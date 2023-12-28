Как развивался страховой рынок Казахстана в 2023 году

В Казахстане ежегодно усиливается роль страхования как института управления рисками. О тенденциях развития страхового рынка в интервью корреспонденту BaigeNews.kz рассказала председатель Правления АО "Компания по страхованию жизни "Государственная аннуитетная компания" Аида Курмангалиева.

В последние годы значительно изменилась система ценностей казахстанцев. Значительно больше граждан нашей страны начали задумываться о том, что страхование жизни и здоровья – это не роскошь, а требование времени. По словам Аиды Курмангалиевой, в текущем году компания заключила порядка двух тысяч договоров с работодателями, страхованием были охвачены свыше 55 тысяч человек.

На сегодняшний день ГАК осуществляет страховые выплаты около 900 человек, пострадавшим при исполнении трудовых обязанностей, и 8 000 человек, заключившим договоры пенсионного аннуитета. Ежегодно на эти цели компания направляет порядка двух миллиардов тенге.

Как проинформировала Аида Курмангалиева, сегодня в Казахстане действует трехуровневая система социальной защиты пострадавших на производстве работников: государственное пособие по инвалидности или потере кормильца, социальные выплаты из государственного фонда соцстрахования и страховые выплаты из компаний по страхованию жизни.

В стране интересы пострадавших от производственного травматизма защищены Законом РК "Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей", который действует с 1 июля 2005 года. Его цель – обеспечение защиты интересов работников, жизни и здоровью которых причинён вред.

При заключении договора об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых обязанностей и наступлении страхового случая по утрате профессиональной трудоспособности от 30% до 100% компаниями по страхованию жизни, в том числе и ГАК, производятся несколько видов выплат.

Первый. Возмещение вреда, связанного с утратой заработка работником. Размер данной выплаты зависит от степени утраты профессиональной трудоспособности, среднемесячного заработка пострадавшего работника.

Второй. В случае смерти работника на производстве: страховые выплаты производятся детям погибшего до 18 лет; учащимся до окончания учёбы в возрасте от 18 до 23 лет; неработающему супругу/супруге до достижения младшего ребенка 14 лет; родителям (пенсионеры, находившиеся на иждивении) – пожизненно. Кроме того, производится единовременная выплата на погребение в размере 100 МРП.

Третий. Возмещение дополнительных расходов, вызванных повреждением здоровья. Размер возмещения данных расходов зависит от степени утраты профессиональной трудоспособности. Так, если у работника степень утраты трудоспособности установлена 30-59%, то ему возмещаются расходы до 500 МРП, 60-89% – до 750 МРП, 90-100% – до 1000 МРП.

Заключение договора обязательного страхования работника от несчастных случаев регулируются Гражданским кодексом РК, Законом РК "Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей", действующим законодательством о государственных закупках и другими нормативными правовыми актами.

"Ответственность и обязанность по заключению договора обязательного страхования работника от несчастных случаев возложена на работодателя. В большинстве случаев, работодатель осознаёт необходимость в страховании своих работников. За уклонение от заключения договора страхования предусматривается штраф", - подчеркнула глава ГАК.

Так, на сегодняшний день штраф для физических лиц составляет 10 МРП, для частных нотариусов, частных судебных исполнителей и субъектов малого предпринимательства или некоммерческих организаций – 160 МРП, для среднего предпринимательства в размере 400 МРП, а для крупных производств в размере 1000 МРП.

При этом чаще всего рискам подвержены отрасли промышленности, в которых класс риска считается высоким. Это – горнодобывающая промышленность, обрабатывающая промышленность, строительство и машиностроение. Страховой тариф по этим отраслям выше по сравнению с другими отраслями промышленности.

Аида Курмангалиева назвала главные отличия государственной аннуитетной компании от частных страховых компаний.

"Присутствие на рынке страхования компании с государственным участием способствует повышению доверия населения к отрасли в целом и является гарантией обеспечения обязательств, принятых частными компаниями по страхованию жизни в случае их принудительной ликвидации", - пояснила она.

Большинство людей считают, что услуга по страхованию жизни актуальна только для тех, чья работа связана с риском для жизни. На самом деле эти продукты направлены на дополнительную защиту граждан при наступлении страхового случая и для создания финансовой подушки безопасности, отметила глава ГАК.

В спросе – пенсионное страхование

Рассказывая о востребованности программ среди населения, Аида Курмангалиева отметила, что на сегодняшний день среди казахстанцев наиболее востребовано пенсионное аннуитетное страхование.

Так, лица, достигшие определённого возраста (женщины – 53 года в 2023 году, мужчины – 55 лет), вправе заключить договор пенсионного аннуитета со страховой компанией при условии достаточности пенсионных накоплений для обеспечения выплаты не ниже 70% от величины прожиточного минимума, установленной законом о республиканском бюджете и действующей на 1 января соответствующего финансового года.

В 2021 году на рынок был внедрён продукт отложенного пенсионного аннуитета, позволяющий гражданам переводить средства из пенсионного фонда в страховые компании с 45 лет для увеличения размера будущих аннуитетных выплат.

Также стало доступным открытие совместного пенсионного аннуитета для супружеских пар и близких родственников. Семейные пары, например, могут заключить договор в рамках этой программы, если у одного супруга недостаточно пенсионных накоплений для оформления пенсионного аннуитета, а сумма накоплений второго превышает минимальные пороговые значения. Объединив накопления, оба супруга будут получать пожизненные выплаты, не дожидаясь наступления пенсионного возраста.

Важные изменения

Также Аида Курмангалиева рассказала о том, какие возникнут обязательства у компаний по страхованию жизни в связи с изменениями в Законе РК "Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей" и внедрением новой спецсоцвыплаты.

"Главой государства 21 декабря 2023 года был подписан Закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам общественных объединений и социальной защиты лиц, занятых на работах с вредными условиями труда". В соответствии с законом, лица, занятые на работах с вредными условиями труда, достигшие 55-летнего возраста и имеющие уплаченные за них в пенсионный фонд обязательные профессиональные пенсионные взносы в совокупности не менее 84 месяцев, с 1 января 2024 года будут иметь право получать специальную социальную выплату, получаемую из 4 источников: за счёт компаний по страхованию жизни, республиканского бюджета, работодателей и пенсионного фонда", - пояснила Аида Курмангалиева.

Размер выплаты, осуществляемой за счёт компании по страхованию жизни, будет составлять один прожиточный минимум на соответствующий финансовый год. В рамках заключённых договоров ГАК, количество лиц, имеющих право на получение предпенсионных выплат, составляет 151 человек.

В своем выступлении на Брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК 20 декабря 2023 года, Министр труда и социальной защиты населения РК С. К. Жакупова отметила, что с учетом обязательных условий для назначения спецсоцвыплаты, по данным Единого накопительного пенсионного фонда, в 2024 году более 37 тысяч работников смогут претендовать на нее, средний размер которой по предварительным данным в целом составит более 208 тысяч тенге.

Также со следующего года будет предусмотрено пожизненное осуществление страховых выплат за счёт средств страховых организаций лицам, которым степень утраты профессиональной трудоспособности в размере от 30 до 100% включительно первично установлена до 10 мая 2015 года и продлена или переосвидетельствована без срока освидетельствования в период с 10 мая 2015 года до 1 января 2024 года. По данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, количество получателей в стране составляет порядка 1,4 тысяч человек. В рамках заключённых договоров ГАК 125 человек имеют право на получение выплат пожизненно.

Страховые компании также будут осуществлять дополнительные выплаты работодателю по договорам обязательного страхования работника от несчастных случаев в целях частичного возмещения затрат на проведение превентивных и реабилитационных мер, а также по оплате санаторно-курортного лечения пострадавшего работника в размере до 100 месячных расчетных показателей.