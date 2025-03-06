73-летняя жительница Алматы, более пяти лет страдавшая от атеросклероза сосудов нижних конечностей, пережила сложную ситуацию, в которой ей предлагали единственный выход — ампутацию ноги. Однако благодаря уникальной операции, проведенной в Центральной городской клинической больнице Алматы, врачи сумели сохранить ногу, передаёт BaigeNews.kz.

Пациентка обратилась в больницу с жалобами на сильные боли в ногах, когда заболевание уже вызвало гангрену правой нижней конечности. В ряде клиник ей отказали в оперативном лечении, посчитав ампутацию неизбежной. Однако специалисты сосудистого отделения Центральной городской клинической больницы не отказались от попытки спасти ногу.

Врачи, принимая во внимание наличие у пациентки тяжелых сопутствующих заболеваний, таких как хроническая обструктивная болезнь легких, артериальная гипертония и ишемическая болезнь сердца, приняли решение провести редкое и высокотехнологичное вмешательство — подмышечно-бедренное аллопротезирование.

Операция была проведена с комбинированной анестезией, включающей спинномозговую и местную анестезию. Операцию выполнили заведующий отделением сосудистой хирургии Рахман Сапарбаев и сосудистый хирург Талгат Жунусов при участии известных профессоров Серика Турсынбаева и Абдимажита Беспаева.

В ходе операции была проведена ревизия бедренных артерий, выявлена полная окклюзия и кальцинирование артерий. Однако глубокая бедренная артерия оставалась проходимой с ретроградным кровотоком, что дало возможность для выполнения аллопротезирования. Протез длиной 40 см был успешно установлен, восстановив кровоснабжение конечности.

Пациентка выразила благодарность врачам за высокий профессионализм и за то, что операция помогла избежать ампутации.