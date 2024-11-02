Как развивается Инклюзивное образование в Жамбылской области

В Жамбылской области продолжается активное развитие инклюзивного образования, направленное на обеспечение равных возможностей для детей с особыми образовательными потребностями, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на региональное управление информации и общественного развития.

В последние годы в регионе было реализовано множество инициатив, способствующих созданию более доступной образовательной среды.

Из 8200 жамбылских детей с особыми образовательными потребностями 6670 на сегодня охвачены обучением и воспитанием. Для этих целей в регионе работают 26 специальных образовательных учреждений и инклюзивных кабинетов.

В управлении образования области отметили, что из фонда "Қазақстан халқына" в этом году было выделено 90,8 миллиона тенге на обеспечение необходимыми материалами и оборудованием четырех специальных школ-интернатов.

Большая работа в регионе проводится по созданию безбарьерной среды для равного доступа всех учащихся к объектам образования. Так, в регионе для лиц всех групп инвалидности на сегодня адаптированы 300 объектов образования и эта работа продолжается.

В большей части школ региона созданы условия для инклюзивного обучения – работают коррекционные классы, а также кабинеты поддержки инклюзивного образования, которые помогают детям с особыми образовательными потребностями обучатся в обычной среде. К примеру, дети с расстройствами аутистического спектра или с задержками речевого и психического развития могут учиться в обычных классах при поддержке тьюторов – специально обученных педагогов, которые сопровождают детей на уроках.

К слову, в таких кабинетах поддержки инклюзивного образования помощь получают и родители детей с особыми образовательными потребностями. Мам и пап учат тому, как заниматься с детьми дома.

Отметим, что в целом на сегодня 88 процентов казахстанских школ создали условия для получения инклюзивного образования.