Как развивается лёгкая промышленность в Казахстане?

Лёгкая промышленность Казахстана переживает не лучшие времени. Рост "серого" импорта, нехватка сырья и специалистов - "душат" отечественный легпром. Корреспондент BaigeNews.kz постаралась разобраться в ситуации.

По данным Бюро национальной статистики, в Казахстане в сфере легкой промышленности задействовано 1400 предприятий. В отрасли занято порядка 26 тысяч человек. По итогам 9 месяцев 2024 года доля легкой промышленности в обрабатывающей промышленности составила 0,8%, а в доле экономики - порядка 0,2-0,3%. Тогда как в советский период этот показатель держался на уровне 15%.

Предприятия легкой промышленности находятся в тяжелом положении. Речи о развитии здесь нет. Главное – выстоять и не закрыться. Выживают в основном те, кто работает на госзаказ.

Не развиваемся, а держимся на плаву

Известный казахстанский бренд мужской и школьной одежды Glasman держится только благодаря государственному заказу. Компания шьёт костюмы и униформу для сотрудников авиакомпаний, национальных компаний, коммерческих объектов, банков, ресторанов, охранных структур.

Особенно предприятие популярно пошивом школьной одежды. Родители отмечают, что это один из немногих брендов, который предлагает ассортимент высокого качества по доступной цене.

Несмотря на это, всего 5% казахстанцев предпочитают приобретать своим детям одежду от Glasman и других отечественных производителей.

"Рынок школьной формы очень большой. По минимальным оценкам, в стране 3 миллиона 700 учеников. Мы возьмем две блузки и юбку для девочки, две рубашки и брюки для мальчика. В среднем этот набор обойдётся в 15 тысяч тенге. Это значит, что минимальный объём рынка составляет 55 миллиардов 500 миллионов тенге. Из этой суммы отечественные производители забирают максимум 5%. А остальное всё Китай, Узбекистан, Турция. Кыргызстан", - рассказал директор Glasman Анвар Хилажев.

По его словам, нелегальный импорт легкой промышленности подрывает возможности казахстанских производителей.

Ввозимые товары из Китая и других стран зачастую обходят уплату таможенных пошлин и НДС, что ставит местных производителей в неравные условия: импорт снижает конкурентоспособность казахстанских компаний.

Особенно сложная ситуация на предприятиях, работающих в сегменте B2C – где продажа продукта идет от предприятий людям. В то время как в сегменте B2B, где продажа идет от предприятий другим предприятиям, дела обстоят немного лучше, так как основной объем заказов поступает от квазигосударственного сектора.

Более 90% товаров являются фальсифицированной подпольной контрафактной продукцией. Сами представители легпрома называют ее контрабандой, узаконенной на государственном уровне.

Меры господдержки, которыми пользуются предприятия легкой промышленности незначительные и не способны стать для них спасательным кругом.

К примеру, Glasman воспользовалась режимом свободного склада.

"Наше предприятие освобождено от пошлины на сырье и материалы. Мы год как пользуемся этой льготой, но это все равно не создает для нас комфортные условия", - сказал Хилажев.

Он добавил, что им приходится вкладываться не в развитие предприятия, а в его поддержание.

На вопрос, почему предприятие вопреки всем преградам продолжает занимать эту невыгодную нишу, бизнесмен говорит, что пытается сохранить детище бабушки-рукодельницы.

"Мы просто сохраняем то, что мы создали за 20 лет. Потому что за нами стоит большой коллектив и наши семьи. Это первое. Второе - мы инвестируем в торговлю. То есть мы не инвестируем в производство, а инвестируем в торговлю и маркетинг", - сказал он.

О том, почему легкая промышленность оказалась в бедственном положении, рассказал вице-президент Ассоциации легкой промышленности РК, генеральный директор ТОО "Большевичка" Арсен Жетписпаев.

По его данным, рынок текстильных изделий, одежды составляет порядка двух миллиардов долларов США. Доля импорта составляет 90-95%.

"Основная проблема в том, что наш рынок открыли импортному товаропроизводителю, то есть производителем из Китая, Турции, России, Кыргызстана, не защищая свой внутренний рынок", - сказал Жетписпаев.

Успешные примеры протекционизма внутреннего рынка, по словам Арсена Жетписпаева, в Казахстане существуют. Например, отечественный автопром сегодня защищен даже от российского импорта автомобилей. Если в страну завозится иностранный автомобиль, новый владелец обязан заплатить за него утильсбор. Рынок легкой промышленности не только открыт, но даже благоприятствует иностранцам больше, чем отечественному производителю.

Ведь отечественному производителю приходится импортировать сырье и ткани из-за границы, например, из Китая или Турции. На границе уплачивается пошлина за ткань - 10-15%. Помимо этого, есть НДС по импорту - 12%. В целом наценка по импортному сырью составляет 25%.

"После этого мы производим, платим налоги с фонда оплаты труда, налог с НДС при реализации продукции сверху 12%, налог на прибыль, если он есть. И таким образом, значительные платежи, которые мы осуществляем, не составляют менее 50% от оборота", - пояснил Жетписпаев.

Когда готовая продукция импортируется из Китая или Турции, она провозится в Казахстан по серым схемам.

"Так называемые схемы карго сейчас актуальны и работают. Как правило, платят за килограмм платят от 1,5 до 5 долларов. К примеру, в Турции на оптовом рынке купили товар. Заплатили 2-3 доллара за килограмм. Можно привезти много изделий в килограмме. Не нужно платить ни НДС, ни пошлину. Это серые схемы, и доставка товара по этим схемам составляет день, полтора, три дня, допустим. Ну не столько, сколько мы везем, допустим, наше сырье, к примеру, неделями, месяцами", - сказал Арсен Жетписпаев.

Действительно, в каждом даже крупном торговом центре, помимо брендовых магазинов, которые работают по легальным схемам, можно встретить и сероимпортные магазины. Это, как правило, небольшие локальные бренды, которые завозят одежду в Казахстан по серым схемам.

"Для решения проблемы нужно обеление этого рынка. И обеление этого рынка осуществляется за счет проведения и введения маркировки товаров. На любой товар, который пересекает границу, должна быть нанесена маркировка. Там должна быть информация по каждому коду товара. Где он произведен, заплачена ли таможенная пошлина и так далее", - отметил он.

Производители рассказывают, что серыми схемами пользуются не только на границе, но и в сфере государственных закупок.

"Многие предприятия берут заказы, но из-за нехватки мощностей в стране размещают свои производства в Китае, Узбекистане или Кыргызстане. Такие факты встречаются повсеместно. Потому что компетенции есть, а мощностей не хватает. Легкая промышленность не развивается. Это самый главный бич", - говорит Анвар Хилажев.

Его слова подтверждает и Арсен Жеписпаев. Он говорит, что на рынке очень много "серых", недобросовестных компаний, которые участвуют в госзакупках, тендерах. Они есть в каждом направлении - в недропользовании, квазигоссекторе.

"Они сделали себе сертификаты CT-KZ, индустриальные сертификаты. И таким образом, несоизмеримо своим производственным мощностям они выигрывают конкурсы и поставляют спецодежду на эти предприятия. Этот товар импортируется в серую. Шьется, допустим, на зонах где-то с России, с Китая привозят, с Кыргызстана, Узбекистана. Импортируется, привозится и под видом казахстанского товара поставляется предприятиям. Это мешает развитию отечественных товаропроизводителей", - сказал Жетписпаев.

Решить эту проблему, по его словам, можно с помощью обеления рынка. Кроме того, нужен контроль со стороны государства по недобросовестным поставщикам.

"В принципе, таких крупных швейных предприятий не так много в Казахстане. Их по пальцам можно пересчитать, кто может позволить себе такие объемы производить и поставлять. Здесь нужно обеление рынка. Правительство сейчас шаги предпринимает. С Нового года будут какие-то изменения в госзакупках", - отмечает Арсен Жетписпаев.

Проблемы с сырьем

Нелегко сегодня и кожевенному производству Казахстана. Как отметил председатель Ассоциации переработчиков кожевенного сырья и меха Нурман Нуптикеев, последние 10 лет предприятия испытывают постоянные стресс, давление со стороны рынка, провалы в ценах.

Отрасли катастрофически не хватает качественного сырья.

"Кожзаводы получают кота в мешке. Когда мы разбираем сырье, большая часть оказывается непригодной. Из-за этого наша работа хромает. Мы не можем продать и дальше реализовать кожевенные продукты. Порядка 70-80%, иногда 100% уходит на желатин. Иногда мне кажется, что мы не в легкой промышленности, а в пищевой", - рассказывает Нурман Нуптикеев.

Кроме того, во всем мире пошла тенденция снижения цен на кожевенную продукцию – за последние два года её стоимость падала три раза. Это связано с отсутствием спроса на этот товар на мировом рынке. Предложение переваливает спрос. В этой связи только качественные, хорошие сорта кожи проходят отбор, а низкосортное идет на желатин.

"Это мировая тенденция. Но тем не менее узбеки, кыргызы, россияне преуспевают в этой отрасли. Только мы хромаем. Государство может нам помочь встать на ноги через беззалоговые кредиты или программы. У нас нет программы поддержки легкой промышленности, в рамках которой можно было бы создать кластер от заготовки сырья, заканчивая производством готовой обуви. Сколько человек мы бы трудоустроили", - пожимает плечами Нурман Нуптикеев.

При этом расходы на обработку растут, и становится невыгодно заниматься кожей.

"Здесь одно только решение – поднимать качество сырья. Специалисты при съеме шкур не должны допускать прорези на шкурах. Кроме того, бережно нужно относиться к шкуре уже при содержании скота. Вовремя вакцинировать, не использовать кнуты, следить за чистотой и здоровьем. Ведь все болезни сказываются на качестве шкуры. Даже прилипший навоз может оставить след на коже", - отмечает Нурман Нуптикеев.

К слову, в стране насчитывается всего около 15 кожевенных заводов. Работают только девять. И то загружены они всего на 20-30%. Остальные простаивают.

Отсутствие специалистов

Ситуацию усугубляет нехватка рабочей силы. На кожзаводы не хотят идти работать. Потому что работа не из лёгких и имеет свою специфику.

"Мы даем работу, но к нам никто не идет. Из-за этого заводы простаивают. Мы поднимали вопрос привлечения трудовых мигрантов для решения данного вопроса. Может, сделать облегченный вариант, квоты какие-то. Недавно было совещание в Сенате. Там мы этот вопрос подняли, депутаты нас поддержали", - сказал Нурман Нуптикеев.

О том, что специалистов в отрасли не хватает, говорит и Арсен Жетписпаев.

"У нас уровень квалификации специалистов по отрасли очень низкий. Отсутствуют институты, которые готовят специалистов. Приходится точечных специалистов - технологов, конструкторов - привозить из-за границы. Проводить курсы обучения для них. Отсутствует системная государственная политика по подготовке кадрового отраслевого потенциала", - говорит предприниматель.

Для решения этих проблем он предлагает те колледжи, которые готовят технических специалистов, передавать в доверительное управление предприятиям, которые занимаются и работают в этой отрасли. Они будут сами выстраивать систему обучения.

На текущий момент предприятиям выгоднее привести специалистов из-за границы. К примеру, из Узбекистана, Кыргызстана, где уровень зарплат гораздо ниже, чем в Казахстане.

В Ассоциации предприятий лёгкой промышленности считают, что все беды отрасли от того, что в Казахстане не заинтересованы в её развитии.

"У легкой промышленности нет лоббистов. Это первое. Второе. Это все-таки достаточно бедные предприятия, не сильно богатые. Они не могут себе позволить оплачивать лоббистов", - сказала президент Ассоциации Салтанат Абдикаримова.

Вице-президент организации Наталья Ахшабаева добавляет, что меры, которые принимает госаапарат за последние годы, неэффективны и не позволяют отечественным производителям эффективно развивать производство.

"Ассоциация провела в 2020 году маркетинговые исследования для написания стратегии развития отрасли до 2030 года. Мы привлекали маркетинговые агентства, экономистов. К этой стратегии есть и комплексный план, ни один пункт которого не исполняется. В настоящее время легкая промышленность составляет 1% в объеме обрабатывающей промышленности и 0,01% составляет ВВП. Продолжается процесс вытеснения отечественных товаров текстильной легкой промышленности с внутреннего рынка. Доля их на казахстанском рынке менее 8%, обуви до 1%. Мы даже 10% внутренний рынок свой не заполняем. Мы считаем, что это значительно ниже пороговых значений, которые бы обеспечивали экономическую безопасность государства", - сказала Наталья Ахшабаева.

По её мнению, не реализуются в стране стратегии развития перерабатывающих отраслей и ухода от сырьевой направленности.

"Бесконечно говорится о том, что надо уходить от сырьевого направления. И об этом говорят 30 лет. Высокая налоговая нагрузка, никаких преференций производители легкой промышленности на сегодня не имеют. Поэтому выживают компании, в основном участвуя в государственных закупках Министерства обороны и "Самрук-Казына контракт". На рынке невозможно работать, конкурировать с такой контрабандой, которая тоннами и килограммами завозится на территорию нашего государства", - говорит Ахшабаева.

Она подчеркивает, что нельзя говорить о реальном росте экономики при наличии только импорта товаров и экспорта сырья. Вначале нужно развить внутренний рынок. Нужно максимально удовлетворить потребности страны собственным производством.

Также Наталья Ахшабаева отметила, что определенные трудности вызывает отсутствие отдельного Министерства легкой промышленности.

"Министерство торговли нас никак не защищает. Все привилегии у импортеров, хорошо развивается торговля, и, конечно, там идет невероятный рост, потому что через нашу страну еще проходит эта контрабанда. Министерство промышленности имеет только отдел из четырех человек, которые занимаются развитием легкой промышленности. И, конечно же, у них нет таких возможностей, чтобы постоянно заниматься вопросами легкой промышленности", - сказала эксперт.

В Ассоциации считают, что легкая промышленность должна быть в составе Министерства сельского хозяйства.

"Мы просили правительство, чтобы нас передали в структуру сельского хозяйства. Поскольку все, что выращивает сельское хозяйство, перерабатывают предприятия легкой промышленности. Это и лен, и конопля, и хлопок, и шерсть, и шкуры. Все до конечного продукта может переработать легкая промышленность. К примеру, в Монголии, легкая промышленность входит в состав Министерства сельского хозяйства. И там ни один волосок, ни одна шкура не пропадает, потому что они работают в одной цепочке и заинтересованы в конечном продукте. И вот это очень хороший опыт, который можно было бы перенять, и возможно бы тогда легкая промышленность, так же как и сельское хозяйство, сейчас имело какие-то льготы и преференции, и тогда бы мы смогли бы свой рынок закрыть товарами собственного производства", - предположила Ахшабаева.

Также Ассоциация предлагает сократить сумму налоговых отчислений для легпрома.

"Мы подали свои предложения в рассматриваемый Налоговый кодекс. Для отечественных производителей, для товаров легкой промышленности, мы предлагаем налог 2% с оборота и 20% с фонда оплаты труда. Сегодня мы платим 3% с оборота, 38% - с фонда оплаты труда. С каждым годом налог с фонда оплаты труда будет расти, потому что есть обязательства по пенсионному обеспечению, которые платят работодатели, по медицинскому страхованию и так далее. То есть работать на нашем рынке легально становится совершенно невыгодно", - сказала вице-президент Ассоциации.

В Ассоциации предприятий легкой промышленности утверждают, что освобождение предприятий от НДС – это необходимая на сегодняшний день мера.

"Со стороны государства обязательно нужна поддержка. Я считаю, отрасли с длительными технологическими операциями, и обеспечивающие занятость, должны поддерживаться налоговыми льготами. То есть налоги должны быть такие, учитывать технологический процесс. Мы сейчас боремся за освобождение предприятия от НДС. Все наши предприятия вместе взятые платят НДС всего около 13 миллиардов тенге в год. Для бюджета Казахстана это вообще ничего. Но если бы нас освободили от НДС на 5 лет, за это время отрасль дала такой скачок. То есть мы бы подвинули и тех же узбеков, и тех же россиян, и тех же киргизов, и тех же турков, и китайцев. Понимаете, мы бы по цене с ними уравнялись, мы стали бы более дешевыми. Мы бы тогда завоевали какую-то часть рынка. Но ровно через 5 лет, на 6-й год государство за счет НДС, за счет возвращения к налогу, оно бы за 5 лет потери полностью восстановило. Нам надо дать возможность завоевать часть рынка", - поделилась своим мнением президент АПЛП Салтанат Абдикаримова.

Предложения Нацпалаты

В НПП "Атамекен" полностью поддерживают данный подход. Они также бьются с депутатами и разработчиками Налогового кодекса за снижение суммы налоговых отчислений в целом для всего обрабатывающего сектора.

Заместитель председателя правления НПП "Атамекен" Тимур Жаркенов рассказал, какие требования выдвигает Нацпалата.

"Там есть два больших элемента: крупный бизнес и МСБ. Для этих режимов мы сейчас вводим следующие подходы. В новом кодексе мы предусмотрели и предварительно договорились с министерством экономики, комитетом госдоходов и министерством финансов, что будет пониженный корпоративный подоходный налог для тех, кто на общеустановленном режиме налогообложения. То есть, базовый 20% для них станет 10%. Как правило, на этом режиме находятся достаточно крупные предприятия", - пояснил Жаркенов.

Для более малого бизнеса Нацпалата предлагает специальный налоговый режим. Здесь ставка будет рассчитываться в упрощенном порядке. Налогооблагаемой базой будет весь оборот без фонда оплаты труда.

"Сама ставка налога в текущей редакции будет состоять из двух частей. Первая часть это 4%, в нашем понимании она вообще должна быть 2%, но это будем еще решать. В действующей редакции Налогового кодекса это 4% с возможным понижением на 50% с решения маслихата. Полагаем, что это достаточно рабочая система. Потому что практически во всех регионах Казахстана у нас получилось понизить с решения маслихата ставку налога до 2%. Надеемся, что мы этот механизм сохраним. Таким образом, они будут платить 2% от оборота, также как сейчас", - рассказал Тимур Жаркенов.

Он добавил, что этот режим больше ориентирован для работы именно с физическими лицами. Для работы с юридическими лицами, B2B направлением на текущий момент ставка составляет 8%.

"Мы ее хотим транслировать дальше, уже в новый режим. Вообще хотим, чтобы она была идентичная ставке с физлицами. Это наше предложение. Но есть проблема. Комитет госдоходов настаивает на том, чтобы ставка для B2B была 12%. Мы, конечно же, как и бизнес, категорически против данного вопроса. Все бизнес-сообщество возражает. Потому что целые сегменты работы в этом направлении, именно малый и средний бизнес у нас исчезнут. Поэтому, конечно же, мы возражаем против такого подхода", - отметил заместитель председателя правления НПП "Атамекен".

По его словам, в этом подходе есть существенный плюс: если предприниматель будет находиться в рамках оборота 2,2 миллиардов тенге, то он не будет платить НДС.

"Таким образом, если мы все это сможем утвердить базово, в любом случае есть понимание, что для обрабатывающего сектора будет определенная преференция. Мы полагаем, что предварительно это будет 2% от оборота. Остальные B2B секторы еще под вопросом, конечно, будем разбираться. По предварительным расчетам, практически половина бизнеса так или иначе заменится корпоративным. И там этот риск прям действительно существенный", - заметил Жаркенов.

Ответ Минпромышленности

Почему же лёгкая промышленность Казахстана находится в таком бедственном положении и какую помощь оказывает государство? Эти вопросы мы адресовали Министерству промышленности и строительства.

В ведомстве ответили, что в объемах производства отрасль представлена в основном предприятиями, которые в большинстве случаев ориентированы на госзаказ. Они обеспечивают производителям гарантированные продажи и минимальный риск невостребованной продукции.

"Освоение этой ёмкой ниши потребностей стало стабильным источником доходов для местных швейных и обувных производств и поставщиков сырья, что сделало отрасль зависимой от ежегодного пакета государственно-корпоративного заказа", - говорится в ответе МПС.

Также, по данным ведомства, ещё одной проблемой является нехватка сырья и дефицит переработчиков. Отечественные предприятия находятся на самых низких уровнях переработки и сосредоточены только на производстве. Также отсутствие производства большинства сырья, комплектующих и высокие ввозные пошлины на них.

Однако, как отмечают в ведомстве, государственная политика направлена на переработку собственного сырья и импортозамещение. Так, Правительством в целях защиты внутреннего рынка на постоянной основе принимаются меры:

- для исключения импортеров и поддержки ОТП в государственных закупках товаров легкой промышленности установлены изъятия;

- такой же приоритет ОТП предусмотрен в квазигосударственных закупках и закупках недропользователей;

- увеличена доля местного содержания в закупках ГОЗ и квазигосударственного сектора;

- на постоянной основе совместно с Министерством торговли и интеграции прорабатываются вопросы снижения таможенных пошлин на сырье не производимое в Казахстане;

- выделены финансовые средства под 3% для конечного заемщика на новые проекты и модернизацию старых;

- для борьбы с теневым импортом ведется работа по введению маркировки товаров.

В 2023 году АО "Фонд развития промышленности" профинансировано 3 проекта на общую сумму 7,6 млрд тенге. Одним из них направлен на переработку грубой шерсти и выпуск теплоизоляционных материалов, применяемых при строительстве домов.

В 2024 году профинансировано 2 проекта на общую сумму 1,6 млрд тенге. Одобрены к финансированию 2 проекта на общую сумму 2,4 млрд тенге.

Механизм направлен на стимулирование малого и среднего бизнеса и приоритет отдается предприятиям, осуществляющие производство товаров среднего и верхнего переделов, а также планирующие закуп сырья на отечественном рынке.

Учитывая, что данная государственная программа считается льготной, Правительством устанавливаются критерии и встречные обязательства, такие как использование отечественных строительных материалов при строительно-монтажных работах, повышение зарплаты, увеличение рабочих мест, использование только отечественных сырья и материалов и другое.

На вопрос, есть ли в планах изменения по налогам для предприятий лёгкой промышленности, в ведомстве ответили, что для развития отрасли законодательством уже предусмотрен ряд налоговых льгот и преференций.

При реализации инвестиционного приоритетного проекта на основании инвестиционного контракта предусмотрено освобождение от корпоративного подоходного налога, земельного налога и налога на имущество.

При этом, для поддержки бизнеса в сфере легкой промышленности был снижен порог с 2 млн МРП до 1 млн МРП для применения льгот по КПН, земельному и имущественному налогам при заключении инвестиционного приоритетного проекта.

Также возможно применение налоговых льгот при осуществлении деятельности на территории специальных экономических зон. Предусмотрены освобождение от КПН, земельного налога, налога на имущество, платы за пользование земельными участниками, а также нулевая ставка налога на добавленную стоимость (НДС) при реализации на территорию СЭЗ товаров, полностью потребляемых в процессе производства и освобождения от НДС оборотов по реализации между участниками на территории одной СЭЗ.

"Вместе с тем, в настоящее время разработан проект нового Налогового кодекса, которым предусмотрено освобождение иностранных и отечественных инвесторов от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет на первые три года реализации новых проектов обрабатывающей промышленности", - сказали в Министерстве промышленности.

Кроме того, предлагаются введение дифференцированных ставок КПН.

Так, для производства и реализации продукции собственного производства высокого передела предлагается установить пониженную ставку КПН в размере 10%.

В Министерстве отмечают, что количество зарегистрированных предприятий отрасли увеличилось на 2% - с 1 848 в 2022 году до 1 885 в 2023 году. По итогам 2023 года закрылось 3 предприятия по производству кожаной и относящейся к ней продукции, появились 40 новых предприятий по производству текстильных изделий и одежды.