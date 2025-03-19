  • 19 Марта, 18:13
  • BAIGENEWS

Как сделать из казахстанской культуры мировой бренд: мнение политолога

Итоги Национального Курултая обсуждаем в нашем интервью.

Сегодня, 17:37
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BaigeNews.kz Сегодня, 17:37
Сегодня, 17:37
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Фото: BaigeNews.kz

Как превратить казахстанскую национальную идентичность в мировой бренд? С чем наша страна в первую очередь ассоциируется на западе? Почему насследие великих композиторов и писателей переводят в цифровой формат? Вместе с гостем программы "Важная тема – LIVE", директором Института прикладных этнополитических исследований Талгатом Калиевым, обсуждаем итоги IV заседания Национального Курултая. Эксперт поделится своим мнением об инициативах Президента, а также представит свое видение развития Казахстана в этой плоскости. Смотрите полное интервью на BaigeNews.kz

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