Как рукодельница из Курыка вышла на доход в 10 млн тенге в год

Предприниматель из Мангистауской области Жанагуль Жапарова рассказала о своём участии в проекте "Одно село – один продукт", передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Проект "Одно село – один продукт" начался в Японии в 70-х годах ХХ века. Сегодня он успешно реализуется более чем в 30 странах мира. В Казахстан проект пришёл в 2023 году и реализуется в рамках национального проекта по поддержке бизнеса "Развитие предпринимательского потенциала "Мен кәсіпкер".

Его основная цель – повышение качества местной продукции, создание местных брендов, маркетинг и повышение ценности продукции на рынке. Он вносит свой вклад в повышение уровня жизни сельского населения путем производства экологически чистой и качественной продукции, переработанной из местного сырья, продвигающей национальные ценности.

Сегодня бизнесмены называют проект "Одно село – один продукт" проектом, который кормит страну. Однако изначально никто не верил в его реализацию. Жанагуль Жапарова случайно узнала о нем:

"Меня очень беспокоила овечья и верблюжья шерсть, которая в последнее время оказалась никому ненужной, валялась в деревнях по полям и горела. С мыслью, почему бы не утилизировать это, мне пришла в голову идея производить шерстяной продукт. Я собрала безработных женщин нашего села, и мы начали делать различные изделия из верблюжьей и овечьей шерсти. Так, в 2022 году в селе Курык был запущен пилотный проект "Одно село – один продукт"", - рассказывает женщина.

Рукодельниц поддержали Совет деловых женщин палаты "Атамекен" и местный акимат. Для ведения бизнеса им предоставили бесплатное помещение.

Конечно, сначала было много проблем: не хватало средств, не было необходимого оборудования, продавать продукцию было непросто. В то же время, благодаря палате "Атамекен", участвуя в государственных программах, за последние два года они получили различные гранты на общую сумму более 15 миллионов тенге и поддержку спонсоров. Благодаря этому были приобретены предметы и оборудование, необходимые для обработки шерсти.

В настоящее время Жанагуль Жапарова обеспечивает работой 33 человека. Из них с государственным субсидированием работают три человека, по социальным рабочим местам – два человека и восемь женщин с ограниченными возможностями и многодетные.

"Палата предпринимателей "Атамекен" помогла разработать дизайн продукции и упаковки. Мы приняли участие в более чем 30 различных тренингах и чтениях, освоили технологии производства. Кроме того, мы приняли участие во многих областных, республиканских и международных выставках-ярмарках в США, Германии, Турции, Азербайджане и Монголии", - отметила Жапарова.

Новые возможности появились у предпринимательницы после участия в ярмарке, организованной в рамках Всемирных игр кочевников.

"Во-первых, наша натуральная продукция ручной работы порадовала участников и иностранных туристов и поднялась до уровня товара, достойного стать казахским брендом, а во-вторых, принесла немалый доход", - рассказала бизнесвумен.

Также с особой гордостью она отмечает, что продукция из села Курык вышла на экспорт.

"В июне 2023 года мы сделали 100 сувениров в виде верблюдов по предложению наших коллег из Кыргызстана. Так, кыргызско-казахские предприниматели объединились и экспортировали товары в сеть международных магазинов", - сказала Жапарова.

Кроме того, женщина открыла интернет-магазины на платформах eBay, Kaspi.kz и Казпочта и продает продукцию онлайн. Это позволило бизнесу развиваться дальше и привлекать новых клиентов.

Таким образом, за два года объём доходов увеличился в 18 раз. Если в 2022 году рукодельница со своей командой заработала 582 тысячи тенге, то в этом году их доход превысил 10 млн тенге.

Жанагуль Жапарова отмечает, что чем больше развивается её бизнес, тем больше новых идей ей приходит в голову. Одна из последних – биоудобрение из овечьей шерсти. Идею открытия безотходного производства она предложила акиму Мангистауской области.