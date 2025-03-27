В Костанайской области вице-министр по чрезвычайным ситуациям Кеген Турсынбаев провел инспекцию паводкоопасных участков, осматривая реки и проверяя ливневые системы. Он не только оценил уязвимые места, но и дал ряд поручений по укреплению защитных сооружений. Специалисты активно очищают дренажные каналы и вывозят снег, чтобы минимизировать риски. В Карасуском районе спасатели с помощью мотопомп откачивают талые воды, используя специализированную технику для работы в самых труднодоступных местах.

Тем временем в Акмолинской области вице-министр Рамиль Камалов проводит инспекции на реках, где ведутся работы по выпрямлению русел и углублению дна. В Атырауской области спасатели и военнослужащие МЧС работают в круглосуточном режиме, устанавливая командно-штабные машины и укрепляя берега рек. Здесь уже уложено более 57 тысяч мешков с инертными материалами, и работы продолжаются.

В Карагандинской области проводятся взрывные работы для устранения ледяных заторов, а в Алматинской области специалисты проверяют гидротехнические сооружения, чтобы предотвратить возможные риски. В области Абай благодаря слаженным действиям спасателей удалось избежать затопления более 40 частных домов.

В Восточно-Казахстанской области ситуация также под контролем: специалисты мониторят состояние рек и водохранилищ, и, несмотря на активное снеготаяние, обстановка остается стабильной. Круглосуточное дежурство на гидротехнических сооружениях помогает предотвратить возможные чрезвычайные ситуации.