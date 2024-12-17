Как сильно ослаб тенге из-за геополитики и сырьевых товаров
Сулейменов сообщил, от чего далее будет зависеть динамика.
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В Казахстане в ноябре этого года на фоне сочетания ряда факторов обменный курс тенге ослаб на 5% - до 512,52 тенге за доллар, передаёт BaigeNews.kz.
"На фоне глобального укрепления доллара, изменения стоимости сырьевых товаров и обострения геополитической ситуации в мире повсеместно отмечалась отрицательная динамика валют развивающихся рынков. Также на фоне введения новых санкций против финансового сектора РФ ускорилось ослабление российского рубля — валюты одного из ключевых торговых партнёров страны.
В то же время внутренний валютный рынок характеризовался повышенным спросом на иностранную валюту со стороны экономических агентов и уменьшением предложения, в том числе на фоне преодоления обменным курсом тенге психологического уровня", - сказал председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов на заседании Правительства.
На фоне ухудшения ряда фундаментальных факторов для недопущения дестабилизирующих колебаний, сглаживания излишней волатильности обменного курса тенге и для целей обеспечения предложения иностранной валюты в период с 15 по 28 ноября Нацбанк проводил валютные интервенции.
"Дальнейшая динамика тенге будет зависеть от динамики текущего счета платежного баланса, ожиданий участников рынка, ситуации на мировых рынках и изменения геополитической обстановки", - добавил глава Нацбанка.
Напомним, он также сообщил, сколько накопили в ЕНПФ для казахстанцев.
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