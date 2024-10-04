Как ситуация на Ближнем Востоке отразится на Казахстане

Ситуация на Ближнем Востоке продолжает обостряться. Конфликт может затянуться надолго и косвенно повлиять на другие страны, считают политологи. Так, среди негативных последствий для других государств – нарушение логистических маршрутов. Речь не только о поставках товаров, но и нефти. Как ситуация может отразиться на нашей республике, корреспондент BaigeNews.kz узнавала у экспертов.

Ближний Восток в очередной раз на пороге разрушительной войны. Израиль и Иран обменялись ударами, а эскалация конфликта выходит на новый виток. История же этого противостояния, рассказывает политолог Аман Мамбеталиев, очень глубокая. Для того, чтобы понять причины, нужно учитывать, что он многогранен и имеет несколько факторов.

"Нужно осознавать, что на Ближнем Востоке существует очень большое разграничение всевозможных центров сил. И это не только распределение по цивилизационному порядку, либо по религиозному, либо экономически, кто чей союзник. Там очень много факторов, которые пересекаются и взаимно влияют друг на друга. Поэтому, безусловно, конфликт в этом регионе, к сожалению, есть и он выгоден очень многим. Думаю, на данный момент имеются все данные, что этот конфликт, к сожалению, будет продолжаться ещё очень долго, потому что центры силы так или иначе намерены активно продолжать его", – говорит политолог.

По его мнению, конфликт не затронет напрямую интересы Казахстана. Но в целом обострение ситуации, так или иначе, может отразиться на логистических маршрутах.

"Этот конфликт в любом случае будет влиять на нас косвенно, потому что усиление негативных коммуникаций на Ближнем Востоке влияет на логистические маршруты. Так как на территории Персидского залива, Красного моря очень большой товаропоток, в первую очередь, нефти и нефтепродуктов, которые могут влиять на ценообразование. Я не говорю, что сегодня-завтра что-то кардинально поменяется, но косвенно может повлиять", – продолжает Аман Мамбеталиев.

Казахстанский МИД уже призвал наших соотечественников оставаться на связи с дипломатами. Политолог считает, что мировые и международные организации в очередной раз показали, что бессильны и неспособны повлиять на конфликт.

"Мы видим, что по всему миру кризисные вещи усиливаются, перерастают в более сильные конфликты. Это говорит о том, что мир сильно поменялся с тех пор, когда были созданы ООН и правила игры, обеспечивающие безопасность во время холодной войны. Нужно что-то сделать, чтобы создать новые правила игры, чёткие механизмы, которые могут останавливать такого рода агрессию. И наш президент выходил много раз с инициативой, наш МИД об этом многократно заявлял, что необходимо реформировать ООН и, в первую очередь, Совет безопасности", – отмечает Аман Мамбеталиев.

По его мнению, необходимо реформировать международные структуры. Казахстан же продолжает придерживаться основных норм, которые прописаны в уставе ООН. Более того, мы не примыкаем ни к одному из определённых блоков, это и есть проявление независимости.

"Когда нас кто-то пытается вовлечь в конфликт, нам это не нужно. И это не несёт никаких преференций ни для общества, ни для страны. Казахстан придерживается основных норм, которые прописаны в уставе ООН, обеспечивающих мир и порядок во всём мире. Об этом как раз говорил господин Токаев на Петербургском форуме, что не признаём мы Крым, что мирные переговоры возможны лишь с инициативы двух сторон. Я думаю, это так же касается и ближневосточного конфликта, что мы не собираемся вовлекаться в него. У нас есть собственная позиция, что невозможно никак обелить и объяснить агрессию против мирных жителей, мы это полностью осуждаем. И понимаем, что война не несёт ничего хорошего", – считает политолог.

Такую позицию казахстанских властей Аман Мамбеталиев считает адекватной. И если нашу страну предложат в качестве площадки для переговоров, как это было в ситуации с сирийским конфликтом, это нормально, уверен эксперт.

"Казахстан ввиду своей собственной позиции, невовлечённости в чьи-либо интересы имеет уровень лояльности и доверия, нет скепсиса в принятии решений, поэтому, мне кажется, это адекватно. Единственное, здесь сейчас нет войны как таковой как в сирийском конфликте, когда пригласили всех участников конфликта и обсудили. Здесь идёт многоуровневая борьба, потому что Израиль считает, что он ведёт войну против террористической организации, а с террористической организацией переговоры вряд ли кто-то будет вести", – заключил Аман Мамбеталиев.

При этом, по его мнению, к Казахстану есть доверие со стороны других стран, поскольку у нашей республики нет заинтересованности в какой-либо выгоде.

Геополитическая стабильность для любого государства в современной системе международных отношений – это возможность не просто для существования и выживания, но и развития, считает ведущий эксперт Казахстанского института стратегических исследований при президенте РК Мирас Жиенбаев.

"Прежде всего, принципы в системе международных отношений, как таковые, исторически сформировались для того, чтобы на пространствах отдельных государств появлялись драйверы для развития и обмена. Исторически, начиная с Великого Шёлкового пути, отсутствие войны, противостояний, благоприятствовало обмену товарами, потоками", – считает Мирас Жиенбаев.

Мы видим огромное количество измерений международного сотрудничества, продолжает политолог. И это не только транспортно-логистические коридоры и маршруты. Речь и о киберизмерениях, где мы не видим каких-то национальных границ и барьеров для взаимодействия. Поэтому любой конфликт может косвенно отразиться и затронуть интересы других государств. В этой ситуации Казахстану важно сохранить стабильность, заключил эксперт.