Катон-Карагайский национальный парк, известный как "казахстанская Швейцария", продолжает привлекать туристов своей первозданной природой и уникальными ландшафтами. Парк становится идеальным местом для любителей природы и активности, предлагая ряд возможностей для разнопланового туризма и море впечатлений для всех желающих. Подробнее о развитии туризма в нацпарке, в материале BaigeNews.kz.

Парк был основан в 2001 году и с тех пор дважды вошел в списки ЮНЕСКО: в 2014 году в Список особо охраняемого наследия, а в 2017 году – во Всемирную сеть биосферных резерватов как казахстанско-российский трансграничный биосферный резерв.

Фото Галымбека Мейменбаева

Здесь обитает около 30 видов животных и птиц, занесенных в Красную книгу, включая снежного барса, манула и архара аргали. Природные достопримечательности, такие как знаменитые Рахмановские ключи, Берельские курганы и водопады, не оставляют равнодушными туристов как из Казахстана, так и из-за рубежа.

С каждым годом количество посетителей парка растет. Если в начале 2000-х годов число туристов составляло около 6 тысяч в год, то сегодня этот показатель удвоился. В 2024 году за 10 месяцев парк посетили около 11 тысяч человек, среди которых были представители из Китая, Германии и США.

Как отметила заместитель генерального директора парка Раушан Крыкбаева, иностранные туристы приезжают в основном за экологическим туризмом. Они предпочитают проводить время на природе – ходить по маршруту, ставить палатки и участвовать в этнокультурных программах.

Разноплановый туризм

Катон-Карагайский национальный парк предлагает разнообразные маршруты для туристов. Одним из популярных направлений является "Лесными дорогами", который включает конные туры и посещение маральника. Также предусмотрены экскурсии в питомник, где выращивают хвойные саженцы для заповедника.

Маршрут "Сарымсакты" предлагает знакомство с бытом местных жителей, которые летом отгоняют скот на жайлау. Туристы могут узнать о традициях и образе жизни людей, проживающих на жайлау, а также о биоразнообразии местности.

Фото Сергея Передерина

Любители истории могут посетить Берельские курганы, где проводятся экскурсии по археологическим раскопкам и в музей. Для тех, кто ищет экстрим, предусмотрены туристические маршруты в сторону Прибелушья, а также тропа к крупнейшему на Алтае водопаду Кокколь, высота которого достигает 60 метров.

Не менее популярны Рахмановские ключи, где расположены целебные источники с радоновой водой. Хотя санаторий сейчас закрыт, к живописному озеру можно пройти по обустроенной тропе. В этом году 7 тысяч из 11 тысяч туристов поднялись к Рахмановскому озеру, откуда открывается прекрасный вид на гору Белуха.

Тайны Белухи

Гора Музтау, более известная как Белуха, привлекает альпинистов и путешественников не только сложным маршрутом, но и глубокой духовной значимостью. Особой популярностью пользуется восхождение именно с казахстанской стороны, которое считается самым интересным и сложным. Здесь альпинисты пытаются не только проверить свои физические возможности, но и познать себя, преодолевая трудности на пути к вершине.

С Белухой связано множество легенд и преданий. Издавна она считалась священной горой, а местные жители именовали ее сердцем Вселенной. Существует поверье, что не каждому дано подняться на ее вершину – только избранные могут обрести доступ к ее сакральной силе.

Белуха также известна как алтайская Шамбала – райская земля, которая появится после исчезновения человечества. Эта красота вдохновляла многих, в том числе и Николая Рериха, который стремился понять загадочную душу этих мест и их связь с буддистскими учениями. Рерих неоднократно исследовал эти горы, искал объяснения их энергетики и философского значения.

Раушан Крыкбаева отмечает, что рериховцы продолжают приезжать в Катон-Карагай, следуя традициям своего учителя.

Кто посещает Катон-Карагайский национальный парк?

Катон-Карагайский национальный парк привлекает разнообразную аудиторию, включая казахстанских звезд, исследователей, ученых и просто любителей природы.

По словам Раушан Крыкбаевой, замгендиректора парка, на его территории часто отдыхают известные личности, такие как Роза Рымбаева и Кайрат Нуртас, которые выбирают это живописное место для отдыха и вдохновения.

Советский космонавт Владимир Аксенов также был постоянным посетителем парка. Он ежегодно приезжал к Белухе до самой своей смерти, рассказывая о том, что эту величественную гору можно увидеть даже из космоса.

Регион интересен многим исследователям и ученым, которых привлекает как уникальная природа, так и богатое культурное наследие.

"К нам приезжают как организованные группы, так и индивидуальные туристы. Турфирмы предлагают свои пакетные туры, а независимые путешественники могут заранее оплатить разнообразные услуги через приложение Kaspi. Мы предоставляем возможность свободно перемещаться по территории парка, но рекомендуем иметь при себе теплую одежду и необходимый набор для походов", - рассказала Раушан Крыкбаева.

Несмотря на приток туристов, на территории парка не обходится без проблем. К сожалению, отмечаются случаи браконьерства и недостаточного уважения к природе. Парк разделен на 10 лесничеств, и каждый инспектор регулярно патрулирует территорию.

"Люди в селах осведомлены о том, кто приезжает. Они охотно помогают, предупреждают об аномальных ситуациях", - добавила Крыкбаева.

Тем не менее, нарушения всё же случаются. Были зафиксированы случаи сбора растений, занесенных в Красную книгу, а также самовольной рубки леса. В этом году было выявлено несколько случаев нарушения природоохранного законодательства, и нарушители понесли ответственность за свои действия. Все материалы по случаям браконьерства были переданы в суд, где уже принято решение.

Фото Сергея Передерина

Катон-Карагайский национальный парк остается популярным местом для отдыха и исследований, несмотря на вызовы, связанные с охраной природы и соблюдением законодательства. Парк продолжает привлекать внимание как туристов, так и тех, кто ценит красоту и разнообразие его экосистемы.