В стране значительно улучшаются как показатели въездного туризма, так и позиция Казахстана в мировом рейтинге, передаёт BaigeNews.kz.

В 2024 году, согласно Индексу развития путешествий и туризма Всемирного экономического форума (World Economic Forum), Казахстан занял 52-е место среди 119 туристских направлений. В предыдущем рейтинге страна находилась на 66-й позиции.

По информации Министерства туризма и спорта Казахстана, в 2024 году страну посетили 15,3 млн иностранных гостей, путешествующих с различными туристскими целями, за исключением прибывших на работу или для постоянного проживания. Из них 10,4 млн человек оставались в стране более одного дня, что позволяет отнести их к категории иностранных туристов. По официальной статистике, средняя продолжительность их пребывания составляет 4 дня.

Согласно данным Национального банка, туристы из дальнего зарубежья тратят в Казахстане в среднем 1500 долларов США за время своего визита. Общий объем расходов иностранных туристов на территории страны в 2024 году превысил 1,2 трлн тенге.

В сфере туризма наблюдается устойчивый рост объемов инвестиций в основной капитал. Динамика инвестиций в отрасль за 2019–2024 годы представлена ниже:

2019 г. – 502 млрд тенге

2020 г. – 629 млрд тенге

2021 г. – 593 млрд тенге

2022 г. – 513 млрд тенге

2023 г. – 787 млрд тенге

2024 г. – 947,5 млрд тенге

За 2019-2024 годы в сфере туризма реализовано более 605 инвестиционных проектов на общую сумму 550 млрд тенге, из них в 2024 году успешно завершены 87 инвестиционных проектов.

Среди крупных инвестиционных проектов можно выделить:

гостиницу "Махамбет" в Шымкенте (4,9 млрд тенге);

семейный парк "Keremet Park" в Атырауской области (3 млрд тенге);

зону отдыха "Ак-Жайык" в Алматинской области (1,8 млрд тенге).

Кроме того, по поручению Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева введен новый тип визы Neo Nomad. Эта виза предназначена для современных кочевников – зарубежных туристов, совмещающих работу и отдых, путешествуя и работая удаленно. Новый визовый режим учитывает международный опыт более 50 стран, успешно внедривших аналогичные программы после пандемии.

Иностранные туристы смогут находиться в Казахстане до одного года, оставаясь при этом трудоустроенными в своих зарубежных компаниях. Это не только позволит им погрузиться в культуру и жизнь страны, но и принесет Казахстану экономическую выгоду. Ожидается, что экономический эффект от введения визы составит около 3,6 млрд тенге в год, если визу получат 500 человек. Иностранцы, которые воспользуются Neo Nomad, будут проживать и расходовать средства в Казахстане, не занимая рабочие места на отечественном рынке труда - что является важным аспектом данной программы.

Туристский потенциал Казахстана успешно продвигается на международной арене. Так, по версии The New York Times, Алматы вошел в число 52 лучших туристских направлений, а по версии журнала Lonely Planet Казахстан включен в список лучших стран для путешествий в 2025 году. Кроме того, издание Condé Nast Traveller Italia внесло горнолыжный курорт "Шымбулак" в ТОП-5 лучших туристских дестинаций.

CNN Travel опубликовал список из 25 направлений, которые рекомендует для путешествий в 2025 году, присвоив Казахстану особый статус. В частности, Алматы был признан одним из лучших туристских направлений и назван "столицей нового стиля" Центральной Азии благодаря уникальной атмосфере, сочетающей величественные природные ландшафты и динамично развивающуюся урбанистическую культуру.

В ближайшие годы Казахстан продолжит активно развивать туристскую отрасль, реализуя масштабные проекты и инициативы, такие как:

Реализовать комплексные планы развития трех приоритетных туристских дестинаций:

Щучинско-Боровской курортной зоны

Мангистауской курортной зоны

Алматинского горного кластера.

До 2027 года планируется реализовать 181 инвестиционный проект на сумму более 1,1 трлн тенге. Увеличить занятость в сфере туризма до 800 тысяч человек, а в сельской местности создать 10 тысяч новых рабочих мест благодаря развитию агротуризма.

Увеличить количество внутренних туристов до 11 млн человек, а также увеличить число койко-мест до 280 тысяч. Охватить все гостиницы информационной системой eQonaq.

Кроме того, занять 50-е место в глобальном Индексе развития путешествий и туризма.

Эти инициативы не только укрепят позиции страны на мировой туристской карте, но и откроют новые возможности для путешественников, бизнеса и местных сообществ.