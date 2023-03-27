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Как семьи с низким доходом могут оформить ипотеку в Алматы Сегодня, 16:13
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Сегодня, 16:13
48

Как семьи с низким доходом могут оформить ипотеку в Алматы

На какую ипотеку могут рассчитывать семьи с низким доходом в Алматы, рассказала директор городского отделения АО "Отбасы банк" Данагуль Тусупова, передаёт BaigeNews.kz.

"Если стоят в очереди на получение жилья со стороны местных исполнительных органов, то они могут участвовать в программах "Бакытты Отбасы" и "Шанырак". Для этих программ есть отдельные условия по прохождению платежеспособности, где расходы на каждого члена семьи рассчитываются по меньшей сумме, а также первоначальный взнос по этим программам льготный и намного сниженный", - сообщила спикер на брифинге в РСК.

Она уточнила, что выгодные госпрограммы доступны и для молодёжи.

"С 2017 года в нашем городе реализуется льготная программа "Алматы жастары". Кредитуются молодые люди в возрасте до 35 лет, работающие в семи сферах: образование, здравоохранения, культура, СМИ, спорт, научно-исследовательские институты, правоохранительные органы. В этом году планируются изменения, сейчас мы ждём утверждения от акимата. После чего объявим о старте программы. Планируем прокредитовать 1 100 граждан, по этой программе первоначальный взнос будет 10 процентов, процентная ставка  - пять", - заключила Тусупова.

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Сегодня, 16:13
48
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