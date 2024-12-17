В Казахстане в ноябре этого года на фоне сочетания ряда факторов обменный курс тенге ослаб на 5% - до 512,52 тенге за доллар, передаёт BaigeNews.kz.

"На фоне глобального укрепления доллара, изменения стоимости сырьевых товаров и обострения геополитической ситуации в мире повсеместно отмечалась отрицательная динамика валют развивающихся рынков. Также на фоне введения новых санкций против финансового сектора РФ ускорилось ослабление российского рубля — валюты одного из ключевых торговых партнёров страны. В то же время внутренний валютный рынок характеризовался повышенным спросом на иностранную валюту со стороны экономических агентов и уменьшением предложения, в том числе на фоне преодоления обменным курсом тенге психологического уровня", - сказал председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов на заседании Правительства.

На фоне ухудшения ряда фундаментальных факторов для недопущения дестабилизирующих колебаний, сглаживания излишней волатильности обменного курса тенге и для целей обеспечения предложения иностранной валюты в период с 15 по 28 ноября Нацбанк проводил валютные интервенции.

"Дальнейшая динамика тенге будет зависеть от динамики текущего счета платежного баланса, ожиданий участников рынка, ситуации на мировых рынках и изменения геополитической обстановки", - добавил глава Нацбанка.

Напомним, он также сообщил, сколько накопили в ЕНПФ для казахстанцев.