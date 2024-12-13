На сегодняшний день в Казахстане на учете в службе пробации состоит более 28 тысяч граждан. Правда большинство из них отбывают сроки, другая часть находится на учете органов КУИС. Сейчас для контроля подучетных активно применяются дистанционное оборудование или так называемые электронные браслеты. А еще служба пробации помогает в ресоциализации бывших заключенных. Как работает пробация в Казахстане, и какие методы использует, читайте в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Впервые понятие о системе пробации в казахстанском законодательстве появилось в 2012 году. До этого в стране не существовало понятия пробации. Этот новый термин был заимствован из международной практики. В большинстве стран мира он обозначает службы, занимающиеся пробацией и исполнением наказаний. Например, в европейских странах этот институт называется probation, что в переводе с латинского означает "испытание".

Законодательные инициативы, касающиеся пробации, начали активно развиваться в Казахстане с 2014 года. В этом же году появился новый Уголовный кодекс, который ввел институт пробации как альтернативу лишению свободы, с целью реабилитации правонарушителей и их интеграции в общество. Сам закон "О пробации" в стране был принят 30 декабря 2016 года.

Система пробации в Казахстане работает по четырем направлениям: досудебное, переговорное и помощь лицам уже находящимся в местах лишения свободы, а также уже отбывших свой срок. Пробация предусматривает назначение наказания, не связанного с лишением свободы, что дает человеку шанс исправиться, находясь в условиях, не лишающих его общения с обществом.

Как рассказывает Александр Тереня, экс-начальник Управления по руководству службой пробации Комитета уголовно-исполнительной системы, вопрос системы пробации в Казахстане начал активно изучаться еще в 2002 году в сотрудничестве с экспертами и представителями общественности. Тогда уголовная исполнительная система была передана из ведения Министерства внутренних дел в Министерство юстиции. Это изменение положило начало гуманизации исполнения уголовных наказаний, не связанных с лишением свободы.

"В этот период было предусмотрен пересмотр методов и подходов к организации службы исполнения наказаний. С 2002 по 2013 год изучался международный опыт, при этом учитывались мнения экспертов и представителей отрасли, а также видных ученых и сотрудников образовательных учреждений. Этот процесс законотворчества был достаточно комплексным. Сначала необходимо было провести прогнозирование, анализировать статистику, выявить возможные последствия и учесть все необходимые процедуры", - говорит Александр Тереня.

Он подчеркивает, что несмотря на более чем десятилетнюю историю существования службы пробации, она все еще находится в процессе формирования.

"Изначально предполагалось, что служба будет создана на базе колоний-поселений. Ранее их называли колониями-поселениями, а в настоящее время - учреждениями минимальной безопасности. Существовало мнение, что именно колонии-поселения могут подходить всем требованиям, связанным с испытательным сроком. Поскольку лишение свободы предполагает полную изоляцию от общества, колонии-поселения, хотя и являются закрытыми учреждениями, предоставляют осужденным возможность находиться вне стен учреждения при выполнении определенных критериев и условий. Иными словами, есть элементы коррекции поведения осужденного, возвращения его в гражданское общество", - отмечает эксперт.

Далее в 2022-2023 годах в стране обсуждалась возможность объединения участковых служб инспекторов полиции и служб пробации, поскольку их задачи схожи — профилактика преступлений.

"Единственное отличие заключается в том, что на учете у участковых инспекторов полиции находятся не осужденные лица, а условно-досрочно освобожденные из мест лишения свободы. Однако во всем мире эта категория также находится под контролем пробации. Основная задача — контролировать, наблюдать и мониторить их поведение, а также следить за выполнением предписанных программ. Однако важно, чтобы у человека было желание следовать этим рекомендациям. Без внутренней мотивации достичь результата не получится", — отмечает эксперт.

Например, в Соединенных Штатах Америки лица, освобожденные из мест лишения свободы и находящиеся под пробационным контролем, обязаны проходить ряд коррекционных программ. Это могут быть курсы по снижению агрессии или занятия для получения образования. Если такие лица не выполняют эти требования, это может стать основанием для их возвращения в места лишения свободы.

По словам эксперта, на этапе обсуждения формирования системы пробации изначально планировалось, что в структуре службы будут работать свои психологи и социальные работники. Они должны были работать совместно с офицерами службы и проводить необходимые мероприятия.

"В нынешней службе пробации нет ни психологов, ни социальных работников. Поэтому на первоначальном этапе было принято решение о том, что служба пробации будет взаимодействовать с местными исполнительными органами, чтобы заниматься вопросами пробации", - отметил Александр Тереня.

Он добавил, что в рамках закона о пробации предусмотрены отдельные нормы, касающиеся акиматов и их служб, занимающихся коррекционной работой. Основное внимание было уделено тому, что местные исполнительные органы заинтересованы в профилактике правонарушений.

Эксперт также напомнил, что обсуждается изменения по части передачи службы пробации акиматам, что может дать возможность получать службе отдельный, местный бюджет.

Он также считает, что для улучшения развития системы пробации было бы целесообразно объединить ее в одно агентство, где были бы остальные службы, исполняющие решение суда.