В чём уникальность казахстанской Конституции — мнение эксперта

Конституция Казахстана уникальна своими преобразованиями. О негласных целях реформ главного закона страны рассказал корреспонденту BaigeNews.kz PhD юриспруденции, Associate Professor Maqsut Narikbayev University, член Научно-консультативного совета при Конституционном Суде РК Муслим Хасенов.

Cчитается, что при разработке действующей Конституции Казахстана за основу была взята конституция Франции, где закреплена достаточно сильная президентская власть. И как говорит доктор наук Муслим Хасенов, такая вертикаль во время становления независимости стране была необходима. К слову, эксперт отмечает, что по такому же пути пошли практически все постсоветские государства.

"Особенностями Казахстана считаются протяжённость территории, многонациональный состав населения и советское прошлое. Поэтому основной закон страны предусматривал следующий порядок формирования парламента: сенат состоял из депутатов, избираемых от каждого региона маслихатами, а также назначаемых президентом. Мажилис формировался из депутатов, избираемых гражданами по одномандатным территориальным избирательным округам", — отметил Муслим Хасенов.

Позднее этот порядок неоднократно менялся. Но суть осталась: сенат в Казахстане представляет региональные интересы, а мажилис – общенациональные.

В 1993 году у Казахстана появилась Конституция – первый основной закон страны с момента получения независимости. Она была принята Верховным Советом, который был законодательным органом того времени, и стала своего рода переходной Конституцией между советским периодом и обретением независимости. Уже через два года на общенациональном референдуме была принята действующая Конституция 1995 года.

"Почему первая Конституция была заменена новой? В ней было заложено двоевластие Президента и Парламента – Верховного Совета, они практически были на равных, хотя форма правления и была президентской. Законодательный орган имел значительный объем полномочий и к 1995 году произошел политический кризис, когда противостояние Президента и Верховного Совета достигло своего пика. В первой Конституции не был предусмотрен механизм разрешения противоречий между ветвями власти. Поэтому к середине 1995 года Экспертно-консультативный совет при Президенте подготовил проект новой Конституции, где однопалатный Верховный Совет был заменен на двухпалатный Парламент, а Конституционный Суд и вовсе ликвидирован, заменен на Конституционный Совет с гораздо меньшим объемом полномочий, — пояснил профессор.

Конституция Казахстана, по словам эксперта, уникальна именно тем, что ее переделывали, на первый взгляд, слишком часто.

"В общей сложности внесено 197 поправок в 126 статей, что на четверть превышает объём самой Конституции, состоящей первоначально из 98 статей (в настоящее время общее количество статей составляет 101). Реальная политическая целесообразность была обусловлена необходимостью в усилении основ суперпрезидентской формы правления, конституционном закреплении гарантий длительного пребывания во власти первого президента и сохранения рычагов его влияния на все институты государства и принятия стратегических решений", — говорит учёный.

Первая конституционная реформа (1998 года) была проведена всего спустя три года после принятия Конституции, её политическая целесообразность и экстренность, по словам Хасенова, была обусловлена тем, что 1 декабря 2000 года истекали полномочия президента, продлённые референдумом 29 апреля 1995 года. Соответственно, очередные президентские выборы должны были состояться к этому времени. Однако уже в середине 1998 года в России резко ухудшилось экономическое и политическое положение (дефолт 1998 года), что грозило спровоцировать кризис и в экономике Казахстана.

"Поэтому осенью 1998 года было принято решение провести внеочередные президентские выборы, чтобы обеспечить политическую стабильность на предстоящие годы. Вместе с тем Конституция ограничивала основания для проведения внеочередных выборов Президента (они могли проводиться только в случае досрочного освобождения или отрешения от должности президента, а также его кончины). Этим объясняется главная негласная цель указанной реформы, а именно её основная поправка — исключение нормы, ограничивающей основания внеочередных президентских выборов (пункт 4 статьи 41 исключеён и скорректирована редакция статьи 48 Конституции), тем самым упоминания внеочередных выборов президента были полностью исключены из текста основного закона страны. Также исключено главное условие для признания президентских выборов состоявшимися (кворум) — если в голосовании приняло участие более 50% избирателей (власти опасались низкой явки избирателей на предстоящих выборах), — отметил Хасенов.

Данная поправка оказалась востребованной сразу же, были назначены внеочередные президентские выборы, которые проведены спустя 3 месяца после проведения реформы — 10 января 1999 года. Назарбаев получил 79,78% голосов избирателей при явке 87,05%.

Наиболее важной реформой, профессор Хасенов считает реформу 2022 года, которая была проведена в условиях посткризисного периода, вызванного трагическими событиями января 2022 года:

"В результате многочисленных конституционных поправок и реформ 1998-2017 годов основной закон страны легитимизировал конструкцию монополизации власти в одних руках. Подобная конфигурация привела к политическому кризису и угрозе государственности в результате январских событий 2022 года. Поэтому реформа 2022 года имела главной целью перезагрузку политической системы с ликвидацией норм, способствовавших монополизации власти, развитие парламентаризма и местного самоуправления, а также усиление правозащитных институтов государства".

Таким образом, произошел переход Казахстана к смешанной избирательной системе с возрождением одномандатных округов, воссозданием Конституционного Суда, конституционным закреплением статуса, полномочий, гарантий независимости Уполномоченного по правам человека, усилением правозащитной функции Генерального прокурора, созданием предпосылок для введения выборности акимов районов и городов областного значения и отменой смертной казни.