внимание в плане уделено внедрению современных технологий, таких как Даркнет, мессенджеры, криптокошельки и другие достижения научно-технического прогресса, активно используемые в наркобизнесе", — пояснил депутат.

До конца года планируется увеличить долю несовершеннолетних, которые не будут употреблять наркотики, с 15% до 20%, а также увеличить число наркопотребителей, получающих медико-социальную реабилитацию, с 26% до 30%.

Что важно в поправках?

По словам депутата, в поправках к закону чётко разделены понятия "изготовление" и "производство" наркотиков, при этом "производство" включает в себя "серийность". Этот термин касается подпольных нарколабораторий, которые становятся всё более распространёнными в современных условиях.

"Мы предложили приравнять незаконное производство наркотиков к наиболее тяжким видам преступлений, что может повлечь наказание вплоть до пожизненного лишения свободы", — отметил Дмитрий Колода.

Изменения также ужесточают ответственность за выращивание растений, которые могут быть использованы как сырье для производства наркотиков. Если преступление совершено группой или в крупном размере, наказание будет ещё более строгим.

Кроме того, введена ответственность за незаконный оборот сильнодействующих веществ и прекурсоров.