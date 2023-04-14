Как рост цен на бензин в Казахстане повлияет на стоимость такси - эксперт

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С 12 апреля министерство энергетики Казахстана значительно подняло розничные цены на бензин и дизтопливо. Возможно такое решение и окажет определённое влияние на стоимость товаров и услуг, но едва ли для кошельков казахстанцев оно будет значительным, считает экономический обозреватель Юрий Масанов. К каким последствиям может привести рост цен на ГСМ, эксперт рассказал корреспонденту BaigeNews.kz.

Вынужденная мера

Масанов отметил, что одна из причин повышения предельных цен на моторное топливо - это значительная разница в ценах на бензин и дизель между рынками Казахстана и соседних с нами государств - России, Узбекистана, Кыргызстана.



"Разница в ценах стимулировала транзитные автомобили заправляться именно в Казахстане, а отдельных "предприимчивых" граждан - на вывоз топлива из нашей страны туда, где можно продать дороже. Бензин вывозят разными способами", - сказал он.

Эксперт привёл в пример случай прокладки трубы, через которую перекачивали топливо, через границу.

"Часто на грузовики приваривают цистерны, которые якобы выступают бензобаками, таковыми не являясь", - отметил Юрий Масанов.

По словам спикера, дизельное топливо в России стоит дороже, чем в Казахстане, на 40 процентов, в Кыргызстане – более чем 60 процентов, а с Узбекистаном разница составляет почти в два раза.

"Выгоды большие, поэтому и стараются вывозить. Для казахстанцев же результат не очень хороший - дефицит топлива. По этой причине и требуется повышение цен - оставить топливо внутри Казахстана, чтобы у наших граждан не было проблем с доступом к нему", - пояснил экономист.

Влияние на инфляцию

В связи с повышением цен на моторное топливо в обществе сразу начинают думать о подстегивании инфляции. Но Юрий Масанов считает, что влияние будет более чем ограниченным.

"Первое. Доля дизельного топлива в потребительской корзине составляет 0,4 процента, а бензина марки АИ-92 - около двух процентов. Рост цен не повысит инфляцию даже на процент, а на самом деле это будет и менее половины процента", - объяснил он.

Эксперт отметил, что у инфляции есть куда более важные факторы, чем цена на дизель или бензин.

"Конечно, определённое влияние будет, но едва ли для кошельков казахстанцев оно будет значительным. Например, если мы говорим об общественном транспорте или такси, где, казалось бы, цена топлива имеет прямое влияние на цены услуг для конечных потребителей, то там тоже всё не так просто", - добавил экономист.

Что будет с ценами на такси

По словам эксперта, в затратах услугодателей куда большую роль играют расходы на зарплаты, которые нужно индексировать из-за накопившейся инфляции, обслуживание и ремонты. Последние, как раз, влияют на тарифы сильнее нынешнего удорожания бензина или дизеля, считает Юрий Масанов.

"Масла и запчасти у нас импортируются, а потому ситуация на зарубежных рынках, где инфляция тоже высокая, влияет на них напрямую в сторону роста цен. Также что касается такси, то в агрегаторах динамическое ценообразование, зависящее от множества факторов, включая даже погодные условия или регион. Цены на такси разные в Астане и Алматы, Павлодаре и Шымкенте при одинаковых ценах на топливо по всей стране", - заявил эксперт.

Нельзя забывать о возможном спекулятивном росте цен на товары и услуги, добавил он.