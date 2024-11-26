Как реализуют проект BRT на одном из главных проспектов Алматы

В Алматы планируется провести массу работ на проспекте Райымбека по проекту BRT, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение акимата мегаполиса.

"Проект BRT по Райымбека предполагает обновление проспекта от фасада до фасада", – сказал аким города Ерболат Досаев.

По его словам, работы стартуют в 2025 году и будут вестись поквартально, с минимальным перекрытием дорог.

"В рамках проекта будет создана выделенная полоса для общественного транспорта, установлены новые остановки рядом с перекрестками, а также проведено комплексное благоустройство всей улицы", - отмечено в сообщении.

Благодаря длинномерным автобусам и выделенке повысится транспортная связанность восточной и западной частей города.



Работы будут разделены на несколько этапов: от улицы Пушкина до проспекта Сейфуллина и улицы Ахременко и далее до рынка "Барлык".



В акимате Алматы подчеркнули, что проект BRT является частью генерального плана Алматы до 2040 года, призванная улучшить транспортную инфраструктуру и доступность общественного транспорта для горожан.

Ранее Президент поручил ускорить реализацию проектов транспортной системы в Алматы.