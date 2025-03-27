В Казахстане продолжаются активные меры по предотвращению паводков и минимизации ущерба от возможных наводнений, передаёт BaigeNews.kz. Более 3 тысяч профессионалов, 761 единица техники, 161 мотопомпа и 30 плавсредств - все это задействовано в масштабной операции по обеспечению безопасности в условиях паводковой опасности. Сотрудники МЧС, МВД и других ведомств работают как единое целое, чтобы защитить население от возможных наводнений.
В Костанайской области вице-министр по чрезвычайным ситуациям Кеген Турсынбаев провел инспекцию паводкоопасных участков, осматривая реки и проверяя ливневые системы. Он не только оценил уязвимые места, но и дал ряд поручений по укреплению защитных сооружений. Специалисты активно очищают дренажные каналы и вывозят снег, чтобы минимизировать риски. В Карасуском районе спасатели с помощью мотопомп откачивают талые воды, используя специализированную технику для работы в самых труднодоступных местах.
Тем временем в Акмолинской области вице-министр Рамиль Камалов проводит инспекции на реках, где ведутся работы по выпрямлению русел и углублению дна. В Атырауской области спасатели и военнослужащие МЧС работают в круглосуточном режиме, устанавливая командно-штабные машины и укрепляя берега рек. Здесь уже уложено более 57 тысяч мешков с инертными материалами, и работы продолжаются.
В Карагандинской области проводятся взрывные работы для устранения ледяных заторов, а в Алматинской области специалисты проверяют гидротехнические сооружения, чтобы предотвратить возможные риски. В области Абай благодаря слаженным действиям спасателей удалось избежать затопления более 40 частных домов.
В Восточно-Казахстанской области ситуация также под контролем: специалисты мониторят состояние рек и водохранилищ, и, несмотря на активное снеготаяние, обстановка остается стабильной. Круглосуточное дежурство на гидротехнических сооружениях помогает предотвратить возможные чрезвычайные ситуации.
В целом, ситуация в регионах остается под контролем, и экстренные службы продолжают мониторинг и оперативное реагирование на изменения в гидрологической обстановке.
Напомним, несколько дней назад мы сообщали, какова ситуация на водохранилищах Казахстана.