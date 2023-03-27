Как семьи с низким доходом могут оформить ипотеку в Алматы

На какую ипотеку могут рассчитывать семьи с низким доходом в Алматы, рассказала директор городского отделения АО "Отбасы банк" Данагуль Тусупова, передаёт BaigeNews.kz.

"Если стоят в очереди на получение жилья со стороны местных исполнительных органов, то они могут участвовать в программах "Бакытты Отбасы" и "Шанырак". Для этих программ есть отдельные условия по прохождению платежеспособности, где расходы на каждого члена семьи рассчитываются по меньшей сумме, а также первоначальный взнос по этим программам льготный и намного сниженный", - сообщила спикер на брифинге в РСК.

Она уточнила, что выгодные госпрограммы доступны и для молодёжи.