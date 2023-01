Как развиваются креативные индустрии в Казахстане. Видеоинтервью

Что такое креативные индустрии, какой вклад они вносят в экономику Казахстана, и как они связаны с туризмом? На эти вопросы в интервью корреспонденту BaigeNews.kz ответила директор департамента креативного туризма АО НК "Kazakh Tourism" Ирина Харитонова.

По её данным, в Великобритании креативные индустрии составляют шесть процентов от ВВП. Наша страна тоже стремится к таким показателям. Спикер отметила, какие отрасли наиболее перспективны в Казахстане.

"Креативные индустрии в Казахстане имеют свой ярко выраженный характер. И мы можем видеть, как отдельные представители начинают становиться знаменитыми на многих международных площадках. Это безусловно, IT. IT у нас закреплено тоже в секторе креативных индустрий. Также музыкальная индустрия, кино, арт… Если говорить об IT сфере, то это безусловно Astana Hub, это Силиконовая долина, если мы говорим про Карагандинскую область. В Алматы сейчас тоже будет развиваться направление IT. Это Димаш Кудайберген, Ирина Кайратовна, независимые проекты, и проекты, которые реализуют Salem Social Media и многие другие", - отметила Ирина Харитонова.