Какие инфраструктурные проекты в разных отраслях реализовывались в 2024 году, а также запланированы в Казахстане, читайте в материале BaigeNews.kz.

1. Теплоэнергетика

8 июля Главой государства подписан новый отраслевой закон "О теплоэнергетике". Принятие закона направлено на решение комплексных проблем, накопившихся в сфере теплоснабжения.

2. ВИЭ

7 марта подписано соглашение между правительствами Казахстана и Королевства Саудовской Аравии о реализации проекта ветровой электростанции мощностью 1 ГВт в области Жетысу. Инвестором выступает компания AcwaPower.

12 ноября подписано соглашение об инвестициях между правительством Казахстана и ТОО "QazaqWindPower" в отношении проекта ветровой электростанции в Жамбылской области. Основным инвестором выступает компания Masdar. Мощность ВЭС – 1 ГВт.

12 ноября подписано соглашение между правительствами Казахстана и КНР о реализации проектов в области возобновляемых источников энергии, в рамках которого планируется реализация ВЭС и СЭС суммарной мощностью 1,8 ГВт.

3. Электроэнергетика

20 марта подписано межправительственное соглашение с государством Катар на реализацию в том числе проектов по строительству парогазовой установки мощностью 1,1 ГВт в Кызылординской области и гидроэлектростанции мощностью порядка 350 МВт в области Абай.

17 апреля подписано межправительственное соглашение с Российской Федерацией на реализацию проектов по строительству трех теплоэлектроцентралей суммарной мощностью порядка 1 ГВт.

4. Строительство и ЖКХ

В текущем году общая площадь введенного в эксплуатацию жилья составит 18 млн квадратных метров (рост составит 1,1% к показателю 2023 года – 17,8 млн квадратных метров).

По итогам 10 месяцев т.г. введено 14 млн квадратных метров, что на 4,8% больше уровня прошлого года.

По поручению главы государства в мае 2024 года Отбасы банком запущена новая жилищная программа "Наурыз". По состоянию на 18 ноября 2024 года Отбасы банком выдано 5 748 займов на сумму 149,2 млрд тенге.

По итогам текущего года обеспеченность услугами качественной питьевой водой в городах достигнет 99,5%, в селах - 97,8%. По сравнению с прошлым годом наблюдается положительная динамика, показатель роста в городах составляет 0,6%, в селах - 1,2%.

В текущем году предусмотрены средства на приобретение более 22 тысяч квартир на общую сумму 338 млрд тенге.

Ежегодно до 2029 года планируется обеспечить порядка 10 тысяч очередников арендным жильем без права выкупа.

С начала т.г. исключена возможность реализации незаконно точечной застройки путем цифровизации и внедрения градостроительной экспертизы. Данная мера позволит разрешить вопрос уплотняющейся точечной застройки, которая неоднократно была обозначена главой государства Теперь на месте парковых зон и территорий, отведенных под социальные объекты, в городах не смогут возводить МЖК, превращая города в пространства с перенасыщенными строениями (каменные джунгли), а также экологическими и инфраструктурными проблемами.

5. Транспорт

В текущем году начата работа по ремонту и строительству 12 тысяч км автомобильных дорог, из которых 7 тысяч завершатся в 2024 году. Так, завершится реконструкция четырех ключевых автодорожных коридоров: Караганда – Алматы (879 км), Талдыкорган – Усть-Каменогорск (768 км), Актобе – Кандыагаш (96 км), Атырау – Астрахань (212 км).

Для увеличения пропускной способности перевозки грузов продолжаются работы по строительству четырех крупных железнодорожных проектов общей протяженностью 1300 км: "Достык – Мойынты", "Обводная линия Алматы" (на 75% завершены работы), "Дарбаза – Мактаарал" и "Бахты – Аягоз".

Начата планомерная работа по обновлению вагонного парка для повышения качества пассажирских перевозок. За 10 месяцев т.г. поставлены 113 новых вагонов. До конца т.г. ожидается поставка еще 30 вагонов.

В текущем году ведены в эксплуатацию новые пассажирские терминалы аэропортов в Алматы и Кызылорде с увеличением их пропускной способности в шесть (с 2,5 до 14 млн пассажиров в год) и семь раз (с 300 тыс. до 2 млн пассажиров в год) соответственно.

До конца года ожидается запуск нового терминала в аэропорту Шымкента с увеличением пропускной способности в 7,5 раза.