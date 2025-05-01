Татьяна Головчук и её супруг Ярослав воспитывают шестерых детей. Родители Татьяны, как и многие другие украинцы, приехали в Казахстан в середине прошлого века — поднимать целину. Сначала её мама, а затем и сама Татьяна приложили немало усилий для сохранения и развития украинской культуры в Казахстане. В преддверии Дня единства BaigeNews.kz рассказывает историю любящей семьи, где дети растут на стыке двух культур.

Отношения в семье очень тёплые. В доме звучит и украинская, и казахская музыка, на столе – и вареники, и баурсаки.

"Моя мама приехала в Казахстан в 50-х годах. Здесь для неё началась новая жизнь, полная труда, надежд и большой любви к этой земле. Казахстан стал для нашей семьи родным домом, — рассказывает Татьяна Головчук. — Моя мама — Нина Власовна Котовская — была замечательным человеком. Она не только активно участвовала в жизни украинского товарищества, но и передавала свои знания и любовь к культуре своим детям и ученикам. Приехав из Украины как молодой специалист, мама проделала огромный путь, совмещая работу главным инженером-экономистом с получением второго высшего образования в сфере журналистики. А с 1993 года она еще и преподавала в украинском этнокультурном центре".

Сейчас уже Татьяна преподаёт детям украинский язык в школе национального возрождения. Работу выбирала сердцем.

"Мама передала мне любовь к своим корням. Потому для меня преподавание украинского языка – это, даже не работа, а дело сердца. Я с детства любила украинскую культуру, песни, язык, и всегда хотела сохранить это богатство. Сначала участвовала в мероприятиях, потом решила делиться знаниями с детьми. Работа вдохновляет меня и придаёт силы, — говорит Татьяна. — Жаль только, что мама не увидела своих внуков. Но хотя она уже 20 лет не с нами, её наследие продолжает жить, и она точно гордилась бы успехами и достижениями наших детей".

У Татьяны большая и дружная семья: пятеро дочек, сын Тарас и любимый супруг Ярослав. Почти все влюблены в музыку, получился почти семейный оркестр.

"У нас шестеро замечательных детей, каждый по-своему талантлив. Старшие София и Вера увлекаются музыкой, особенно игрой на домбре, Надежда играет на трубе, Тарас — на баяне, Любочка -— на скрипке, а самая маленькая выбирает между гитарой и барабаном. Главное, чему мы их учим – это доброте, уважению к людям, любви к родине и труду. Конечно, бывает трудно, но когда ты делаешь всё с любовью, находятся и время, и силы", — говорит многодетная мама.

Сохраняя родной язык и традиции, в семье очень уважительно относятся и к культуре казахского народа. Невозможно не впитать её в себя, с рождения живя в Казахстане.

"Мы живём в уникальной стране, где культуры переплетаются естественно и красиво. Мы с детьми участвуем в в праздновании Наурыза, играем на домбре, любим казахскую поэзию. Это не просто уважение — это искреннее восхищение богатством казахской культуры", — считает Татьяна Головчук.

При этом домбра в семье появилась случайно. Четыре года назад Татьяна повела дочек на концерт казахских народных инструментов, и уже там сестры решили, что тоже хотят освоить инструмент.

"Я сначала им говорю, а если пальцы будут болеть? Знаете, такая ассоциация, как с игрой на гитаре, — с улыбкой вспоминает многодетная мама. — Но девочек это не остановило. Они сами узнали, что в павлодарском музыкальном колледже запустили акцию для детей некоренных национальностей "Домбра для всех". Там желающих бесплатно обучали играть на казахском народном инструменте. Через два месяца Вера и София сыграли свой первый кюй "Орнек". В марте их даже приглашали на телевидение".

Акция продлилась всего три месяца, после чего всех посадили на карантин из-за пандемии. Однако желание играть на домбре у сестёр не исчезло. Школьницы продолжили заниматься.

София не просто изучала известные кюи, но и подбирала на слух разные мелодии, разбирала зарубежные песни. Своим примером старшеклассница вдохновила всю семью, заинтересовала младших сестёр и брата. Надя и Тарас тоже стали осваивать домбру. Играют они и на других музыкальных инструментах.

"Мы украинцы, но Казахстан — наша вторая родина. Мама родилась здесь, а папа — в Украине, — рассказывает София. — Через музыкальный инструмент узнаем казахские традиции и культуру, и мне это очень нравится. Очень любим кюй "Балбыраун" и "Адай" Курмангазы, он мощный и энергичный. Ещё нравится нежный и мелодичный "Ерке сылқым". Каждое произведение – целый мир".

Девочки часто выступают в дуэте. Недавно сестры взяли гран-при международного конкурса "Жаңғыру" в номинации "инструментальное исполнение".

"Мы готовились к выступлению, очень старались: каждый день занимались, разбирали сложные места, работали над техникой. Нам очень помогали педагоги и поддерживали родители. Мы чувствовали ответственность и вдохновение, — говорит Вера Головчук. — А играть начали, потому что очень понравилось, как звучит домбра. Хотелось не только слушать, но и передавать эту красоту другим".

Сейчас девочки уверены, что домбра с ними — на всю жизнь.