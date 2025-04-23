Внешняя политика Токаева представляет собой выверенный сдвиг, который подчеркива`т национальный суверенитет, экономический прагматизм и диверсифицированные многосторонние связи. Об этом пишет американское издание The Diplomat, передаёт BaigeNews.kz.

С момента вступления в должность в 2019 году Президент Касым- Жомарт Токаев приступил к комплексной переориентации внешней политики Казахстана, в том числе в отношении стратегического взаимодействия страны с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС).

Казахстан при своём первом президенте Нурсултане Назарбаеве сыграл решающую роль в качестве архитектора и промоутера евразийской интеграции. Назарбаев не только инициировал создание Евразийского экономического союза, но и сформировал его идеологическую основу, ориентированную на региональную стабильность и постсоветское сотрудничество.

В отличие от своего предшественника, внешняя политика Токаева знаменует собой выверенный сдвиг, который подчёркивает национальный суверенитет, экономический прагматизм и диверсифицированные многосторонние связи за пределами оси Россия-Китай. Об этой стратегической перестройке свидетельствует его сдержанная риторика в отношении евразийства, расширение контактов с западными и азиатско-тихоокеанскими партнерами и осторожное взаимодействие с региональными блоками, чтобы избежать чрезмерной зависимости от доминирующих держав.

Кроме того, Казахстан при Токаеве позиционирует себя в качестве лидера в процессе перехода от интеграционных амбиций к геополитическому хеджированию. Казахстан сигнализирует о более технократической и адаптивной внешней политике, чтобы ориентироваться в меняющемся региональном и глобальном ландшафте, обеспечивая свою актуальность и гибкость в период, отмеченный резкой геополитической напряженностью.

Администрация Токаева стратегически расширяет многостороннее сотрудничество, одновременно подтверждая суверенитет, в частности, в условиях украинского кризиса.

Евразийская многосторонность при Назарбаеве

Первый шаг на пути к тому, что впоследствии будет названо Евразийским союзом (ЕАЭС), был предложен Назарбаевым во время лекции в Московском государственном университете 29 марта 1994 года. Назарбаев подчеркнул необходимость интеграции и государственного строительства на постсоветском пространстве. Он выделил два ключевых направления для такого союза: оборонная коалиция в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и существенная экономическая интеграция.

Договор о Таможенном союзе, подписанный в 2015 году Беларусью, Казахстаном и Россией, был направлен на устранение торговых барьеров и усиление конкуренции между странами-участницами, однако его эффективность была затруднена политическим и экономическим ландшафтом 1990-х годов. Соглашение заложило основу для свободного передвижения между странами-участницами, со временем распространив его на Кыргызстан и Таджикистан. Создание Евразийского экономического сообщества в 2000 году ознаменовало переход к более организованной модели интеграции. К 2015 году была официально представлена основа Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который развил первоначальную концепцию Назарбаева и включил в себя дополнительных членов, в частности Армению и Кыргызстан.

Роль Казахстана в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) после её основания в 2001 году была облегчена благодаря укреплению сотрудничества в области безопасности, региональной стабильности и экономической интеграции между ее членами, в число которых вошли Казахстан, Китай, Россия, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. Назарбаев рассматривал ШОС как платформу для балансирования многовекторной внешней политики Казахстана между двумя региональными глобальными державами - Россией и Китаем. Такой двойной фокус на безопасности и экономическом сотрудничестве в рамках организации соответствовал стратегическим интересам Казахстана, стремящегося играть роль посредника и поборника мира и стабильности в Центральной Азии.

Токаев встаёт у руля

При Токаеве, который занял пост Президента в 2019 году, позиция Казахстана в ЕАЭС становится более стратегической — повышенное внимание уделяется устойчивости и национальному суверенитету. Аналитики полагают, что стратегия Токаева направлена на укрепление экономических интересов Казахстана в многосторонних рамках, а не только на согласование с политикой России. Другими словами, использование Токаевым многостороннего подхода — это функциональная, ориентированная на суверенитет корректировка внешней стратегии Казахстана, отход от идеологически обусловленного евразийства Назарбаева в сторону дипломатии, в которой приоритет отдается стратегической защите интересов, а не символическому выравниванию.

Кроме того, при Токаеве роль Казахстана в ЕАЭС изменилась в связи с изменением геополитического ландшафта, сформированного ростом напряжённости между Россией и западными странами из-за войны в Украине.

Война в Украине потребовала осторожного дипломатического подхода, при этом Казахстан отстаивал свою нейтральную позицию и позиционировал себя в качестве посредника и миротворца. В этом контексте Токаев занял прагматичную и технократическую дипломатическую позицию, характеризующуюся строгим следованием принципам ООН о территориальной целостности и ненападении, при этом тщательно избегая согласования со стратегическими нарративами России.

В отличие от Назарбаева, который избегал критики российских военных действий в Грузии в 2008 году и в Крыму в 2014 году, Токаев демонстрирует сильную дипломатическую позицию, представляя собой смену стиля, который, тем не менее, имеет содержание. Токаев, например, отказался признать сепаратистские регионы, в том числе в Украине, на которые претендует Россия, во время Петербургского форума в 2022 году: "Мы не признаём Тайвань, Косово, Южную Осетию или Абхазию. Этот принцип будет распространяться и на квазигосударственные территории, такие как Донецк и Луганск".

При Токаеве участие Казахстана в ШОС отражает переход от символического евразийского объединения при Назарбаеве к прагматичной, учитывающей суверенитет многосторонней политике. Если Назарбаев рассматривал ШОС как геополитическую платформу, укрепляющую евразийскую идентичность Казахстана и балансирующую между Россией и Китаем, то Токаев сосредоточился на практическом сотрудничестве, а не на символическом лидерстве.

Он использовал организацию для расширения роли Казахстана в качестве транспортно-логистического узла, соединяющего китайскую инициативу "Один пояс - один путь" (ОПОП) с Европой.

При Токаеве Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ), широко известный как Срединный коридор, был выдвинут в качестве краеугольного камня экономической и внешней стратегии Казахстана. Хотя первоначальное планирование коридора началось еще до его президентства, Токаев значительно расширил его роль в рамках своего технократического и прагматического сдвига в сторону дипломатии, основанной на инфраструктуре. Этот торговый маршрут Восток-Запад соединяет Китай с Европой через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Турцию, предлагая альтернативу евразийской торговле в обход России, особенно после начала российско-украинской войны в 2022 году.

При Токаеве Казахстан стал заметно теплее и активнее взаимодействовать с Китаем, особенно в сфере торговли и инфраструктуры. Токаев углубил связи с Пекином за счёт прямого присоединения к китайской программе ОПОП и расширения обменов на высоком уровне, при этом публично дистанцировав Казахстан от более агрессивной геополитической позиции России. Более того, Токаев укрепил экономическую связь Казахстана с Китаем, высоко оценив инициативу ОПОП и предложив Казахстан в качестве надежного моста между Востоком и Западом. Это отражает его технократическую и суверенную позицию в рамках ШОС, использующую платформу для продвижения национальных интересов в многополярном контексте, а не для решения вопросов коллективной безопасности.

Формирующаяся внешнеполитическая доктрина Токаева знаменует собой эволюцию Казахстана в сторону прагматичного многостороннего подхода, основанного на нейтралитете, диверсификации и месте страны в качестве регионального хаба. Продолжающиеся усилия по управлению региональной напряженностью, укреплению экономического сотрудничества и утверждению идентичности Казахстана на мировой арене отражают стратегическое видение Токаева. Под его руководством роль Казахстана в таких многосторонних организациях, как ШОС и ЕАЭС, превратилась из символического участия в стратегическое позиционирование. Развивая сотрудничество с основными партнерами и сохраняя независимый национальный подход, Казахстан при Токаеве перестраивает свой геополитический ландшафт и утверждает свою значимость в многополярном мире.